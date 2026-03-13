5 bảo bối của Doraemon đã trở thành sự thật ngoài đời

Trong thế giới truyện tranh của Doraemon, chiếc túi thần kỳ luôn khiến người xem thích thú bởi hàng loạt bảo bối tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng. Từ những món đồ giúp bay lượn trên bầu trời đến thiết bị dịch mọi ngôn ngữ, các phát minh của thế kỷ 22 từng khiến nhiều độc giả nghĩ rằng chúng sẽ mãi chỉ tồn tại trong truyện tranh.

Thế nhưng sau nhiều thập kỷ, khi công nghệ phát triển nhanh chóng, không ít ý tưởng trong bộ truyện của Fujiko F. Fujio đã dần xuất hiện ngoài đời thực. Một số bảo bối thậm chí đã được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, dù chưa thể hoàn toàn giống như trong truyện.

1. Bánh mì chuyển ngữ

Trong truyện, chỉ cần ăn một miếng bánh mì chuyển ngữ, nhân vật có thể hiểu ngay ngôn ngữ của người khác. Ý tưởng tưởng chừng kỳ lạ này ngày nay đã được thay thế bằng công nghệ dịch thuật thông minh.





Các ứng dụng dịch ngôn ngữ trên điện thoại như Google Translate hay Microsoft Translator có thể dịch hàng chục ngôn ngữ gần như ngay lập tức. Thậm chí, nhiều thiết bị tai nghe thông minh còn cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp khi người đối diện nói chuyện.

2. Cánh cửa thần kỳ

Chiếc cánh cửa thần kỳ trong Doraemon có thể đưa người dùng đến bất cứ nơi nào chỉ trong vài giây. Dù công nghệ dịch chuyển tức thời chưa tồn tại, nhưng ý tưởng "đi đến nơi khác trong tích tắc" phần nào đã trở thành hiện thực nhờ các công cụ kết nối trực tuyến.

Ngày nay, các nền tảng họp trực tuyến như Zoom hay Google Meet cho phép con người trò chuyện, học tập hoặc làm việc với người ở nửa kia của Trái Đất gần như ngay lập tức. Ngoài ra, công nghệ thực tế ảo cũng đang mở ra khả năng "dịch chuyển" vào các không gian số.

3. Chong chóng tre

Một trong những bảo bối quen thuộc nhất của Doraemon là chong chóng tre, chiếc máy bay mini gắn trên đầu giúp nhân vật bay lượn trên bầu trời. Ngoài đời thực, ý tưởng bay cá nhân đang dần trở thành hiện thực với sự ra đời của các thiết bị bay cá nhân và drone.





Một số công ty công nghệ đã thử nghiệm jetpack - thiết bị bay đeo trên lưng, cho phép con người bay trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, các drone chở người cũng đang được phát triển, mở ra khả năng di chuyển trên không trong tương lai.

4. Robot giúp việc

Trong truyện, Doraemon là một robot chăm sóc và hỗ trợ con người. Ngày nay, robot gia đình cũng đang dần trở nên phổ biến. Những thiết bị như robot hút bụi, robot phục vụ trong nhà hàng hay các trợ lý ảo thông minh đang giúp con người xử lý nhiều công việc hàng ngày. Nhiều công ty công nghệ còn phát triển robot có khả năng giao tiếp và hỗ trợ sinh hoạt cho người cao tuổi.

5. Kính thực tế ảo

Trong nhiều tập truyện Doraemon, các nhân vật sử dụng những thiết bị cho phép bước vào thế giới tưởng tượng hoặc trải nghiệm những không gian hoàn toàn khác. Ý tưởng này khá giống với công nghệ thực tế ảo ngày nay. Các thiết bị VR như Meta Quest hay PlayStation VR cho phép người dùng bước vào thế giới ảo, chơi game, tham quan bảo tàng hoặc học tập trong môi trường mô phỏng.

Những ví dụ trên cho thấy nhiều ý tưởng từng xuất hiện trong Doraemon không hoàn toàn xa vời. Dù chưa thể giống hệt trong truyện, sự phát triển của công nghệ đã phần nào biến những giấc mơ viễn tưởng thành hiện thực.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Doraemon vẫn được yêu thích sau nhiều năm. Bên cạnh những câu chuyện hài hước giữa Nobita và người bạn mèo máy của mình, bộ truyện còn khơi gợi trí tưởng tượng về một tương lai nơi công nghệ có thể thay đổi cách con người sống, học tập và khám phá thế giới.