Trong thời đại số hóa hiện nay, nhân viên văn phòng tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử mỗi ngày từ 8 - 12 tiếng. Điều này khiến đôi mắt phải làm việc liên tục, dễ dẫn đến tình trạng khô mỏi, giảm thị lực và căng thẳng thần kinh.

Bên cạnh các biện pháp như nhỏ mắt thường xuyên, việc bố trí thêm những chậu cây xanh trong không gian làm việc đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Không chỉ giúp thanh lọc không khí, một số loài cây còn sở hữu sắc xanh dịu mát, giúp hệ thần kinh và đôi mắt được thư giãn tối đa sau những giờ phút tập trung cao độ.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ nổi tiếng là một trong những loại cây cảnh văn phòng có sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi cao với điều kiện ánh sáng yếu trong nhà. Loài cây này sở hữu những chiếc lá mọc thẳng đứng, cứng cáp với các đường vân xanh đan xen vàng độc đáo.

Nhờ vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại, lưỡi hổ thường được đặt trên bàn làm việc hoặc ở góc phòng. Bên cạnh niềm tin phong thủy mang lại tài lộc và sự bình an, cây lưỡi hổ còn được công nhận là một trong những loại cây lọc không khí hàng đầu.

Bên cạnh khả năng thanh lọc không khí hiệu quả, cây lưỡi hổ còn mang lại lợi ích thiết thực cho thị giác. Khi đôi mắt của bạn trở nên căng thẳng và mỏi mệt vì phải điều tiết liên tục trước màn hình sáng chói, việc nhìn màu xanh của cây lưỡi giúp cơ mắt được thả lỏng, giảm bớt áp lực lên võng mạc và mang lại cảm giác dễ chịu cho thị giác.

Cây lưỡi hổ để bàn giúp ích rất nhiều cho sức khỏe. (Ảnh: Yêu Cây)

Cây trầu bà

Cây trầu bà là loài cây quen thuộc trong giới công sở nhờ đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc và tốc độ phát triển nhanh chóng. Bạn có thể trồng trầu bà trong những chậu đất nhỏ đặt trên bàn làm việc, hoặc chọn các chậu treo thả những chiếc dây leo mềm mại xuống phía dưới.

Sắc xanh tươi mát của lá trầu bà luôn mang lại cảm giác sinh động và tràn đầy năng lượng cho không gian làm việc văn phòng độc hại bởi ánh đèn trắng. Loại cây này đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện chất lượng môi trường làm việc nhờ khả năng hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong phòng kín.

Hơn thế nữa, khi đặt một chậu trầu bà trong tầm mắt, màu xanh thuần khiết của lá cây có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh thị giác rất hiệu quả. Sau một khoảng thời gian dài chăm chú nhìn những dòng chữ và con số trên màn hình, việc dừng lại vài phút để ngắm nhìn sắc xanh của trầu bà sẽ giúp đôi mắt được xả hơi, giảm tình trạng khô rát và nhức mỏi.

Cây trầu bà dễ nuôi khỏe khi để bàn. (Ảnh: Hortogy)

Cây lan Ý

Cây lan Ý, hay còn được gọi với cái tên duyên dáng là cây bạch hòa vỹ, sở hữu những chiếc lá xanh đậm bóng mượt cùng những bông hoa trắng tinh khôi vươn lên thanh cao. Khác với nhiều loại cây văn phòng khác, hoa của lan Ý có hình dáng như một cánh buồm trắng nhỏ xinh, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng cho bàn làm việc của bạn.

Loài cây này rất ưa bóng râm và có thể phát triển tốt dưới ánh sáng đèn huỳnh quang trong văn phòng. Không chỉ ghi điểm bởi vẻ đẹp, lan Ý còn giúp cải thiện độ ẩm không khí thông qua quá trình thoát hơi nước tự nhiên.

Yếu tố trên giúp hạn chế tình trạng khô mắt, cay rát do ngồi phòng điều hòa lâu. Khi đặt cây lan Ý trên bàn, sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh đậm của lá tạo ra một điểm nhìn lý tưởng giúp mắt chuyển đổi tiêu cự, giảm bớt sự điều tiết quá mức của mắt khi nhìn màn hình liên tục.

Cây lan Ý giúp mắt được thư giãn. (Ảnh: iStock)

Cây kim tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của sự phú quý, thịnh vượng và may mắn trong phong thủy, vì vậy được nhiều dân văn phòng yêu thích. Kim tiền có thân mọng nước, các nhánh lá mọc đối xứng nhau với màu xanh thẫm, bóng bẩy như được tráng một lớp sáp.

Cây có khả năng chịu hạn cực tốt và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc hay ánh sáng mặt trời trực tiếp, rất phù hợp với môi trường làm việc kín đáo. Ngoài ý nghĩa chiêu tài hút lộc, cây kim tiền còn giúp không gian làm việc thêm phần xanh mát và sinh động.

Sắc xanh đậm đặc trưng của những chiếc lá kim tiền có tác dụng hấp thụ bớt ánh sáng chói phản chiếu từ các bề mặt xung quanh, tạo ra một vùng không gian dịu mắt hơn. Khi đôi mắt bạn cảm thấy mệt mỏi, nặng trĩu sau nhiều giờ làm việc với máy tính, việc hướng tầm nhìn về chậu kim tiền sẽ giúp các cơ quanh mắt được thả lỏng và phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Cây bàng Singapore

Cây bàng Singapore là loài cây rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất văn phòng hiện đại. Khác với những loài cây nhỏ để bàn kể trên, bàng Singapore thường có kích thước trung bình lớn, với những chiếc lá to bản, tròn trịa, xanh bóng và có những đường gân lá rõ nét.

Loài cây này mang lại vẻ đẹp sang trọng và tràn đầy sức sống cho không gian làm việc chung hoặc các góc phòng làm việc riêng. Một chậu bàng Singapore xanh mát còn giúp thanh lọc không khí hiệu quả, tạo ra khoảng lặng thị giác tuyệt vời.

Diện tích lá lớn và màu xanh đậm của cây là liệu pháp tự nhiên giúp mắt người dễ dàng điều tiết lại khoảng cách nhìn sau khi đã quen với cự ly gần và ánh sáng xanh từ màn hình. Nhìn ngắm những chiếc lá bàng to bản trong vài phút giải lao sẽ giúp xua tan cảm giác nhức mỏi, căng thẳng và giúp bạn lấy lại sự tập trung cao độ cho công việc.