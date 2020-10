5 chi tiết siêu nhỏ nhưng ẩn giấu nhiều ý nghĩa trong các bộ phim của Disney: Tinh tế là đây chứ đâu

Các bộ phim của Disney vẫn vậy, luôn đem đến cho người xem những điều bất ngờ. Dù một bộ phim của họ có thể chưa hoàn hảo, nhưng trong đó ẩn chứa những chi tiết cực nhỏ mà nếu có thể soi ra, bạn sẽ thấy chúng cực kỳ có ý nghĩa.

1. Frozen - lọn tóc bạc của Anna

Trong Frozen, lọn tóc bạc của Anna là chi tiết cho thấy vấn đề trong mối quan hệ của hai chị em. Nguyên nhân bắt nguồn từ khi còn nhỏ, Elsa đã vô tình để năng lực của mình gây tổn hại đến Anna, khiến cô không còn dám gần gũi với em gái nữa.

Nhưng đến cuối phim, lọn tóc này đã biến mất, thể hiện rằng mọi vấn đề đã được giải quyết, và tình chị em được nối lại như xưa.

2. Người đẹp và Quái vật - Tấm biển chỉ đường nhiều ý nghĩa

Trong Người đẹp và Quái vật có cảnh chả của Belle (người đẹp) tìm đến lâu đài của quái thú đáng sợ dựa trên một cây cột chỉ đường. Và hóa ra, cây cột ấy còn chỉ ra nhiều con đường thú vị hơn, đó là "Valencia" và "Anaheim".

Được biết, Valencia có Viện Nghệ thuật California - nơi rất nhiều sinh viên của chương trình Disney College Program theo học. Còn Anaheim là một thị trấn ở Nam California, nơi tọa lạc của Disneyland.

3. Thằng Gù trong Nhà thờ Đức Bà - cameo bất ngờ

Thằng Gù trong Nhà thờ Đức Bà là một trong những siêu phẩm kinh điển của Disney. Trong phim, hãng đã cố gắng lột tả hết vẻ đẹp của nhà thờ bằng việc hướng sự tập trung vào những bức tượng linh vật gargoyle. Một số đã trở thành bạn của nhân vật chính (thằng Gù), trong khi số khác lại ẩn chứa tình tiết thú vị. Chẳng hạn nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy cả một bức tượng có hình dạng chú lợn Pumbaa trong Vua Sư tử kia.

4. Nàng tiên cá - Vị khách... không liên quan

Thực ra, việc cài cắm nhân vật từ các bộ phim khác vốn là một đặc sản của Disney. Nhưng trong Nàng tiên cá (The Little Mermaid), họ còn đi xa hơn thế. Ở cảnh Ariel và các chị em cất tiếng hát, không chỉ có Goofy, vịt Donald hay chuột Mickey đến xem, mà còn có cả Ếch Kermit - một trong những nhân vật chính của The Muppet Show xuất hiện. Vấn đề là nằm ở chỗ đây vốn là một show hài kịch của Disney, chứ chẳng phải nhân vật hoạt hình.

5. Công chúa Tóc mây (Tangled) - quá nhiều "trứng" trong một bộ phim

Easter Egg (Trứng Phục Sinh) là cụm từ dùng để chỉ những bí ẩn thú vị được giấu trong các bộ phim. Và Tangled (Công chúa Tóc Mây) có đến cả một rổ trứng như vậy cho bạn lựa.



Trong phim, cô công chúa Rapunzel bị mụ phù thủy Mother Gothel giam cầm suốt nhiều năm trong tòa tháp. Để giải khuây, cô vẽ lên khắp mọi nơi với chủ đề cực kỳ đa dạng. Trong đó có cả quả táo của Bạch Tuyết, chiếc giày của Lọ Lem, bông hồng của Belle, và vỏ sò của nàng tiên cá Ariel.

Nguồn: BS, VT.co