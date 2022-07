5 chủ đề bình thường trong một cuộc trò chuyện nhưng phụ nữ thông minh không bao giờ nói với đàn ông: Bạn đã biết hay chưa?

Trong một mối quan hệ, ai cũng phải nỗ lực để cải thiện bản thân và để đối phương thấy được điều tốt nhất của mình.



Mối quan hệ là thứ cần phải để tâm, để ý. Nếu cả hai không duy trì được sự cân bằng thì rất dễ chia tay.

Khi cả hai trò chuyện cùng nhau, những gì họ nói là vô cùng quan trọng. Phụ nữ phải hiểu những gì đàn ông thích nghe và không bao giờ muốn nghe để có thể chiếm trọn trái tim đàn ông.

Trên thực tế, người phụ nữ thông minh sẽ biết ý mà không nhắc đến 5 chủ đề như sau.

1. Luôn nói về đàn ông khác tốt hơn

Trên thực tế, ai cũng sẽ ngấm ngầm cạnh tranh mình với ai đó. Cho dù bản thân không giỏi bằng đối phương, mặt ngoài họ thừa nhận nhưng trong lòng lúc nào cũng phải so kè, chờ đến lúc bản thân có thể vượt lên. Bởi vậy, khi nói chuyện với người đàn ông của mình, phụ nữ thông minh sẽ chẳng bao giờ nhắc đến một ai đó hơn hẳn anh ta, thông minh hơn anh ta và tài giỏi hơn anh ta.

Phụ nữ thông minh biết cách chăm sóc cho sĩ diện và nhân phẩm của đàn ông. Dù họ có đánh giá cao một ai khác ngoài anh ấy thì cũng chỉ nên thản nhiên nói một câu hoặc tỏ vẻ không quá mức quan tâm. Nếu như tiếng nói đến mức độ so sánh hai bên với nhau mà phần thua thuộc về người đàn ông của bạn thì mối quan hệ sớm muộn cũng đi vào ngõ cụt.

2. Nói quá nhiều về tiền

Muốn sống tốt thì phải có đủ tiền. Đó là một điều rất hiển nhiên, chi tiêu trong cuộc sống và gia đình có gì rời khỏi tiền được đâu. Tuy nhiên, tiền bạc quan trọng là thật nhưng vấn đề này phải biết cách nói thật sự khéo léo.

Đàn ông kiếm được nhiều tiền, thoải mái với cuộc sống thì vấn đề này là chuyện nhỏ. Song nếu bạn không biết cách nói chuyện, dễ dàng tạo cảm giác cho người ta rằng bạn "đào mỏ" hay bản thân quá chú trọng về chuyện tiền bạc.

Với đàn ông đang trên đường xây dựng sự nghiệp, chưa có nhiều tiền nong thì nhắc đến quá nhiều dễ khiến anh ta bị tổn thương. Về lâu về dài, có thể anh ta sẽ nghĩ bạn chỉ biết đến tiền, khiến mối quan hệ của cả hai thật khó mà tiếp tục.

3. Nhắc đến tình cảm trong quá khứ

Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng trải qua những ký ức khó quên liên quan đến tình cảm. Tuy nhiên, có những điều tốt nhất nên chôn chặt trong lòng, nhất là những vết thương lòng hay sự tổn thương trong tình cảm ở quá khứ.

Nhiều người phụ nữ luôn tò mò về quá khứ của bạn trai. Sự tò mò khiến họ hỏi đi hỏi lại, hỏi về mối quan hệ đã qua. Điều này dễ khiến anh ta thấy phản cảm, cho là bạn quá tò mò tọc mạch.

Phụ nữ thông minh sẽ không để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Có thể họ sẽ hỏi đến những điều đó nhưng với tâm thế cho biết, không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cả hai và không hề ép buộc.

Bạn nên nhớ quá khứ đã qua, hiện tại bạn phải sống cho tương lai của cả hai người.

4. So đo chuyện ai đóng góp nhiều hơn cho mối quan hệ này

Một số điều chỉ thực sự có ý nghĩa nếu như bạn thực hiện chúng một cách tự nguyện. Nếu như bạn vẫn thấy lăn tăn, cho rằng bản thân mình đã đóng góp quá nhiều cho mối quan hệ mà đối phương lại thờ ơ, lạnh lùng thì bạn nên dừng lại, đừng tiếp tục làm nữa.

Sự chân thành và hết lòng trong một mối quan hệ vô cùng quan trọng. Phụ nữ thông minh sẽ không chi li tính toán, so đo xem giữa cả hai ai là người đóng góp nhiều hơn, ai có lợi hơn. Bởi vì họ hiểu rõ, suy nghĩ của đàn ông sẽ dễ bị lung lay. Đàn ông cảm thấy bạn thực sự không yêu anh ấy nên mới so đo như thế. Tình cảnh giữa cả hai sẽ khó giải quyết chỉ vì những lời than vãn kém hay ho đó.

5. Nói nhiều về những sai lầm nhỏ mà đàn ông mắc phải

Cho dù mối quan hệ của hai người tốt đẹp đến đâu cũng đừng bao giờ bới móc những sai lầm trong quá khứ của nhau. Đừng nói đến nó với giọng điệu trách móc và sự kiêu ngạo, trên cơ.

Trong quan hệ tình cảm, dù đã là vợ chồng rồi thì phụ nữ thông minh cũng biết cách bỏ qua sai lầm nhỏ của đàn ông. Việc nhắc đi nhắc lại sẽ chỉ làm anh ta bị tổn thương nhiều hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của hai người.

Nói tóm lại, có khá nhiều những điều mà một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không đả động tới để tránh làm mất hòa khí của mình và người đàn ông trong một mối quan hệ. Các bạn nên biết rõ để tránh những hành động gây ảnh hưởng nhé!

