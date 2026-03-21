Nhiều người chỉ chú ý khi xuất hiện những thay đổi rõ rệt như rối loạn tiểu tiện hoặc cảm giác mệt mỏi kéo dài. Trong khi trên thực tế, cơ thể đã phát ra những tín hiệu sớm hơn. Đáng chú ý, đôi chân - bộ phận tưởng chừng không liên quan - lại có thể phản ánh những bất thường này.

5 dấu hiệu bất thường ở chân có thể cảnh báo bệnh thận

Những dấu hiệu bất thường ở chân có thể cảnh báo bệnh thận (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, khi chức năng thận suy giảm, khả năng điều hòa dịch, điện giải và đào thải độc tố bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng tích tụ chất lỏng và chất thải trong cơ thể. Những thay đổi này không chỉ tác động đến các cơ quan bên trong mà còn biểu hiện ra bên ngoài, đặc biệt là ở chi dưới.

“Phù, tức tình trạng sưng do dịch tích tụ trong mô, là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của rối loạn chức năng thận”, bác sĩ Topoti Mukherjee, chuyên gia Thận học và ghép thận tại Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ) cho biết.

Theo đó, bác sĩ Mukherjee chỉ ra 5 dấu hiệu ở chân mà bạn cần chú ý.

1. Sưng ở chân, mắt cá hoặc bàn chân (phù ngoại biên)

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Khi thận khỏe mạnh, cơ quan này sẽ loại bỏ muối và nước dư thừa qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi chức năng suy giảm, dịch có thể bị giữ lại trong cơ thể và tích tụ ở chân, mắt cá hoặc bàn chân do tác động của trọng lực.

Một số biểu hiện thường gặp:

Mắt cá chân sưng rõ vào cuối ngày

Vết hằn sâu của tất trên da

Ấn vào vùng sưng thấy lõm (phù ấn lõm)

Cảm giác chân căng tức, nặng nề

Cảm giác nặng chân, căng tức kéo dài

Ngay cả khi không thấy sưng rõ rệt, nhiều người vẫn có thể cảm nhận sự nặng nề, căng tức hoặc đau mỏi ở chân sau một ngày dài. Tình trạng này có thể liên quan đến việc giữ nước trong cơ thể và tuần hoàn kém do thận lọc không hiệu quả.

2. Yếu cơ, giảm sức mạnh ở chân

Yếu cơ, giảm sức mạnh ở chân (Ảnh minh họa).

Chức năng thận suy giảm có thể kéo theo nhiều rối loạn trong cơ thể, trong đó có ảnh hưởng đến cơ bắp. Ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (CKD), các nghiên cứu cho thấy sức mạnh cơ ở chi dưới thường suy giảm, khả năng giữ thăng bằng kém hơn.

Nguyên nhân có thể bao gồm:

Rối loạn điện giải

Tình trạng viêm mạn tính

Mất protein qua nước tiểu

Giảm vận động do mệt mỏi

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc đi lại, leo cầu thang hoặc giữ thăng bằng.

3. Tê bì, châm chích hoặc nóng rát ở chân

Khi thận không loại bỏ hiệu quả các chất độc, chúng có thể tích tụ trong máu, gây ra tình trạng urê huyết. Điều này có thể làm tổn thương dây thần kinh ngoại biên, dẫn đến bệnh lý thần kinh do urê.

Các triệu chứng thường bắt đầu ở bàn chân rồi lan dần lên trên:

Tê hoặc giảm cảm giác ở chân

Cảm giác châm chích như kim châm

Đau rát

Yếu cơ chi dưới

Đây là biến chứng thần kinh khá phổ biến ở bệnh nhân thận, đặc biệt là những người đang điều trị lọc máu.

4. Hội chứng chân không yên

Hội chứng chân không yên (Ảnh minh họa).

Hội chứng chân không yên cũng thường gặp ở người mắc bệnh thận. Người bệnh có cảm giác thôi thúc phải cử động chân liên tục, đặc biệt khi nghỉ ngơi hoặc vào ban đêm.

Biểu hiện thường thấy:

Khó chịu ở chân khi ngồi hoặc nằm lâu

Triệu chứng tăng vào buổi tối

Giảm tạm thời khi cử động chân

Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

Vì sao cần chú ý những dấu hiệu này?

Theo Times Now News, bệnh thận đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, nhưng nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng. Do các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, những thay đổi ở chân có thể là “manh mối” quan trọng giúp phát hiện sớm.

Theo các chuyên gia, khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh nên đi khám để được đánh giá chức năng thận và các chỉ số liên quan.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời không chỉ giúp bảo vệ chức năng thận mà còn giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm về sau.