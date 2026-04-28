Tháng 5 luôn là một trong những tháng đặc biệt nhất trong năm theo góc nhìn chiêm tinh, bởi đây là thời điểm mặt trời di chuyển từ cung Kim Ngưu sang Song Tử, đồng thời sao Kim cũng có những chuyển dịch quan trọng ảnh hưởng đến vận trình tình cảm và tài chính của cả 12 cung hoàng đạo. Sau giai đoạn tháng 4 đầy biến động với nhiều người, tháng 5 được ví như "làn gió mát" thổi bay những vướng mắc cũ, mở ra cánh cửa mới đầy hứa hẹn. Trong dòng chảy năng lượng ấy, có 5 chòm sao đặc biệt được "vũ trụ ưu ái", đón nhận may mắn dồn dập từ công việc, tiền bạc đến chuyện tình duyên. Cùng xem bạn có nằm trong danh sách đáng mơ ước này không nhé.

Vị trí số 5: Bạch Dương - Lửa nội tại bùng cháy đúng lúc

Sau một tháng 4 phải gồng mình giải quyết nhiều việc tồn đọng, Bạch Dương bước vào tháng 5 với tâm thế của người vừa "trút gánh nặng". Năng lượng sao Hỏa hỗ trợ giúp Bạch Dương lấy lại sự tự tin và quyết đoán vốn có. Trong công việc, đây là thời điểm thích hợp để Bạch Dương đề xuất ý tưởng mới, nhận thêm dự án hoặc thậm chí cân nhắc thay đổi môi trường làm việc. Về tài chính, một khoản thu nhập ngoài lương có thể đến từ công việc tay trái hoặc đầu tư cũ. Chuyện tình cảm với người đã có đôi tỏ ra ấm áp hơn, còn người độc thân có khả năng gặp được đối tượng thú vị qua công việc.

Vị trí số 4: Sư Tử - Tỏa sáng giữa đám đông

Sư Tử vốn là cung được mặt trời chiếu mệnh, và tháng 5 là khoảng thời gian Sư Tử lấy lại phong độ sau giai đoạn trầm lắng đầu năm. Sự nghiệp của Sư Tử trong tháng này có nhiều cơ hội được công nhận - có thể là một lời khen từ cấp trên, một cơ hội thăng chức hoặc đơn giản là được giao trọng trách quan trọng. Tài chính ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng nhờ những quyết định đúng đắn từ vài tháng trước. Tình yêu của Sư Tử rực rỡ như chính cái tên - người độc thân dễ gặp được "định mệnh" trong các sự kiện đông người, còn người có đôi sẽ trải qua những khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ.

Vị trí số 3: Cự Giải - Bình yên sau cơn mưa

Đây có lẽ là chòm sao "đổi vận" rõ rệt nhất trong tháng 5. Sau những tháng đầu năm nhiều suy tư và áp lực tinh thần, Cự Giải cuối cùng cũng được "thở phào". Mặt trăng - hành tinh chủ quản của Cự Giải mang đến sự ổn định cảm xúc, giúp họ nhìn nhận mọi việc sáng suốt hơn. Tài lộc của Cự Giải trong tháng 5 đến từ những nguồn không ngờ tới, có thể là khoản tiền cho vay được trả lại, một món quà giá trị từ người thân hoặc cơ hội nhận thưởng bất ngờ. Tình cảm gia đình hòa thuận, chuyện yêu đương cũng vào giai đoạn ngọt ngào, đặc biệt với những Cự Giải đang trong mối quan hệ nghiêm túc.

Vị trí số 2: Kim Ngưu - "Chính chủ" của mùa sinh nhật

Tháng 5 là tháng sinh của Kim Ngưu, và như thường lệ, đây là khoảng thời gian Kim Ngưu được vũ trụ "ưu ái" nhất trong năm. Sao Kim - hành tinh chủ quản của Kim Ngưu đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi, mang đến cả tình yêu lẫn tiền bạc. Trong công việc, Kim Ngưu có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn, hợp đồng giá trị hoặc cơ hội đầu tư đáng cân nhắc. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản hoặc tài chính. Chuyện tình yêu của Kim Ngưu trong tháng này đầy lãng mạn - người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, người có đôi dễ tiến tới những cột mốc quan trọng như đính hôn, kết hôn.

Vị trí số 1: Ma Kết - Bất ngờ "lên đỉnh" vận may

Ít ai ngờ Ma Kết - cung hoàng đạo nổi tiếng kiên nhẫn và lặng lẽ lại đứng đầu bảng xếp hạng tháng 5 này. Nhưng đây chính là phần thưởng xứng đáng sau nhiều tháng Ma Kết âm thầm nỗ lực. Sao Thổ - hành tinh chủ quản đang ban thưởng cho sự kiên trì của Ma Kết bằng những thành quả cụ thể: Thăng chức, tăng lương, ký được hợp đồng lớn hoặc hoàn thành một dự án quan trọng. Tài chính của Ma Kết trong tháng 5 không chỉ tăng mà còn rất ổn định, có nhiều nguồn thu cùng lúc. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Ma Kết có bước ngoặt đáng kinh ngạc - người độc thân lâu năm có khả năng gặp được "chân ái" thực sự, người có đôi tìm lại được sự gắn kết sâu sắc với nửa kia.

Tử vi chỉ là một góc nhìn tham khảo, mang đến cho chúng ta chút tò mò và niềm vui mỗi đầu tháng. Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, may mắn thật sự vẫn đến từ thái độ tích cực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng kiên trì với mục tiêu của chính mình. Chúc bạn có một tháng 5 thật rực rỡ và bình an.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.