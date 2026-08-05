Khi tìm nhà thuê, phần lớn mọi người thường so sánh giá thuê giữa các căn rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuy nhiên, số tiền ghi trên tin đăng nhiều khi chỉ là bề nổi. Sau vài tháng chuyển đến ở, không ít người mới nhận ra tổng chi phí thực tế cao hơn đáng kể so với dự tính ban đầu.

1. Chi phí biến căn phòng thành nơi có thể sống được

Ít ai chuyển vào một căn phòng thuê rồi có thể ở ngay mà không mua thêm bất cứ thứ gì. Từ giá treo quần áo, rèm cửa, thảm chùi chân, kệ để đồ, ổ cắm điện, bóng đèn, cho đến những vật dụng nhỏ như chổi, cây lau nhà hay bộ bát đĩa... tất cả đều là những khoản mua sắm tưởng nhỏ nhưng cộng lại có thể lên tới tiền triệu.

Điều đáng nói là phần lớn các món đồ này không nằm trong kế hoạch ban đầu. Chỉ khi bắt đầu sinh hoạt, bạn mới nhận ra mình thiếu cái này, cần thêm cái kia. Mỗi lần mua chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn nên ít ai để tâm, nhưng sau vài tuần nhìn lại hóa đơn mới thấy số tiền đã tăng lên đáng kể.

Đây là lý do nhiều người có cảm giác vừa mới chuyển nhà đã "bốc hơi" một khoản tiền lớn dù chưa mua sắm món đồ nào thực sự đắt đỏ.

2. Tiền đi lại tăng vì chọn nhà rẻ nhưng ở quá xa

Một căn phòng rẻ hơn 1-2 triệu đồng mỗi tháng nghe có vẻ là lựa chọn tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu đổi lại là quãng đường đi làm xa hơn, thời gian di chuyển dài hơn và chi phí xăng xe, gửi xe tăng lên, thì khoản tiết kiệm ấy có thể nhanh chóng bị bù trừ.

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Chưa kể, việc di chuyển xa còn kéo theo nhiều khoản phát sinh khác như ăn trưa bên ngoài vì không kịp nấu, gọi xe công nghệ khi tăng ca, trời mưa hay về muộn.

Đó là lý do nhiều người sau một thời gian mới nhận ra căn nhà có giá thuê thấp chưa chắc đã là phương án tối ưu nhất về mặt chi phí. Đôi khi, một căn nhà gần nơi làm việc, giá thuê cao hơn một chút lại giúp tiết kiệm nhiều khoản chi khác trong suốt cả năm.

3. Những khoản phí phát sinh, bị tính giá dịch vụ

Nhiều tin đăng chỉ ghi giá thuê phòng mà chưa phản ánh đầy đủ các khoản phải đóng hàng tháng. Sau khi chuyển đến, người thuê mới biết mình còn phải trả phí gửi xe, phí vệ sinh, phí quản lý, phí thang máy, tiền điện nước tính theo giá riêng hoặc các khoản dịch vụ khác.

Mỗi khoản có thể chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên ban đầu không tạo cảm giác quá lớn. Thế nhưng khi cộng tất cả lại, tổng số tiền phải thanh toán mỗi tháng có thể chênh đáng kể so với mức giá thuê ban đầu.

Vì vậy, thay vì chỉ hỏi "tiền phòng bao nhiêu", bạn nên tính tổng chi phí cố định phải trả mỗi tháng. Đây mới là con số phản ánh sát nhất mức chi tiêu thực tế.

4. Chi phí phát sinh vì... không muốn ở trong phòng quá nhiều

Một yếu tố khá quan trọng nhưng ít người để ý là chất lượng không gian sống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu. Nếu căn phòng quá chật, nóng, bí bách hoặc thiếu tiện ích, nhiều người sẽ có xu hướng ra ngoài thường xuyên hơn để tìm chỗ làm việc, học tập hoặc thư giãn.

Những lần đi cà phê làm việc tăng lên, ăn ngoài thường xuyên hơn đều là những khoản chi gián tiếp bắt nguồn từ nơi ở.

Ngược lại, một căn phòng có đủ ánh sáng, thông thoáng, có góc làm việc hoặc khu vực sinh hoạt dễ chịu đôi khi lại giúp người thuê dành nhiều thời gian ở nhà hơn, từ đó giảm đáng kể các khoản chi phát sinh bên ngoài.

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Nói cách khác, chất lượng của không gian sống cũng có thể tác động đến thói quen tiêu tiền nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ.

5. Chi phí chuyển nhà

Không ít người chốt thuê 1 căn phòng trong trạng thái mỏi mệt đến mức gần như buông xuôi, với suy nghĩ “có chỗ ở là được”. Tuy nhiên ở vài tháng lại bắt đầu thấy khó chịu, không thể ở tiếp. Kết cục là ại chuyển nhà.

Việc liên tục chuyển chỗ ở lại kéo theo rất nhiều khoản chi khó nhận ra ngay lập tức.

Tiền thuê xe chở đồ, tiền mua thùng carton, phí vệ sinh, sửa chữa đồ đạc hỏng trong lúc vận chuyển, mua lại những món nội thất không phù hợp với nơi ở mới hay thậm chí phải xin nghỉ làm đều là những chi phí thực tế. Chưa kể, mỗi lần chuyển nhà thường lại phát sinh thêm nhu cầu mua sắm vì diện tích, bố cục hoặc tiện nghi của căn phòng mới khác với nơi cũ. Có những món đồ vừa mua vài tháng trước đã không còn phù hợp và phải thay thế.

Nếu việc chuyển nhà diễn ra nhiều lần trong năm, tổng số tiền phát sinh hoàn toàn có thể lớn hơn nhiều so với khoản chênh lệch nếu ban đầu chọn một nơi ở ổn định hơn.

Thuê nhà vốn không chỉ là câu chuyện của tiền thuê mỗi tháng. Những khoản chi nhỏ xuất hiện trong quá trình sinh hoạt mới là yếu tố âm thầm quyết định tổng ngân sách dành cho chỗ ở. Khi tính toán trước cả các "chi phí chìm", người thuê sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về số tiền thực sự phải bỏ ra, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, thay vì chỉ dựa vào mức giá ghi trên hợp đồng thuê.