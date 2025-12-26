Thời gian gần đây, mạng xã hội Hàn Quốc và cộng đồng fan Kpop quốc tế liên tục lan truyền những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhiều idol vô tình, hoặc “có vẻ vô tình” làm rơi bánh kem trong các buổi tiệc sinh nhật, fansign hay hậu trường ghi hình. Đoạn clip này đã thu hút đến hơn 42 triệu lượt xem trên X cùng vô số bình luận.

Idol cầm bánh kem bằng một tay, hoặc đặt trên một mặt phẳng chông chênh, sau đó "vô tình" vung tay hoặc làm mất thăng bằng khiến chiếc bánh tiếp đất tan nát. Điều đáng nói là tần suất những chiếc bánh bị “rơi đúng lúc” ngày càng dày đặc, khiến cư dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi: liệu đây chỉ là tai nạn hay là một hành động có chủ đích?

42 triệu người xem tổng hợp khoảnh khắc idol Kpop vô tình hoặc "có vẻ vô tình" làm rơi bánh kem. Clip: X

Theo nhiều ý kiến bàn luận, một bộ phận netizen cho rằng một số idol cố tình làm rơi bánh để tránh phải ăn đồ ngọt, từ đó kiểm soát cân nặng và hình thể. Trong môi trường giải trí khắc nghiệt như Kpop, nơi cân nặng và ngoại hình luôn bị soi xét gắt gao, việc hạn chế bánh kem – món ăn nhiều đường và calo – được xem là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cách né tránh bằng việc để bánh rơi lại bị đánh giá là phản cảm và thiếu tinh tế.

Bên cạnh đó, điều khiến khán giả khó chịu còn là biểu tượng cảm xúc của các ngôi sao. Những cái há hốc mồm đầy ngạc nhiên, những tiếng hét có phần "kịch" và hành động đứng hình kéo dài đã bị netizen bóc mẽ là "diễn quá sâu". Các ngôi sao còn được cho là đang cố xây dựng hình tượng vụng về đáng yêu. Trong văn hóa Kpop, sự vụng về đôi khi được coi là một nét quyến rũ. Việc làm rơi đồ vật có thể giúp idol trông có vẻ gần gũi, cần được fan che chở. Tuy nhiên, khi "vụng về" trở thành hệ thống, nó lại phản tác dụng.

Cư dân mạng cho rằng idol cố ý làm rơi bánh kem để tránh phải ăn. Ảnh: X

Hoặc họ đang tạo dựng hình ảnh vụng về đáng yêu. Ảnh: X

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ khi nhiều người cho rằng hành động này không chỉ “diễn nét giả trân” trước ống kính mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng công sức của người chuẩn bị bánh, cũng như gây lãng phí thực phẩm. Những chiếc bánh kem thường là quà tặng từ người hâm mộ hoặc sự chuẩn bị kỳ công của nhân viên công ty. Hành động làm rơi bị coi là thiếu tôn trọng tình cảm và nỗ lực của người khác.

Trong bối cảnh nhiều người vẫn còn khó khăn, việc mang đồ ăn ra làm "đạo cụ diễn sâu" rồi vứt bỏ là một hành động gây phản cảm cực độ. “Không muốn ăn thì có thể chia cho staff hoặc fan, tại sao phải làm rơi?”, “Nhìn là biết cố tình chứ không phải tai nạn” – hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện dưới các video lan truyền.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động này. Ảnh: X

Ở chiều ngược lại, fan của các idol lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng không thể chỉ dựa vào vài giây clip để kết luận động cơ phía sau. Một số trường hợp có thể thực sự là tai nạn do bánh quá to, trơn hoặc do idol phải cầm bằng một tay khi đang cầm mic, quà tặng. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng áp lực giữ hình thể đến từ tiêu chuẩn ngành công nghiệp và công chúng, chứ không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm lên nghệ sĩ.

Dù sự thật là vô tình hay cố ý, tranh cãi “làm rơi bánh kem” vẫn đang phản ánh một vấn đề lớn hơn trong Kpop: áp lực ngoại hình, nỗi ám ảnh cân nặng và cách idol phải cư xử hoàn hảo trước công chúng. Với nhiều khán giả, điều họ mong đợi không chỉ là hình ảnh đẹp không tì vết, mà còn là sự chân thật và thái độ trân trọng những điều nhỏ nhất – kể cả một chiếc bánh sinh nhật.