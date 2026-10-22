5 lầm tưởng tai hại về bệnh não mô cầu Anh Nhàn, 11:11 22/10/2026 Chia sẻ Nhiều người lầm tưởng bệnh não mô cầu chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trên thực tế, mọi độ tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh với diễn biến cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, cần đặc biệt chú ý 4 dấu hiệu này Thêm một ca não mô cầu tại TPHCM, trẻ đã tiêm vaccine vẫn mắc bệnh: Bác sĩ cảnh báo 4 nhóm người có nguy cơ cao TP.HCM ghi nhận thêm 1 ca mắc viêm não mô cầu Não mô cầu có sợ không? Bác sĩ nhận định tình hình nhiễm não mô cầu ở Việt Nam 2025-2026 Theo Tiền Phong Copy link 22/10/2026 06:19 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/5-lam-tuong-tai-hai-ve-benh-nao-mo-cau-post1887216.tpo#source=zone%2Fzone-highlight-210 Chia sẻ nhiễm não mô cầu