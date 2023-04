5 bí kíp phân biệt mặt bếp SCHOTT CERAN® thật và giả

Mặt bếp SCHOTT CERAN® chính hãng có tính thẩm mỹ, độ bền cao và tiết kiệm năng lượng (Ảnh: SCHOTT AG).

Do rất được ưa chuộng trên thị trường, nhiều nhà cung cấp đã làm nhái mặt bếp SCHOTT CERAN® và chào bán với giá thấp hơn tại Việt Nam. Những sản phẩm SCHOTT CERAN® giả mạo này có quy trình sản xuất và vật liệu kém chất lượng, dẫn đến hiệu suất kém và tuổi thọ sản phẩm ngắn hơn đáng kể.



Vậy làm thế nào để chọn mua đúng mặt bếp SCHOTT CERAN® chính hãng? 5 cách phân biệt mặt bếp SCHOTT CERAN® thật và giả dưới đây sẽ giúp bạn tránh mất tiền oan và mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất:

Giá bán

Giá niêm yết là một trong những dấu hiệu đầu tiên để phân biệt hàng thật, hàng giả. Thông thường, hàng SCHOTT CERAN® giả sẽ được bán với giá rẻ hơn đáng kể so với hàng thật. Do đó, bạn nên hết sức cảnh giác đối với các sản phẩm được giảm giá sâu, và so sánh với giá niêm yết từ các siêu thị điện máy, các nhà cung cấp uy tín. Hàng tốt thường không rẻ, và hàng rẻ thường không tốt – hàng kém chất lượng sẽ mang đến vô số vấn đề khiến bạn đau đầu sau này.

Mặt kính bóng loáng

Bề mặt bóng mịn là một trong những đặc trưng của mặt kính gốm thủy tinh. Tuy nhiên, nếu mặt bếp bóng đến mức soi gương được, thì rất có thể đây là sản phẩm SCHOTT CERAN® giả mạo, do được đánh bóng trước khi tung ra thị trường. Một mặt bếp bóng loáng sẽ giảm khả năng tản nhiệt đều của bếp, và thậm chí có thể gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngược lại, mặt bếp CERAN® chính hãng không trải qua khâu đánh bóng trong quá trình sản xuất, do đó không có độ bóng như hàng giả mạo.

Chất lượng

Các sản phẩm SCHOTT CERAN® giả thường được sản xuất từ các vật liệu kém chất lượng và quy trình sản xuất không đảm bảo. Trong khi mặt bếp SCHOTT CERAN® được gốm hóa bằng quy trình độc quyền, các sản phẩm giả mạo thường bỏ qua quy trình này, dẫn đến chất lượng, tuổi thọ và độ bền kém hơn đáng kể.

Nhìn chung, hàng giả thường có một số dấu hiệu khiếm khuyết như mặt kính nổi bong bóng hay bị rạn vỡ, bao bì hỏng hoặc logo SCHOTT CERAN® bị nhòe. Do vậy, khi mua bếp từ, bạn hãy hỏi kỹ về chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Các đại lý uy tín cũng sẽ sẽ có quy trình kiểm tra, đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt, hay sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề để kiểm tra chất lượng hàng hóa mà họ đang bán.

Do được gốm hóa bằng quy trình độc quyền, mặt bếp SCHOTT CERAN® là sự kết hợp giữa vẻ đẹp của thủy tinh và độ bền của gốm (Ảnh: SCHOTT AG).

Khác biệt về logo



Lỗi chính tả và logo khác với phiên bản gốc là những dấu hiệu cảnh báo hàng giả. Bạn có thể tra cứu logo gốc của SCHOTT CERAN® có trên trang web ti ế ng Vi ệ t c ủ a hãng , và so sánh với logo sản phẩm được bày bán. Hãy chú ý đến đồ họa, kích thước và cách sắp xếp các ký tự riêng lẻ của logo, và bạn sẽ biết được liệu sản phẩm SCHOTT CERAN® được trưng bày là giả hay thật.

"Treo đầu dê bán thịt chó"

Một số cửa hàng trưng bày các sản phẩm SCHOTT CERAN® chính hãng và nhưng lại giao hàng nhái. Để tránh tình trạng này, bạn nên chụp ảnh và số sê-ri sản phẩm tại cửa hàng, sau đó đối chiếu kỹ với sản phẩm được giao. Để chắc chắn hơn, bạn cũng có thể quay clip quá trình giao hàng và lắp đặt sản phẩm tại nhà để làm bằng chứng nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh sau này.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, người dùng khó có thể phân biệt được thật - giả. Do vậy, bạn nên mua các loại bếp sử dụng mặt kính SCHOTT CERAN® chính hãng như Chefs, Rinnai, Munchen, Lorca, Latino, Kocher, Tomate… Các sản phẩm này đang được bày bán ở các cửa hàng, đại lý và chuỗi siêu thị lớn như Nguyễn Kim, Media Mart, Bếp365 và Bếp Vũ Sơn.

SCHOTT CERAN® là nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. Đội ngũ pháp lý SCHOTT AG cũng rất nỗ lực bảo vệ thương hiệu SCHOTT CERAN® trước những trường hợp vi phạm hoặc lạm dụng thương hiệu. SCHOTT AG luôn hợp tác tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cũng như cung cấp những hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giúp lực lượng quản lý thị trường phân biệt hàng thật, hàng giả. Trong năm vừa qua công an và quản lý thị trường đã tiến hành tịch thu và tiêu hủy một lượng lớn hàng giả mạo thương hiệu SCHOTT CERAN®.

Đại diện pháp lý SCHOTT AG trình bày tại buổi tập huấn dành cho lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội. Ảnh: SCHOTT AG

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo playlist Youtube tiếng Việt của SCHOTT AG, hoặc truy cập website schott-ceran.com/vi, để tìm hiểu các thông tin bổ ích về cách giữ bếp sạch bóng, sử dụng tối ưu năng lượng… hoặc theo dõi những thí nghiệm thú vị của hãng.