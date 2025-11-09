Trưa 8/11, khi vừa được các thuyền viên tàu hàng Hải Nam 39 cứu vớt, kéo lên boong tàu, ông Phan Duy Quang - một trong hai người nhảy xuống biển cứu người trong bão Kalmaegi rồi mất tích ở Lý Sơn - vẫn còn run rẩy. Hai tay tê cứng, toàn thân rã rời sau hơn 42 giờ lênh đênh giữa sóng lớn trong bão số 13.

Ông Quang và anh Sanh sau khi về đến đảo Lý Sơn đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân- Dân y để theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Ông Quang nhớ lại, khoảng 15h ngày 6/11 ông nhận tin anh D.Q.C. vì bực tức chuyện gia đình đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự vẫn. Ngay lập tức, ông cùng anh Lê Văn Sanh lên thúng câu ra biển cứu người. Do ảnh hưởng bão số 13, thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng gió rất dữ dội. Sau khi vớt được anh C., chiếc thúng câu chở 3 người bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng càng trôi nhanh.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng cứ thế trôi dạt ra biển. Khoảng 2 giờ sau, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Trời bắt đầu sập tối, sóng gió nổi lên, lúc này tôi liên tục động viên 2 người còn lại cố gắng bám chặt vào thúng đừng để sẩy tay”, ông Quang kể.

Các y bác sĩ thăm khám cho ông Quang và anh Sanh.

Đến khoảng 20h ngày 6/11, chiếc thúng không thể trụ nổi trước các đợt sóng dữ dội của bão số 13, thúng bị lật úp, lúc này 3 người bám vào nhau trôi dạt trên biển. Chỉ một lúc sau, anh C. đuối sức nên bị sóng hất tung. Ông Quang bất lực nhìn anh C. này mất hút trong màn đêm. “Anh C. trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó cũng đuối sức, rồi chúng tôi lạc mất nhau”, ông Quang kể lại.

Cũng chia sẻ với VNExpress, ông Quang kể và cho biết lúc biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước, ông cố vớt đưa vào miệng để lấy sức cầm cự "Tôi ngửa mặt lên trời uống nước mưa".

Rạng sáng 7/11, thấy bóng một tàu hàng đi qua, ông Quang bơi, la hét, nhưng sóng lớn, những người trên tàu không ai phát hiện. Suốt ngày hôm đó, nhiều tàu khác đi ngang, nhưng không ai nhìn thấy ông. Người đàn ông 47 tuổi tiếp tục trôi, cố giữ mình nổi suốt 24 giờ sau đó.

Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định, chiếc tàu thứ 7 - tàu hàng Hải Nam 39 - xuất hiện. Ông nhìn vào hướng đi của tàu và tìm cách tiếp cận mũi. "Tôi vừa bơi vừa kêu cứu, đến khoảng nửa tiếng thì có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi", ông Quang kể.

Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 Hoàng Phú Xuyên cho biết từ buồng lái đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển, cách đảo Lý Sơn khoảng hơn 100 km. Ông lập tức báo động, yêu cầu thủy thủ đoàn chuẩn bị thiết bị, hạ tốc độ và quay tàu trở lại ứng cứu. Tuy nhiên việc tiếp cận không dễ vì "tàu đang có đà máy", sóng lại lớn nên mất nhiều thời gian để xoay mũi và xác định lại vị trí nạn nhân.

Sau nhiều lần nỗ lực, tàu mới tiếp cận đủ gần để ném phao cho nạn nhân. Do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên tàu, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ đẩy lên, trong khi nhiều người trên boong cùng kéo đưa ông lên an toàn.

Tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận. Khi sang tàu đồng hương, ông Quang đã đủ khỏe để tự leo thang. Trên tàu, mọi người tính phương án đưa ông lên bờ. Nhưng ông Quang bảo còn khỏe và đề nghị đi cứu hai người còn lại.

Anh Sanh đang trôi lênh đênh trên biển khi được tàu Vĩnh An Express phát hiện. Ảnh: Thuyền viên cung cấp

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi, theo hướng ông Quang chỉ. 16h20 cùng ngày, tàu cứu được anh Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (Quảng Ngãi). Lúc được kéo lên, anh Sanh nói lí nhí, uống nước rồi mới mỉm cười. Hai cậu cháu ôm nhau, không tin mình còn sống.

Tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình với khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm trên biển để cứu anh Cường - người nhảy xuống biển. 17h30, một tàu cá Quảng Bình báo về đã cứu được ông Cường khi ông đang trôi cách vị trí cứu ông Sanh khoảng 12 km.