5 loài hoa cứ bung nở là cả căn nhà như được ướp hương, thơm đến mức hàng xóm đi ngang phải chạy vào hỏi xin một nhánh

Có những loài hoa được trồng vì màu sắc bắt mắt, có loại được yêu thích nhờ dáng cây đẹp, nhưng 5 cái tên dưới đây lại có một sức hút rất riêng: hương thơm. Đặc biệt vào thời điểm hoa bung nở rộ, mùi hương không chỉ quanh quẩn bên vài cánh hoa mà có thể lan ra ban công, cửa sổ, hiên nhà và theo gió đi xa hơn. Đó cũng là lý do những người mê hoa thường ví chúng như những chai nước hoa sống. Mỗi loại mang một sắc hương khác nhau, từ thanh mát, ngọt ngào cho tới đậm đà, quyến rũ. Nếu thích cảm giác vừa bước về nhà đã được một mùi hương tự nhiên chào đón, đây là 5 cái tên rất đáng chú ý.

1. Lan Nam Phi: Nhỏ nhắn nhưng hương thơm chẳng hề khiêm tốn

Lan Nam Phi, thường được biết đến với tên tiếng Anh Freesia, có những cành hoa thanh mảnh với nhiều màu sắc như trắng, vàng, hồng, tím. Vẻ ngoài đã đủ bắt mắt nhưng điều khiến loài hoa này được nhớ tới nhiều hơn chính là hương thơm. Khi bước vào đợt nở rộ, hoa tỏa ra mùi thơm tươi mát, ngọt nhẹ và khá dễ chịu. Freesia cũng là một nốt hương quen thuộc trong ngành nước hoa, thường được sử dụng để tạo cảm giác trong trẻo và tươi mới. Một chậu lan Nam Phi đang nở đặt ở ban công hay gần cửa sổ thông thoáng có thể khiến khu vực xung quanh trở nên dễ chịu hơn hẳn. Đôi khi người đi ngang còn ngửi thấy mùi thơm trước cả khi kịp nhìn ra chậu hoa nằm ở đâu.

2. Lan vũ nữ: Có giống thơm ngọt như chocolate

Lan vũ nữ, hay Oncidium orchid, vốn đã nổi bật với những cành hoa dài mang hàng chục bông nhỏ xinh. Khi rung rinh trong gió, những cánh hoa trông giống như những cô gái đang nhảy múa nên mới có cái tên rất đẹp này. Đáng chú ý hơn, một số giống lan vũ nữ còn sở hữu mùi thơm khá đặc biệt. Có giống tỏa hương ngọt khiến nhiều người liên tưởng tới chocolate hoặc vanilla. Hương không nhất thiết ập tới ngay lập tức mà có thể thoang thoảng quanh cây, càng đứng gần càng dễ nhận ra. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý không phải tất cả lan vũ nữ đều thơm giống nhau. Mùi hương và độ đậm nhạt phụ thuộc vào từng giống, vì vậy nếu mục đích chính là tìm một chậu hoa có hương, tốt nhất nên hỏi rõ giống cây trước khi mua.

3. Huệ thơm: Càng về tối càng khó giấu mùi hương

Huệ thơm, tiếng Anh là Tuberose, có vẻ ngoài khá giản dị với những bông hoa trắng mọc dọc theo cành. Thế nhưng xét về khả năng tỏa hương, đây lại là một trong những cái tên nổi bật nhất danh sách. Đặc trưng thú vị của huệ thơm là mùi hương thường trở nên rõ hơn khi chiều tối và ban đêm. Lúc hoa đang nở đẹp, chỉ vài cành cũng có thể khiến khu vực xung quanh ngập trong mùi thơm ngọt và đậm. Chính mùi hương đặc biệt này đã khiến Tuberose trở thành nguyên liệu quen thuộc của ngành nước hoa. Với người mê hương hoa, một chậu đặt ở hiên hay ban công có thể đem lại cảm giác rất thú vị mỗi khi tối xuống. Tuy nhiên, đây cũng là mùi tương đối mạnh. Người nhạy cảm với hương thơm không nhất thiết phải mang cây vào phòng kín, bởi đặt ở một vị trí thoáng đã đủ để tận hưởng mùi hương theo gió.

4. Dạ lan hương: Chậu không lớn nhưng hương có thể phủ cả một góc nhà

Dạ lan hương, hay Hyacinth, rất dễ gây chú ý nhờ những chùm hoa dày đặc với nhiều màu sắc nổi bật. Cây thường không quá lớn, vì vậy nhìn một chậu nhỏ, nhiều người khó hình dung mùi hương khi hoa bung nở lại rõ đến vậy. Dạ lan hương có mùi thơm ngọt, khá đậm và mang cảm giác rất đặc trưng của mùa xuân. Khi cả cụm hoa cùng nở, chỉ cần đặt gần cửa sổ, hiên hoặc ban công, người đứng gần đã có thể dễ dàng cảm nhận được hương. Cũng vì mùi khá mạnh nên không phải cứ bê càng nhiều chậu vào phòng càng tốt. Nếu không gian nhỏ và kín, hương hoa dày đặc đôi khi lại trở thành quá sức với người nhạy cảm. Đặt cây ở nơi thông thoáng sẽ giúp mùi hương dễ chịu hơn.

5. Dành dành: Chưa nhìn thấy hoa, đôi khi đã ngửi thấy hương

Nếu phải chọn một cái tên vừa quen thuộc vừa sở hữu mùi hương rất dễ nhận ra, dành dành, hay Gardenia, chắc chắn là ứng viên sáng giá. Những bông hoa trắng nổi bật trên nền lá xanh bóng nhìn khá thanh lịch, nhưng mùi hương lại ngọt và đậm hơn nhiều so với vẻ ngoài giản dị. Vào thời điểm cây đồng loạt bung nở, hương dành dành có thể lan khá xa quanh khu vực trồng. Gardenia cũng là mùi hương quen thuộc trong nước hoa và nhiều sản phẩm tạo hương nhờ đặc trưng ngọt ngào, mềm mại của nhóm hoa trắng. Bởi vậy, một cây dành dành đang nở rộ đặt bên hiên, cửa sổ hay ban công đôi khi chẳng cần khoe cũng khó giấu. Hoa còn nằm lẫn giữa tán lá xanh nhưng mùi hương đã theo gió bay ra ngoài trước.

Theo: Toutiao