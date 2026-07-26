5 cây hợp người mệnh Hỏa

Cây xanh từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong không gian sống, từ phòng khách, ban công đến bàn làm việc hay văn phòng. Không chỉ giúp ngôi nhà thêm sức sống, nhiều người còn lựa chọn cây cảnh theo quan niệm phong thủy với mong muốn mang đến cảm giác an tâm và nguồn năng lượng tích cực. Nếu thuộc mệnh Hỏa và đang tìm một loại cây vừa đẹp vừa phù hợp để trồng, dưới đây là 5 gợi ý bạn có thể tham khảo.

1. Cây phong lộc hoa

Phong lộc hoa gây ấn tượng với phần ngọn màu đỏ rực vươn thẳng lên giữa những tán lá xanh mướt, tạo cảm giác nổi bật và đầy sức sống. Nhờ dáng cây gọn gàng, loài cây này thường được đặt ở phòng khách, bàn làm việc, quầy lễ tân hoặc sảnh đón khách để tạo điểm nhấn cho không gian. Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ đặc trưng của phong lộc hoa được xem là phù hợp với người mệnh Hỏa, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, may mắn và nguồn năng lượng tích cực. Cây cũng khá dễ chăm sóc, phát triển tốt trong môi trường có ánh sáng tán xạ và không cần tưới quá nhiều nước.

2. Cây hồng môn

Khó nhầm lẫn với bất kỳ loài cây nào khác, hồng môn nổi bật bởi những bông hoa đỏ hình trái tim cùng tán lá xanh mướt quanh năm. Vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá cầu kỳ giúp loài cây này xuất hiện phổ biến trong nhiều gia đình, văn phòng và khách sạn. Theo quan niệm phong thủy, gam màu đỏ của hoa được cho là phù hợp với người mệnh Hỏa, vì vậy hồng môn thường được lựa chọn với mong muốn mang đến may mắn, tài lộc và tạo điểm nhấn cho không gian sống.

3. Cây xác pháo

Những bông hoa nhỏ màu đỏ cam mọc san sát thành từng chùm khiến cây xác pháo luôn nổi bật mỗi khi bước vào mùa nở rộ. Loài cây này thường được trồng ở sân vườn, lối đi hoặc bồn hoa để tạo điểm nhấn nhờ màu sắc rực rỡ và thời gian ra hoa kéo dài. Ngoài giá trị làm cảnh, xác pháo còn khá dễ trồng, ưa nắng và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở nhiều địa phương. Theo quan niệm phong thủy, gam màu đỏ của hoa được xem là phù hợp với người mệnh Hỏa, vì vậy nhiều người lựa chọn loài cây này để tô điểm cho không gian sống.

4. Lạp mai

Lạp mai vốn được biết đến là loài cây nở hoa vào mùa đông với vẻ đẹp thanh nhã và hương thơm dịu nhẹ. Một số giống lạp mai có sắc hoa vàng pha cam hoặc ánh đỏ ở phần cánh và nhụy, tạo cảm giác ấm áp, sang trọng hơn so với nhiều loài hoa khác. Đây là loại cây không quá phổ biến tại Việt Nam nhưng lại được nhiều người chơi cây săn tìm vì giá trị thưởng ngoạn cao. Theo quan niệm phong thủy, sắc hoa ấm cùng dáng cây thanh thoát khiến lạp mai trở thành lựa chọn được không ít người mệnh Hỏa yêu thích.

5. Hoa giấy đỏ

Hoa giấy là loài cây quen thuộc ở nhiều gia đình Việt nhờ khả năng sinh trưởng khỏe, chịu nắng tốt và cho hoa gần như quanh năm. Những chùm hoa đỏ rực phủ kín tán cây không chỉ tạo điểm nhấn cho ban công, sân vườn hay cổng nhà mà còn mang đến cảm giác tươi tắn, tràn đầy sức sống. Theo quan niệm phong thủy, sắc đỏ của hoa được xem là màu sắc tương hợp với người mệnh Hỏa, vì vậy nhiều người lựa chọn trồng hoa giấy vừa để làm đẹp không gian, vừa gửi gắm mong muốn về may mắn và năng lượng tích cực.



