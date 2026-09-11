5 đội hitmaker cùng làm nhạc cho một nghệ sĩ, tranh suất đưa Việt Nam đến Eurovision châu Á

"Thanh Âm Việt Nam (The Sound of Vietnam)" vừa chính thức hé lộ format cùng danh sách 5 đội sáng tạo gồm S•HUBE, VIZA, TINLE, HIGHLUA và M1 MUSIC. Chương trình do DAO Music Entertainment phát triển, đóng vai trò vòng tuyển chọn quốc gia (National Selection Show) nhằm tìm ca khúc và phần trình diễn đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn trọn vẹn trong đêm tuyển chọn phát sóng trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10 trên VTV3, trước khi một tác phẩm duy nhất được chọn để tiến thẳng tới đêm chung kết tại Bangkok (Thái Lan) ngày 14/11.

M1 MUSIC

Khác với các show tìm kiếm tài năng theo kiểu loại trừ, "Thanh Âm Việt Nam" chỉ có một nghệ sĩ đại diện. Dưới sự định hướng của Giám đốc Âm nhạc Huy Tuấn, mỗi đội sẽ cùng nghệ sĩ này phát triển một ca khúc hoàn toàn mới, từ ý tưởng, sáng tác, sản xuất đến định hình phần trình diễn. Cùng một giọng hát nhưng khán giả sẽ nghe 5 thế giới âm nhạc khác nhau.

Chương trình không đặt công thức cố định: chất liệu văn hóa Việt, pop, R&B, hip-hop hay electronic đều có thể là điểm xuất phát, miễn tác phẩm cuối cùng đủ bản sắc để nhận ra là Việt Nam và đủ đương đại để đứng cạnh các đại diện châu Á. Danh tính nghệ sĩ trung tâm hiện vẫn được giữ kín.

5 đội hình, 5 màu sắc

S•HUBE là sự kết hợp giữa hai thế hệ. DUONGK có gần 20 năm làm producer, music director và DJ, đứng sau loạt sản phẩm tạo dấu ấn mạnh như "Bùa Yêu", "Đi Đu Đưa Đi", "Phù Đổng Thiên Vương", "Người Miền Núi Chất". Đồng hành cùng anh là HAROSÉ, nữ nhạc sĩ trẻ từng tham gia sáng tác "Ướt Lòng", "Bảo Bối", "Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam". Bộ đôi hướng tới việc kể chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại mà vẫn giữ tinh thần vốn có.

Đội VIZA

Đội TINLE

TINLE là producer quen thuộc qua các sản phẩm của SOOBIN, Tóc Tiên, Phương Ly, Da LAB như "I Know You Know", "Missing You", "Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới", đồng thời sản xuất âm nhạc cho Rap Việt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi". Anh bắt tay với JIN, nữ songwriter có hơn 20 ca khúc phát hành trong 4 năm, đứng sau "Hermosa", "Tadida", "Đoạn Kịch Câm", "Hút".

Đội HIGHLUA

VIZA gồm producer Duy Vũ, tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành piano jazz, pop, rock và công nghệ, từng giành Huy chương Vàng Tài năng trẻ toàn quốc 2020, cùng topliner Bá Vương, Quán quân Live@Soul, Á quân Dự Án Số 1. Nếu Duy Vũ lo phần kiến tạo không gian âm thanh thì Bá Vương mạnh về giai điệu và cách biến ý tưởng thành câu chuyện gần gũi.

DUONGK đến từ S•HUBE

HIGHLUA được xem là đội trẻ và thử nghiệm nhất. Producer Thobeat là thành viên HCF (Hit Collab Factory), từng làm giám đốc âm nhạc cho Hoa hậu Du lịch 2024, Hoa hậu Trái Đất 2025. Topliner Ross Netty là nghệ sĩ độc lập theo đuổi hip-hop, pop, R&B, quen mặt trong cộng đồng underground. Đội hướng tới một sản phẩm giàu năng lượng, trực diện và sẵn sàng đẩy ý tưởng quen thuộc sang hướng mới.

M1 MUSIC mang đến góc nhìn quốc tế với producer Gustav, sinh ra tại Hà Nội và lớn lên ở Stockholm (Thụy Điển). Theo ban tổ chức, anh từng sáng tác, sản xuất cho BTS, KATSEYE cùng nhiều nghệ sĩ J-pop, nổi bật là "Your Eyes Tell", ca khúc đồng sáng tác với Jungkook, nằm trong album "BTS, THE BEST" từng thắng Album of the Year (Asia) tại Japan Gold Disc Awards 2022.

Mùa Eurovision châu Á đầu tiên

Ông Đào Sỹ Chiến, Founder kiêm CEO DAO Music Entertainment, chia sẻ: "Điều chúng tôi tìm kiếm qua 'Thanh Âm Việt Nam' không chỉ là một ca khúc có thể chiến thắng. Điều quan trọng hơn là khi Việt Nam đứng cạnh những quốc gia khác trên một sân khấu chung, chúng ta muốn được nghe thấy và được nhớ đến như thế nào". Theo ông, 5 đội mang tới 5 cách trả lời cho câu hỏi đó, và đây là bước khởi đầu cho hành trình dài hơn của âm nhạc Việt trên sân khấu quốc tế.

Ông Đào Sỹ Chiến, Founder kiêm CEO DAO Music Entertainment

Eurovision Song Contest Asia là lần mở rộng đa quốc gia đầu tiên của Eurovision, sự kiện âm nhạc có hơn 70 năm lịch sử. Theo Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU), Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia đầu tiên xác nhận tham gia, cùng Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan; Mông Cổ góp mặt sau đó. Chưa đầy một tháng nữa, khán giả sẽ biết thanh âm nào được chọn để mang tên Việt Nam tới Bangkok.

Ảnh: BTC CC

Thanh Yên