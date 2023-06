5 điều bất ngờ về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Phần Lan là một quốc gia có diện tích chỉ bằng tiểu bang New Mexico (Mỹ) và dân số chỉ hơn 5 triệu người, ít hơn dân số của New York City (8 triệu người). Trong nhiều năm, Phần Lan được đánh giá là quốc gia hạnh phúc trên nhiều tiêu chí, ví dụ như GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, số năm sống khỏe mạnh, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng…

Khi nhắc đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới, hẳn bạn sẽ rất tò mò về văn hóa, truyền thống hay những luật lệ tại đó. Đất nước nào cũng có những truyền thống hay quy định riêng, thậm chí khác biệt so với phần còn lại của thế giới, và Phần Lan cũng vậy. Dưới đây là 5 sự thật thú vị ít người biết về quốc gia Bắc Âu này.

1. Vé phạt tốc độ dựa trên mức thu nhập của từng người

Ở Phần Lan, mức tiền phạt chạy quá tốc độ sẽ được dựa trên mức thu nhập của một người kiếm được, cộng với tốc độ lái xe của họ.

Hình thức này được gọi là “phạt tiền trong ngày”, tính dựa trên thu nhập khả dụng hằng ngày của người phạm luật và mức độ họ vượt quá giới hạn tốc độ. Đã từng có trường hợp một doanh nhân triệu phú người Phần Lan bị phạt 121.000 Euro (3,1 tỷ VNĐ) vì vượt quá giới hạn tốc độ cho phép vào đầu năm nay. Ngoài ra, giấy phép lái xe của anh bị đình chỉ trong 10 ngày, vì trước đó anh đã từng vi phạm lỗi tương tự và cũng phải chịu một khoản tiền phạt khổng lồ.

2. Mỗi người dân “sở hữu” một nửa phòng tắm hơi

Trang web du lịch Visit Finland ước tính có 3 triệu phòng tắm xông hơi ở Phần Lan. Nếu tính bình quân đầu người, mỗi người dân sẽ “sở hữu” một nửa phòng tắm kiểu này.

Được biết, xông hơi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật và là một di sản văn hóa nơi đây. Bạn thậm chí có thể tìm thấy phòng xông hơi ở các khu chung cư, nhà riêng, nhà hàng và cả tòa nhà chính phủ.

Phòng xông hơi kiểu truyền thống của Phần Lan là phòng xông hơi khói, hay còn gọi là phòng xông hơi nguyên thủy được hầu hết người Phần Lan ưa chuộng. Đối với kiểu phòng này, cánh cửa phòng tắm hơi được đóng lại sau khi gỗ đã cháy hết (và phần lớn khói đã thoát ra ngoài), để lại than hồng làm nóng phòng đến nhiệt độ thích hợp, tạo ra hơi nóng dịu và mùi thơm của khói gỗ.

3. Chính phủ sẽ tặng một món quà cho các gia đình mới sinh con

Gói quà thai sản của Phần Lan, còn được gọi là “chiếc hộp em bé”, là một bộ dụng cụ được chính phủ gửi đến các bậc phụ huynh vừa mới sinh con.

Chiếc hộp carton này chứa các vật dụng thiết yếu như quần áo, yếm, tã, sữa tắm cùng nhiều phụ kiện khác. Bản thân chiếc hộp cũng trang bị một tấm nệm nhỏ và một tấm ga để có thể mở rộng thành một chiếc giường mini an toàn cho trẻ. Các bà mẹ có thể lựa chọn giữa việc nhận chiếc hộp hoặc một khoản tiền mặt trợ cấp, nhưng hầu hết họ đều chọn chiếc hộp, vì đây là một món quà ý nghĩa và giá trị.

Hình thức này cũng phổ biến ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, khác với Phần Lan, các bậc cha mẹ ở Mỹ phải trả tiền để mua chiếc hộp.

4. Quê hương của môn thể thao “cõng vợ”

Cõng vợ hiện là một môn thể thao quốc tế, nhưng giải vô địch thế giới vẫn được tổ chức ở Sonkajarvi, Phần Lan. Theo truyền thống, người đàn ông sẽ cõng vợ của mình và vượt qua các chướng ngại vật. Các quy tắc đã thay đổi một chút trong những năm qua và người chơi không nhất thiết phải cõng vợ mà có thể cõng người khác.

Tuy nhiên, người được cõng phải từ 17 tuổi trở lên và có cân nặng tối thiểu 49kg. Nếu người nữ nhẹ hơn mức tiêu chuẩn, ban tổ chức sẽ cho cô gái đeo thêm bao cát.

5. Phần Lan có những từ ngữ kỳ lạ

Phần Lan cũng có những từ ngữ rất đặc biệt, ví dụ như "Kalsarikannit" có nghĩa là một mình uống rượu ở nhà trong trang phục nội y, hay “vahingonilo” là vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Ngoài ra còn có một từ gắn liền với tư duy về niềm hạnh phúc của người Phần Lan là “sisu” - quyết tâm bền chí hay một mục đích kiên trì.