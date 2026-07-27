Sáng 27/7, trong không khí trang nghiêm của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ba hồi chuông, trống Bát nhã đồng loạt vang lên tại Chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), hòa cùng hàng nghìn ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước, thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Clip: Quân

Hoạt động được tổ chức theo chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đúng 5 giờ sáng, ba hồi chuông, trống Bát nhã được cử lên trong không gian tĩnh lặng của Chùa Vĩnh Nghiêm. Âm thanh trầm hùng, ngân dài giữa buổi sớm như một lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong sân chùa, người dân lặng lẽ thắp nén hương, chắp tay cầu nguyện, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Chia sẻ trong sáng 27/7, Thượng tọa Thích Nguyên Các, Phó Trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết năm 2026 là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành công văn hướng dẫn đồng loạt các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử ba hồi chuông, trống Bát nhã vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Theo Thượng tọa, nghi thức này là cách để chư Tăng, Ni và Phật tử gửi gắm lòng biết ơn, tưởng niệm đối với các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

"Trong giáo lý nhà Phật có tinh thần tri ân và báo ân, trong đó có ơn Quốc gia và Xã hội. Chúng ta biết ơn những người đã ngã xuống, những người có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Ba hồi chuông, trống Bát nhã được cử lên để thể hiện lòng tri ân, báo ân của người con Phật đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc", Thượng tọa Thích Nguyên Các chia sẻ.

Thượng tọa cũng cho biết, tiếng chuông và tiếng trống Bát nhã còn mang theo thông điệp cầu nguyện về sự bình an, gửi nguồn năng lượng từ bi và lòng biết ơn của chư Tăng, Ni, Phật tử đến những người còn sống cũng như anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

"Chúng tôi mong mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an; đồng thời cầu nguyện để anh linh những người đã khuất được an vui nơi cảnh giới tốt đẹp và tiếp tục phù hộ cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, thanh bình", Thượng tọa nói.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tri ân và báo ân là những giá trị cốt lõi trong giáo lý nhà Phật, đồng thời cũng là sự hòa quyện sâu sắc với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Việc đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát nhã tại các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Đây cũng là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu, thậm chí cả tính mạng để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như hôm nay.