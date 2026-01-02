5 loại cây “gọi” may mắn đến nhà: Rất phù hợp để trưng dịp đầu năm mới

Theo tạp chí Real Simple , khi bước sang năm mới, nhiều người có xu hướng mang những biểu tượng tốt lành vào nhà với hy vọng sẽ có một khởi đầu suôn sẻ. Trong đó, cây cảnh trong nhà được xem là lựa chọn đơn giản nhưng giàu ý nghĩa, bởi nhiều nền văn hóa tin rằng cây xanh có thể thu hút năng lượng tích cực và vận may.

Danh sách 5 loại cây dưới đây được Real Simple tổng hợp dựa trên ý kiến của Amy Enfield - chuyên gia làm vườn và biên tập nội dung cao cấp tại The Scotts Miracle-Gro Company - cùng Chad Massura, nhà sáng lập kiêm CEO của Rosy Soil.

1. Cây kim ngân: Biểu tượng quen thuộc của thịnh vượng

Đứng đầu danh sách là cây kim ngân. Theo Chad Massura, cây kim ngân từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự giàu có và năng lượng tích cực, vì vậy trở thành lựa chọn "kinh điển" mỗi dịp năm mới.

Về cách chăm sóc, Amy Enfield khuyến nghị nên đặt cây ở nơi có ánh sáng mạnh nhưng gián tiếp, chỉ tưới nước khi lớp đất mặt khô khoảng 2-3 cm. Cây cần được trồng trong đất thoát nước tốt và nên xoay chậu định kỳ để tán cây phát triển cân đối. Với những cây kim ngân có thân bện, Enfield lưu ý việc tiếp tục bện thân khi cây còn non để giữ dáng đẹp.

2. Cây cỏ gương: Biểu tượng của tài lộc

Cây cỏ gương còn được gọi là cây đồng tiền Trung Quốc. Cây gây ấn tượng với những chiếc lá tròn giống đồng xu. Theo Amy Enfield, chính hình dáng này khiến cây cỏ gương được tin là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Nữ chuyên gia cho rằng, tặng một chậu cây cỏ gương cũng giống như gửi đi lời chúc "mong bạn gặp nhiều may mắn và tiền tài" nhân dịp năm mới.

Loài cây này cần nhiều ánh sáng gián tiếp, đất luôn ẩm nhẹ và đặc biệt nhạy cảm với fluor. Vì vậy, Enfield khuyên nên tưới cây cỏ gương bằng nước mưa, nước lọc hoặc nước cất để cây phát triển ổn định.

3. Trúc phát tài: Biểu tượng của sự cân bằng và hài hòa

Trúc phát tài thường được nhắc đến trong phong thủy như biểu tượng của sự cân bằng, hài hòa và thịnh vượng. Amy Enfield cho biết, số lượng thân trúc cũng mang ý nghĩa riêng: ba thân tượng trưng cho hạnh phúc, năm thân cho sức khỏe và tám thân cho tài lộc.

Trúc phát tài thường được trồng trong nước, đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp. Enfield nhấn mạnh việc thay nước mỗi tuần và sử dụng nước lọc hoặc nước mưa để tránh tích tụ clo và fluor - những chất có thể làm cây suy yếu.

4. Cây ngọc bích: Biểu tượng của sự phát triển lâu dài

Cây ngọc bích được xem là biểu tượng của sự tăng trưởng và thịnh vượng bền vững. Amy Enfield cho biết, đây là loại cây thường được tặng trong các dịp tân gia với mong muốn mang lại vận may cho ngôi nhà mới.

Ngọc bích ưa ánh sáng mạnh, nên đặt gần cửa sổ và trồng trong đất chuyên dụng cho xương rồng, cây mọng nước. Với điều kiện chăm sóc phù hợp, cây ngọc bích có thể sống và phát triển trong nhiều thập kỷ.

5. Cây lan ý: Biểu tượng của bình an và tinh khiết

Nằm ở vị trí cuối cùng trong danh sách là cây lan ý. Theo Enfield, lan ý không chỉ tượng trưng cho sự bình yên mà còn gắn với ý nghĩa tinh khiết và thịnh vượng. Để cây ra hoa đẹp, nữ chuyên gia khuyên nên đặt lan ý ở nơi có ánh sáng gián tiếp, giữ đất ẩm vừa phải và thường xuyên lau lá bằng khăn mềm để loại bỏ bụi bẩn.

Theo Real Simple , việc trưng cây xanh trong nhà dịp đầu năm không chỉ xuất phát từ niềm tin về may mắn, mà còn giúp không gian sống trở nên dễ chịu và tích cực hơn. Các loại cây này còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, giúp giảm cảm giác bí bách trong không gian kín. Việc chăm sóc và quan sát cây phát triển mỗi ngày cũng được cho là giúp con người thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và tạo nhịp sống chậm rãi hơn. Chính sự kết hợp giữa yếu tố sinh học và cảm xúc này khiến cây xanh trở thành liệu pháp tuyệt vời cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần trong những ngày đầu năm.

