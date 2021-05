5 kiểu dùng điều hòa phổ biến vào mùa nắng nóng vừa tàn phá sức khỏe lại hủy hoại làn da mướt mát của bạn

Điều hòa là vật dụng không thể thiếu tại nơi làm việc cũng như ở nhà, nhất là trong mùa hè. Thế nhưng, đa số, mọi người vẫn chỉ quan tâm căn phòng nào có không gian thoáng đãng, mát rượi để trú thân thay vì lăn lộn ngoài trời rực lửa, coi điều hòa là vật quan trọng nhất để sống sót qua mùa hè. Còn việc dùng điều hòa đúng cách trong ngày nóng để vừa được làm mát cơ thể vừa giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tránh nguy cơ mắc bệnh tật thì không phải ai cũng nắm rõ.

Giới chuyên gia chỉ ra một số cách dùng điều hòa gây hại sức khỏe, từ đó đưa ra giải pháp dùng điều hòa đúng cách trong ngày nóng như sau:

Quên uống nước khi ngồi điều hòa kéo dài

Khi ngồi dưới phòng điều hòa mát mẻ, bạn thường quên mất việc phải uống đủ nước. Đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng kéo dài, việc không uống đủ nước có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Trong khi đó, nước rất cần cho cơ thể, nhất là trong mùa hè nắng nóng. Ngồi dưới điều hòa lâu liên tục sẽ khiến bạn bị khô da, khô mắt, rát cổ. Việc không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến tình trạng này thêm trầm trọng, nguy hiểm cho sức khỏe.

Giải pháp: Nên chuẩn bị cho mình những bình đựng nước khi làm việc trong phòng kín. Luôn để sẵn cốc nước bên cạnh để thành thói quen uống nước khi nhìn thấy chứ không đợi khát mới nhớ ra. Ngoài ra, cần phải ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp lượng nước và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Trời càng nóng càng bật điều hòa ở nhiệt độ thấp

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), đây là suy nghĩ cực sai lầm. Bật điều hòa nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn dễ làm người dùng bị sốc nhiệt do chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài khi đi ra vào, gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe. Ngay cả những ngày nắng nóng, cũng không nên để nhiệt độ thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài. Ngoại trừ những ngày nhiệt độ nóng trên 35 độ C, bạn có thể để điều hòa ở mức 28 độ C.

Giải pháp: Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm chỉ bật điều hòa ở mức 28-29 độ C. Ngoài ra, vào những ngày mát mẻ hơn 35 độ C, bạn chỉ nên bật ở mức thấp hơn 5 độ C bên ngoài trời để bảo vệ sức khỏe, tránh sốc nhiệt.

Dùng điều hòa là không cần dùng thêm quạt

Nhiều người cho rằng bật thêm quạt khi sử dụng điều hòa là sự lãng phí. Thực tế thì việc dùng kết hợp quạt và điều hòa vừa đỡ tốn điện vì bạn có thể sử dụng điều hòa ở nhiệt độ cao hơn, đồng thời làm không khí trong phòng lưu thông tốt hơn. Từ đó, người nằm điều hòa cũng cảm thấy khỏe mạnh hơn do không khí lạnh đều hơn trong phòng, giúp người bên trong không bị thay đổi nhiệt độ khi đi lại.

Giải pháp: Dùng kết hợp điều hòa với quạt điện. Khi sử dụng nhớ để quạt điện ở chế độ nhỏ và điều hòa bật ở nhiệt độ cao. Chú ý không để quạt điện chiếu thẳng vào đầu bạn khi ngủ.

Chạy vội vào phòng có điều hòa mát lạnh ngay khi đi ngoài trời nắng nóng cao điểm hoặc ngược lại

Đây là thói quen cực nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ cực cao. Nguyên nhân là do cơ thể chưa kịp thích nghi với nhiệt độ phòng hoặc ngoài trời, nhất là khi di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh và ngược lại.

Giải pháp: Trước khi ra khỏi phòng 30 phút, bạn nên tắt điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông, đồng thời giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài. Còn nếu từ bên ngoài nắng nóng vào phòng có điều hòa thì nên để điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp dần chứ không hạ thấp ngay.

Trước khi vào phòng có điều hòa cần lau khô mồ hôi, ngồi ngoài một lúc rồi mới vào. Ngoài ra cũng nên hạn chế ra vào phòng có điều hòa trong những ngày nắng nóng để tránh hiện tượng thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Ngồi trước điều hòa ngay khi vừa tắm đêm

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), bản thân việc tắm đêm đã vô cùng nguy hiểm. Khi tắm đêm xong lại còn ngồi trước điều hòa thì càng nguy hiểm gấp bội phần.

Tốt nhất là không vào phòng có điều hòa ngay khi vừa tắm xong.

Theo vị chuyên gia này, sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể giảm, nếu lại tiếp tục ở dưới quạt hay điều hòa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, kéo theo hệ lụy là máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Đặc biệt, những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ.

Giải pháp: Sau khi tắm xong nên lau khô người, không ngồi điều hòa chiếu thẳng vào người. Tốt nhất là không vào phòng có điều hòa ngay khi vừa tắm xong. Nếu phòng đang bật sẵn điều hòa thì nên tắt đi để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ phòng rồi mới bật điều hòa lại.