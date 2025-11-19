5 loại rau dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, dân buôn cũng ngại ăn

Nhắc đến ký sinh trùng, hầu hết chúng ta đều hình dung đến những sinh vật xấu xí, hút chất dinh dưỡng và gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Thực tế, ký sinh trùng từng là mối đe dọa nghiêm trọng với con người suốt hàng nghìn năm. Một số loại ký sinh trùng còn có thể ký sinh trong não, gây giảm khả năng phản ứng.

Dù ở các quốc gia có điều kiện vệ sinh tốt, bao gồm cả Việt Nam, việc nhiễm ký sinh trùng đã được kiểm soát, nhưng trong đời sống hàng ngày, nguy cơ vẫn tồn tại. Đặc biệt, một số loại rau quen thuộc lại rất dễ bám ký sinh trùng nếu không được rửa kỹ hoặc nấu chín.

1. Củ năng

Củ năng là loại rau củ giòn, ngọt, có thể ăn sống hoặc chế biến. Tuy nhiên, loại này thuộc nhóm thực phẩm tính lạnh, thường mọc ở đất ẩm hoặc ruộng nước, bề mặt dễ bám vi khuẩn, ký sinh trùng như giun sán. Nếu ăn sống, đặc biệt với người tỳ vị hư hàn, có thể gây hại. Luôn rửa sạch nhiều lần và hạn chế ăn sống.

2. Rau cần nước

Khác với cần tây đất khô, rau cần nước mọc ở bờ sông, ruộng ẩm. Loại rau này dễ bám ký sinh trùng gan, chủ yếu sống ở bò, dê nhưng con người cũng có thể nhiễm khi ăn sống hoặc chưa nấu chín.

3. Bồn bồn

Món ăn được yêu thích từ thời cổ, bồn bồn giàu đường, protein, chất xơ và nhiều axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, bồn bồn mọc dưới nước rất dễ bám giun sán Schistosoma. Chúng xâm nhập cơ thể qua thực vật thủy sinh, ký sinh ở ruột non, gây hại sức khỏe nếu ăn sống.

4. Củ ấu

Củ ấu ngon, giàu protein, axit béo không bão hòa và vitamin. Nhiều người ăn sống như trái cây sau khi tách vỏ. Thực tế, củ ấu cũng là môi trường lý tưởng cho giun sán, có thể ký sinh ở ruột non, gây tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi, mệt mỏi, thậm chí thiếu máu hoặc suy dinh dưỡng. Nấu chín vẫn là cách an toàn nhất.

5. Củ sen

Củ sen mọc dưới bùn, giòn, ngọt, nhiều người thích ăn sống hoặc nấu canh. Tuy nhiên, nước bùn chứa ký sinh trùng như giun Schistosoma hoặc giun sán khác. Ăn sống có thể khiến ký sinh trùng bám vào ruột, gây viêm, loét, đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.

Cách ăn rau an toàn

- Rửa kỹ nhiều lần: Dùng nước chảy hoặc ngâm nhiều lần, đặc biệt với rau lá, rau quả bám đất.

- Nấu chín: Luộc, hấp hoặc xào đều giúp tiêu diệt ký sinh trùng.

- Hạn chế ăn sống: Những loại rau dễ bám ký sinh trùng nên nấu chín hoàn toàn.

Nhìn chung, ăn rau sống rất tốt nhưng cần lựa chọn, rửa kỹ và ưu tiên nấu chín với những loại dễ bám ký sinh trùng. Chỉ khi làm đúng, rau mới thực sự bổ dưỡng mà không nguy hại sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu