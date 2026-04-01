5 khoản chi khiến ví tiền gia đình Hà Nội “mỏng đi” nhanh nhất

1. Tiền ăn uống bên ngoài - nhỏ nhưng tích lại rất lớn

Ở Hà Nội, nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình lựa chọn ăn ngoài thường xuyên hơn trước. Một bữa ăn sáng 30.000-40.000 đồng/người tưởng như không đáng kể, nhưng nếu cả gia đình 3-4 người đều ăn ngoài mỗi ngày, tổng chi có thể lên tới 3-4 triệu đồng/tháng.

Chưa kể các bữa ăn trưa văn phòng, cà phê gặp gỡ, trà sữa hoặc những buổi ăn tối cuối tuần. Nhiều gia đình thừa nhận họ không nhận ra mình đã chi quá nhiều cho ăn uống cho đến khi nhìn lại lịch sử thanh toán.

Một thói quen phổ biến là đặt đồ ăn qua ứng dụng vì tiện lợi. Tuy nhiên, phí giao hàng và các món gọi thêm dễ khiến hóa đơn tăng lên 20–30% so với dự tính ban đầu.

Bài học tài chính: nếu không kiểm soát tần suất ăn ngoài, đây thường là khoản chi “âm thầm” lớn nhất trong ngân sách.

2. Chi phí giáo dục và hoạt động cho con

Các gia đình tại Hà Nội thường dành ngân sách lớn cho việc học của con, từ học thêm, học ngoại ngữ đến các lớp năng khiếu như vẽ, piano, bơi lội.

Một lớp học thêm có thể dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng/tháng. Nếu một đứa trẻ tham gia 2–3 lớp cùng lúc, tổng chi phí có thể lên tới vài triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài học phí, còn có các khoản phát sinh như sách tham khảo, đồng phục, dụng cụ học tập, hoạt động ngoại khóa. Với những gia đình có 2 con, khoản chi này có thể chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu nhập.

Phụ huynh thường sẵn sàng chi nhiều cho giáo dục vì xem đây là khoản đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, khi không có kế hoạch rõ ràng, chi phí dễ vượt khỏi mức kiểm soát.

3. Tiền thuê nhà hoặc chi phí liên quan đến nhà ở

Chi phí nhà ở luôn là gánh nặng lớn tại các đô thị lớn. Với những gia đình chưa có nhà riêng, tiền thuê căn hộ 2 phòng ngủ có thể chiếm từ 7 đến 12 triệu đồng/tháng tùy khu vực.

Ngay cả khi đã có nhà, các khoản như phí dịch vụ, gửi xe, điện, nước, internet, sửa chữa nhỏ… cũng tạo thành một khoản chi đáng kể.

Một số gia đình chia sẻ rằng tổng chi phí liên quan đến nhà ở thường chiếm khoảng 30–40% thu nhập hàng tháng. Khi thu nhập không tăng tương ứng, khoản này khiến ngân sách bị “co hẹp” nhanh chóng.

4. Mua sắm tiện tay - chi ít nhưng lặp lại nhiều

Một trong những lý do phổ biến khiến tiền “bay” nhanh là mua sắm theo cảm xúc. Các món đồ giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng như quần áo giảm giá, đồ gia dụng nhỏ, đồ trang trí, mỹ phẩm… thường không khiến người mua đắn đo quá lâu.

Nhiều người cho rằng mỗi món không đáng bao nhiêu, nhưng nếu mua sắm theo thói quen mỗi tuần, tổng chi có thể lên tới vài triệu đồng mỗi tháng.

Các chương trình khuyến mãi, sale online hoặc miễn phí vận chuyển khiến việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng khiến nhiều gia đình chi nhiều hơn dự kiến.

5. Chi phí di chuyển và xăng xe

Di chuyển hàng ngày tại Hà Nội cũng là một khoản chi đáng kể, đặc biệt với những gia đình sử dụng ô tô hoặc di chuyển quãng đường dài.

Tiền xăng, gửi xe, phí cầu đường, bảo dưỡng định kỳ… có thể tiêu tốn từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi tháng, tùy thói quen sử dụng phương tiện.

Ngoài ra, chi phí đi taxi hoặc xe công nghệ khi trời mưa, tắc đường hoặc cần đi xa cũng góp phần làm tăng ngân sách di chuyển.

Khoản chi này thường bị xem nhẹ vì được chia nhỏ theo từng lần thanh toán, nhưng tổng cộng lại là con số không nhỏ.

Vì sao nhiều gia đình khó tiết kiệm dù thu nhập ổn?

Điểm chung của 5 khoản chi trên là đều gắn với nhu cầu thực tế trong cuộc sống. Không dễ để cắt bỏ hoàn toàn, nhưng hoàn toàn có thể điều chỉnh để giảm áp lực tài chính.

Nhiều gia đình cho biết họ chỉ thực sự nhận ra vấn đề khi bắt đầu ghi chép chi tiêu hoặc chia ngân sách theo nhóm rõ ràng. Khi nhìn thấy tổng số tiền dành cho từng hạng mục, việc điều chỉnh trở nên dễ dàng hơn.

Thay vì cố gắng cắt giảm mạnh tay, một số thay đổi nhỏ như giảm bớt số lần ăn ngoài, cân nhắc trước khi mua sắm hoặc lên kế hoạch học tập phù hợp cho con cũng giúp ngân sách ổn định hơn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc hiểu rõ tiền đang đi đâu là bước đầu tiên để giữ ví tiền không “mỏng đi” quá nhanh.