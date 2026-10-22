Fanpage aFamily

5 lầm tưởng tai hại về bệnh não mô cầu

Anh Nhàn,
Chia sẻ

Nhiều người lầm tưởng bệnh não mô cầu chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trên thực tế, mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh với diễn biến cực kỳ nhanh và nguy hiểm.

Theo Tiền Phong Copy link 22/10/2026 06:19 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/5-lam-tuong-tai-hai-ve-benh-nao-mo-cau-post1887216.tpo#source=zone%2Fzone-highlight-210
Chia sẻ