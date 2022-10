5 biểu hiện mỗi khi 'tới tháng' của phụ nữ có tử cung khỏe mạnh

Chúng ta đều biết rằng tử cung vô cùng quan trọng với người phụ nữ. Tử cung hỗ trợ điều chỉnh lưu lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt, trong quá trình sản sinh trứng, chuẩn bị môi trường để đón trứng thụ tinh và mang thai, nuôi dưỡng thai nhi. Bên cạnh đó còn có vai trò quan trọng trong việc tạo ra cực khoái trong cuộc yêu.

Muốn biết tử cung có khỏe mạnh hay không, hãy xem bạn có đủ 5 biểu hiện này mỗi khi có kinh nguyệt không nhé:

1. Không đau bụng kinh

Kết quả điều tra lâm sàng cho thấy, nguyên nhân đau bụng kinh rất phức tạp. Nhưng cần hiểu rằng dù bị yếu tố nào tác động cũng đồng nghĩa với việc tử cung không khỏe mạnh.

Đau bụng kinh dữ dội khi “tới tháng” chứng tỏ tử cung không khỏe mạnh (Ảnh minh họa)

Triệu chứng của đau bụng kinh không thể giải thích bằng rối loạn về cấu trúc phụ khoa. Đau là kết quả của các cơn co thắt tử cung và thiếu máu, có thể là do trung gian bởi prostaglandin (ví dụ, prostaglandin F2, kích thích cơ tử cung và thuốc co mạch) và các chất trung gian gây viêm do niêm mạc tử cung tiết ra và có thể liên quan đến các cơn co tử cung kéo dài và làm giảm lưu lượng máu đến cơ tử cung.

Ngược lại, nếu không bị đau bụng khi hành kinh có nghĩa là máu kinh trong tử cung đang hoạt động trơn tru. Hoặc nếu cơn đau chỉ ở mức nhẹ, hoàn toàn biến mất khi kết thúc kỳ kinh thì bạn cũng không cần quá lo lắng.

2. Màu sắc kinh nguyệt bình thường

Màu sắc của máu kinh khi tử cung khỏe mạnh là màu đỏ sẫm. Nguyên nhân chính là do thành phần của máu kinh gồm máu kinh và các mảnh vụn nội mạc tử cung. Còn sự thay đổi về màu sắc của máu kinh có thể được xem là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về sức khỏe sinh sản ở nữ giới.

Thường thì máu kinh khác màu chính là kết quả của sự thay đổi lượng hormone trong cơ thể thay đổi hoặc do mắc bệnh lý phụ khoa, phổ biến là bệnh về tử cung. Bao gồm các bất thường như: máu kinh đỏ quá tươi, máu kinh màu cam do nhiễm trùng, máu kinh màu hồng hay trắng do thiếu máu. Đặc biệt khi máu kinh đỏ sẫm và đông thành cục, hay có màu nâu, màu đỏ pha lẫn xám thì nên đi khám bệnh ngay lập tức. Bởi vì đó rất có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung.

3. Chu kỳ kinh nguyệt ổn định

Rối loạn kinh nguyệt là một trong những biểu hiện phổ biến và dễ thấy nhất của các bệnh về tử cung.

Chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu tiên xuất hiện đến khi bắt đầu ngày đầu của chu kỳ. Mỗi tháng sẽ diễn ra hành kinh một lần, các lần cách nhau 28 - 31 ngày. Hành kinh thường kéo dài từ 3 - 5 ngày. Nếu kinh nguyệt của bạn thỏa mãn các yếu tố này chứng tỏ tử cung của bạn khỏe mạnh.

Ngược lại, nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn thường quá dài hoặc quá ngắn, thời gian hành kinh chỉ trong 1 ngày hoặc kéo dài trên 1 tuần thì nên đi khám bác sĩ. Rất có thể đó là dấu hiệu của sa tử cung hay bệnh nội mạc tử cung, thậm chí là khối u trong tử cung.

4. Không bị lạnh tay, chân

Y học cổ truyền cho rằng phụ nữ thuộc âm, lúc thường sẽ không tránh khỏi tình trạng tay chân lạnh. Nhưng chúng sẽ tốt hơn nếu mặc thêm quần áo hoặc đến một nơi ấm áp hơn. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ môi trường sống thích hợp thì hiện tượng tay chân lạnh vẫn xảy ra, nguyên nhân phần lớn là do tử cung bị lạnh quá mức và khí huyết bị ứ trệ.

Tay chân lạnh mỗi khi hành kinh cũng có thể là dấu hiệu của tử cung bất thường (Ảnh minh họa)

Nếu không được điều trị, kinh nguyệt bất thường, đau bụng kinh và thậm chí là vô sinh có thể xảy ra. Ngược lại, nếu tay chân bạn ấm quanh năm thì khả năng cao là tử cung của bạn cũng khỏe mạnh.

5. Vẻ bề ngoài không bị ảnh hưởng nhiều

Theo quan điểm y học, tử cung có thể nói là cơ quan điều khiển nội tiết tố nữ. Nó không chỉ liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi và kinh nguyệt mà còn là cội nguồn của sự nữ tính, vẻ đẹp của người phụ nữ.

Rất nhiều chị em khổ sở vì lên mụn hay sạm da, rụng tóc khi “tới tháng” (Ảnh minh họa)

Một khi tử cung bị nhiễm lạnh hoặc bị viêm, nhiễm bệnh thì khi “tới tháng” sẽ khó tránh khỏi những thay đổi tiêu cực cho vẻ bề ngoài. Dễ gặp nhất là lão hóa da, chẳng hạn như da sạm đi, nám, nhiều mụn hoặc da chùng nhão, khô, thô ráp. Cũng có nhiều chị em còn bị rụng tóc, xơ tóc, tăng quầng thâm mắt, thâm môi, tăng cân nhiều… vào những ngày hành kinh do tử cung có vấn đề.