5 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn nhất năm Bính Ngọ 2026

Trong năm Bính Ngọ 2026, năng lượng hành Thủy của nạp âm Thiên Hà Thủy kết hợp với hành Hỏa của năm tạo nên sự nồng cháy nhưng cũng đầy cảm xúc. Tử vi học có nói, dưới đây là 5 con giáp có đường tình duyên rực rỡ và suôn sẻ nhất trong năm Bính Ngọ. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp hạnh phúc nhất năm 2026 nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Ngọ - Mùi).

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Sự dịu dàng của tuổi Mùi hoàn toàn chinh phục được sự nồng nhiệt của năm Ngọ. Những người tuổi Mùi độc thân dễ dàng tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp qua các mối quan hệ xã giao. Đối với người đã có đôi có cặp, đây là năm lý tưởng để tính chuyện cưới hỏi hoặc đón thành viên mới, tình cảm của họ rất bền chặt và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp định mệnh

Nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), tuổi Tuất cũng được cho là con giáp sẽ đón nhận luồng gió mới trong đời sống tình cảm.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Năng lượng Hỏa vượng của năm 2026 giúp tuổi Tuất trở nên cởi mở và chủ động hơn. Quý nhân phù trợ thường xuất hiện dưới vai trò người kết nối, giúp con giáp bản mệnh gặp gỡ đối tượng có cùng chí hướng. Mối quan hệ trong năm nay thường mang tính cam kết dài hạn và ổn định, mang lại cảm giác an yên cho bản mệnh.

3. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp nồng cháy

Cùng thuộc bộ Tam Hợp, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp có một năm tình duyên thăng hoa nhờ sự đồng điệu về năng lượng với Thái Tuế.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Sự dũng cảm của tuổi Dần gặp được sự nhiệt huyết của năm Ngọ tạo nên những mối tình đầy say mê. Người độc thân tuổi Dần có sức hút mãnh liệt, đi đâu cũng trở thành tâm điểm. Các cặp đôi đang yêu sẽ có nhiều trải nghiệm mới lạ, giúp hâm nóng tình cảm và hóa giải những mâu thuẫn cũ một cách êm đẹp.

4. Con giáp tuổi Mão: Đào hoa Hồng Loan chiếu rọi

Dù không nằm trong bộ hợp về địa chi, nhưng con giáp tuổi Mão lại được sao Hồng Loan (cát tinh chủ về nhân duyên) che chở trong năm Bính Ngọ 2026 nên đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Sao Hồng Loan mang đến vận đào hoa rực rỡ cho con giáp tuổi Mão. Tuổi Mão vốn tinh tế nay càng thêm quyến rũ trong mắt người khác phái. Những người độc thân lâu năm sẽ có cơ hội "thoát ế" bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cần sự điềm tĩnh của mệnh Thiên Hà Thủy để lựa chọn người thực sự phù hợp, tránh sa đà vào những mối quan hệ chóng vánh và không đi đến kết quả gì.

5. Con giáp tuổi Tỵ: Khởi sắc sau hạn năm tuổi

Vừa bước qua năm 2025 đầy biến động, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp đón nhận năm Bính Ngọ 2026 với sự chuyển biến tích cực về tình cảm.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải: Năng lượng Hỏa tương hỗ giúp tuổi Tỵ trở nên rạng rỡ và tự tin hơn. Các mối quan hệ từng bị rạn nứt trong năm cũ có cơ hội được hàn gắn. Đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Tỵ mở lòng, bắt đầu những khởi đầu mới đầy hứa hẹn và sự viên mãn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.