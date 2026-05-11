5 cây nhà giàu ít trồng

Trong thiết kế sân vườn hoặc không gian sống, những gia đình có điều kiện thường khá kỹ tính khi lựa chọn cây trồng. Ngoài yếu tố đẹp, họ còn quan tâm đến tính thẩm mỹ lâu dài, sự hài hòa tổng thể, độ an toàn và cả cảm giác mà loại cây đó mang lại cho không gian sống. Vì vậy, có những loại cây dù quen thuộc, dễ trồng nhưng lại không được ưu tiên trong các biệt thự hoặc nhà vườn cao cấp.

Dưới đây là 5 loại cây thường ít xuất hiện trong không gian sống của nhiều gia đình khá giả.

1. Trúc đào

Trúc đào là loại cây có hoa đẹp, màu sắc nổi bật và khả năng chịu nắng tốt. Tuy nhiên, đây lại là loại cây khá “kén” không gian sống cao cấp vì chứa độc tính ở nhiều bộ phận như lá, nhựa và hoa. Theo nhiều tài liệu thực vật, nhựa cây trúc đào có thể gây kích ứng nếu tiếp xúc trực tiếp. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, đây là điều khiến nhiều người e ngại. Ngoài ra, loại cây này thường được trồng ven đường hoặc dải phân cách nên đôi khi tạo cảm giác hơi đại trà, thiếu sự sang trọng trong sân vườn biệt thự. Dù hoa khá bắt mắt, trúc đào vẫn ít được ưu tiên so với những loại cây vừa đẹp vừa an toàn hơn.

2. Dâm bụt

Dâm bụt là loại cây gắn với hình ảnh hàng rào, sân vườn dân dã ở nhiều vùng quê. Cây dễ sống, ra hoa liên tục và hầu như không cần chăm sóc cầu kỳ. Tuy nhiên, chính sự phổ biến và đơn giản này lại khiến dâm bụt ít được lựa chọn trong các không gian cao cấp. Ngoài ra, cây phát triển khá nhanh, nếu không cắt tỉa thường xuyên sẽ dễ mọc um tùm, làm tổng thể sân vườn trông thiếu gọn gàng. Hoa dâm bụt cũng nhanh tàn, cánh dễ rụng nên đôi khi tạo cảm giác chưa đủ tinh tế với những người chú trọng cảnh quan. Hiện nay vẫn có một số giống dâm bụt ngoại nhập với màu sắc đẹp hơn, nhưng nhìn chung loại cây này không phải lựa chọn phổ biến trong các không gian sống hiện đại.

3. Xương rồng, đặc biệt là xương rồng cát tiên

Xương rồng là loại cây được nhiều người trẻ yêu thích vì dễ chăm và có hình dáng độc đáo. Tuy nhiên, với những không gian sống lớn hoặc biệt thự, đây lại không phải loại cây được ưu tiên quá nhiều, đặc biệt là các dòng có gai dày như xương rồng cát tiên. Lý do đầu tiên nằm ở yếu tố an toàn. Gai nhọn khiến việc chăm sóc, di chuyển hoặc bố trí trong khu vực sinh hoạt trở nên bất tiện hơn, nhất là với nhà có trẻ nhỏ.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy phổ biến, cây có quá nhiều gai nhọn thường tạo cảm giác khô cứng và không phù hợp với không gian cần sự mềm mại, thư giãn. Vì vậy, nhiều gia đình khá giả thường ưu tiên các loại cây có tán đẹp, xanh mướt hoặc tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Riêng xương rồng cát tiên còn có hình dáng khá gồ ghề, khó kết hợp với phong cách sân vườn sang trọng nên càng ít xuất hiện trong các biệt thự lớn.

4. Dâu tằm

Dâu tằm là loại cây quen thuộc, có thể cho quả và tạo bóng mát khá tốt. Tuy nhiên, đây lại là loại cây nhiều gia đình có điều kiện thường không ưu tiên trồng sát nhà. Một phần vì cây dễ thu hút côn trùng khi vào mùa quả chín. Quả rụng xuống sân cũng dễ gây bẩn và thu hút kiến hoặc ruồi nếu không dọn thường xuyên. Ngoài ra, tán cây phát triển khá mạnh, rễ ăn rộng nên cần diện tích phù hợp. Bên cạnh đó, trong quan niệm dân gian, cây dâu đôi khi còn gắn với những ý nghĩa kiêng kỵ nhất định nên nhiều người hạn chế trồng trước cửa hoặc trong khuôn viên chính của nhà ở.

5. Dạ lan hương (dạ lý hương)

Dạ lan hương hay dạ lý hương nổi tiếng với mùi thơm đậm, đặc biệt tỏa hương mạnh vào ban đêm. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều gia đình không ưu tiên trồng quá gần khu vực sinh hoạt hoặc phòng ngủ. Ban đầu, mùi hương của cây có thể tạo cảm giác dễ chịu, nhưng nếu nồng quá lâu trong không gian kín lại dễ gây cảm giác khó chịu, đau đầu hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ với người nhạy cảm. Một số người còn cho rằng mùi hương quá mạnh vào buổi tối có thể gây cảm giác bí bách nếu trồng dày đặc quanh nhà. Vì vậy, thay vì đặt gần cửa sổ hoặc lối đi chính, nhiều người nếu có trồng thường chỉ đặt ở góc vườn thoáng khí để mùi hương dịu hơn.