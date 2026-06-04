Dựa trên các dự báo tử vi cho năm Bính Ngọ 2026, nửa cuối năm (tính từ mùa thu trở đi) là thời điểm cục diện Hỏa khí bớt gay gắt, nhường chỗ cho Kim khí và Thủy khí luân chuyển. Đây chính là bệ phóng hoàn hảo cho một số con giáp. Tử vi học có nói, nếu biết tận dụng các ưu điểm và lợi thế của mình và nỗ lực không ngừng thì 5 con giáp sau đây sẽ rũ bỏ hoàn toàn vận đen đầu năm để đón nhận vận may lội ngược dòng, giàu lên thấy rõ.

1. Con giáp tuổi Thân

Khi những ánh nắng gay gắt của mùa hè dần dịu đi, nhường chỗ cho những cơn gió mát lành của mùa thu thì tuổi Thân cũng sẽ là con giáp chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim khi sạch hạn Tam Tai và đón nhận cát khí từ các cát tinh chủ về dịch chuyển.

(Ảnh minh họa)

Trong nửa đầu năm, bạn có thể gặp nhiều biến động hoặc trì trệ do hỏa khí quá vượng áp chế bản mệnh Kim. Tuy nhiên, càng về cuối năm, cục diện Lục Hợp và sự tương sinh của Thủy khí sẽ giúp khơi thông các dòng vốn bị đóng băng trước đó. Quý nhân xuất hiện từ phương xa sẽ mang đến những lời mời hợp tác, ký kết hợp đồng béo bở với giá trị lớn. Nhờ trí thông minh và sự ứng biến linh hoạt, con giáp tuổi Thân sẽ bùng nổ doanh số và gặt hái nguồn lợi nhuận khổng lồ, khẳng định lại vị thế vốn có.

Đặc biệt, tháng 12 âm, được 2 cát tinh Nguyệt Đức và Thiên Hỷ soi chiếu, tuổi Thân sẽ giống như một thỏi nam châm hút tiền, càng nỗ lực sẽ càng giàu có.

2. Con giáp tuổi Dậu

Tử vi học có nói, tuổi Dậu cũng nằm trong số những con giáp có vận trình thăng hoa rực rỡ nhất vào giai đoạn cuối năm Bính Ngọ 2026. Bản mệnh Kim của bạn sau khi trải qua những tháng hè rèn luyện dưới ngọn lửa hỏa cục phương Nam sẽ trở nên sắc bén và tỏa sáng mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Cục diện Tam Hợp phù trợ giúp bạn dễ dàng chiếm trọn lòng tin từ các khách hàng VIP và đối tác lớn. Nguồn thu nhập chính từ lương thưởng lẫn các khoản đầu tư tay trái liên tục đổ về túi dồi dào ngoài mong đợi. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ và óc phân tích tỉnh táo chính là chìa khóa giúp con giáp tuổi Dậu tích lũy tài sản vững chắc và có cuộc sống vô cùng sung túc.

Cũng giống như tuổi Thân, tháng 12 âm là lúc tuổi Dậu sẽ hái ra tiền. Nhờ sự xuất hiện của sao Thiên Giải, mọi khó khăn của con giáp này sẽ lùi xa, nhường chỗ cho tài lộc thăng hoa rực rỡ.

3. Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục từ thế bị động sang chủ động khi bước sang các tháng cuối năm 2026. Sau thời gian đầu năm chịu áp lực nặng nề khiến các thủ tục giấy tờ bị đình trệ, vận trình của bạn sẽ lội ngược dòng nhờ thế Tam Hợp cát cục che chở.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Thổ của tuổi Sửu nhận được sự sinh dưỡng từ hỏa khí tích lũy, đặc biệt thuận lợi cho các lĩnh vực liên quan đến bất động sản và đất đai. Quý nhân là tiền bối giàu kinh nghiệm sẽ xuất hiện dẫn đường chỉ lối, giúp bạn tháo gỡ hoàn toàn các khoản nợ tồn đọng. Dòng tiền đổ về túi đều đặn giúp ngân sách cá nhân dư dả, tạo nền tảng tài chính kiên cố cho tương lai.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp che chở, con giáp tuổi Sửu sẽ có quý nhân trợ giúp, cuộc sống giàu có, viên mãn.

4. Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp đón nhận luồng sinh khí lớn và nhiều hỷ tín về tiền bạc nhờ mối quan hệ Tam Hợp vững chắc với năm Ngọ. Càng về cuối năm, đặc biệt là tháng 10 âm, các cát tinh may mắn chủ về tài lộc sẽ hội tụ, giúp con giáp này giải quyết triệt để mọi vướng mắc tài chính trước đó.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn kết nối được với những đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, sẵn sàng rót vốn đầu tư dài hạn. Nguồn thu nhập ngoài luồng từ nghề phụ hoặc hoa hồng môi giới có dấu hiệu tăng trưởng bứt phá mạnh mẽ. Tuổi Tuất chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu thực tế là có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống giàu có, viên mãn.

5. Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, trải qua hành trình "khổ tận cam lai", tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp chính thức đổi vận giàu sang sau khi vượt qua những thử thách áp lực của năm tuổi và mùa hè oi bức. Từ mùa thu trở đi, vận khí của bạn hanh thông trở lại, mọi trở lực và chiêu trò cạnh tranh từ tiểu nhân đều bị dập tắt.

(Ảnh minh họa)

Trực giác nhạy bén giúp người tuổi Tỵ đi trước đón đầu các cơ hội đầu tư ngắn hạn có tỷ lệ sinh lời cao ngất ngưỡng. Bạn cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính kịp thời từ người thân hoặc đồng nghiệp để hiện thực hóa các kế hoạch lớn. Sự quyết đoán kết hợp với vận may lội ngược dòng giúp túi tiền của tuổi Tỵ luôn rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Đặc biệt, tháng 11 âm, được sao Tử Vi chiếu rọi, tuổi Tỵ sẽ có cuộc sống thịnh vượng, hòa hợp và hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.