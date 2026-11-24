Ở tuổi 40, tôi bắt đầu nhìn nhận việc mua sắm theo một cách khác. Trước đây, cứ thấy cửa hàng giảm giá, mẫu váy mới ra mắt hoặc một chiếc áo được quảng cáo là "nhất định phải có", tôi lại tìm lý do để mua.

Tôi 41 tuổi, sống tại Hà Nội, làm công việc văn phòng với thu nhập khoảng 22 triệu đồng/tháng. Tôi không phải người tiêu xài hoang phí. Tôi vẫn đều đặn gửi tiết kiệm, cân đối chi phí gia đình và hiếm khi mua những món đồ quá đắt tiền.

Thế nhưng, quần áo lại là ngoại lệ.

Có tháng tôi chỉ mua một chiếc váy 600.000 đồng. Có tháng mua thêm áo khoác, quần công sở và vài món phụ kiện, tổng cộng gần 3 triệu đồng. Những khoản tiền ấy không đủ lớn để khiến tôi lo lắng ngay lập tức, nhưng cộng dồn cả năm lại thành một con số đáng suy nghĩ.

Cuối năm 2025, khi dọn tủ quần áo, tôi phát hiện nhiều món vẫn còn nguyên nhãn mác, không ít chiếc chỉ mặc một hoặc hai lần.

Tôi thử kiểm tra lại lịch sử mua hàng và nhận ra mình đã chi gần 24 triệu đồng cho quần áo trong 12 tháng, nhưng số món thực sự mặc thường xuyên chỉ chiếm một phần nhỏ.

Từ đó, tôi quyết định thay đổi. Không phải ngừng mua sắm hoàn toàn, mà là ngừng mua những kiểu quần áo khiến mình tiêu tiền nhiều hơn giá trị sử dụng thực tế.

1. Quần áo giảm giá mạnh nhưng không thực sự cần

Trước tuổi 40, tôi rất dễ bị hấp dẫn bởi những chương trình giảm giá 50-70%.

Một chiếc áo có giá gốc 900.000 đồng, giảm xuống còn 350.000 đồng khiến tôi cảm thấy mình vừa tiết kiệm được 550.000 đồng. Thực tế, nếu không mua chiếc áo ấy, tôi đã giữ lại được toàn bộ 350.000 đồng.

Vấn đề là những món đồ mua vì giá rẻ thường không nằm trong kế hoạch.

Có lần tôi mua ba chiếc áo sơ mi trong một đợt khuyến mãi vì nghĩ rằng đi làm kiểu gì cũng cần. Nhưng một chiếc quá rộng, một chiếc khó phối đồ, chiếc còn lại có chất liệu dễ nhăn nên tôi rất ít mặc.

Tổng cộng tôi tiêu gần 800.000 đồng cho ba chiếc áo, nhưng cuối cùng vẫn quay lại mặc những chiếc sơ mi quen thuộc.

Sau tuổi 40, tôi đặt ra một nguyên tắc: Chỉ mua đồ giảm giá nếu đó là món mình đã có nhu cầu từ trước.

Tôi cũng ngừng xem các chương trình khuyến mãi như một cơ hội tiết kiệm tiền. Bởi giảm giá chỉ giúp tiết kiệm khi món đồ thực sự cần thiết.

2. Những bộ quần áo chỉ đẹp khi mặc một lần

Tôi từng có thói quen mua váy mới mỗi khi dự đám cưới, tiệc công ty hoặc gặp gỡ bạn bè.

Lý do rất đơn giản: Tôi không muốn xuất hiện trong những bức ảnh với cùng một bộ trang phục.

Một chiếc váy dự tiệc thường có giá 800.000-1.500.000 đồng. Nếu một năm có 5-6 dịp đặc biệt, khoản tiền dành cho trang phục có thể lên tới vài triệu đồng.

Điều đáng nói là những chiếc váy ấy thường có thiết kế khá nổi bật, rất khó mặc trong sinh hoạt hằng ngày.

Tôi từng mua một chiếc váy giá 1,2 triệu đồng để dự đám cưới đồng nghiệp. Chiếc váy đẹp, chất liệu tốt, nhưng sau buổi tiệc ấy, nó nằm trong tủ gần hai năm.

Nếu tính theo số lần sử dụng, tôi đã trả 1,2 triệu đồng cho một lần mặc.

Từ khi thay đổi thói quen mua sắm, tôi ưu tiên những chiếc váy đơn giản, có thể mặc đi làm, đi ăn tối hoặc tham dự các sự kiện không quá trang trọng.

Với những dịp đặc biệt, tôi thử phối lại trang phục bằng phụ kiện, áo khoác hoặc giày khác nhau. Nếu cần đồ quá cầu kỳ, tôi cân nhắc thuê thay vì mua.

Tôi nhận ra rằng người khác hiếm khi quan tâm mình mặc lại một chiếc váy bao nhiêu lần như tôi từng tưởng.

3. Quần áo chạy theo xu hướng, đẹp lúc mua nhưng nhanh lỗi mốt

Có thời gian, tôi mua khá nhiều quần áo theo xu hướng trên mạng xã hội.

Khi quần ống rộng trở nên phổ biến, tôi mua liền ba chiếc. Khi áo blazer dáng rộng được yêu thích, tôi cũng sắm thêm hai chiếc dù trong tủ đã có áo khoác tương tự.

Mỗi lần mua, tôi đều nghĩ những món đồ ấy sẽ giúp mình trông trẻ trung và thời trang hơn.

Nhưng thực tế, không phải xu hướng nào cũng phù hợp với vóc dáng, công việc và phong cách sống của tôi.

Một số món trông rất đẹp trên người mẫu nhưng khi mặc lại không thoải mái. Có món chỉ hợp với một kiểu giày, một kiểu túi hoặc một hoàn cảnh nhất định.

Kết quả là tôi vừa mất tiền mua quần áo, vừa phát sinh nhu cầu mua thêm phụ kiện để phối cùng.

Ở tuổi 40, tôi bắt đầu ưu tiên những món đồ có thể mặc nhiều năm như áo sơ mi đơn sắc, quần âu vừa vặn, váy dáng cơ bản và áo khoác có chất liệu tốt.

Tôi không còn cố gắng bắt kịp mọi xu hướng. Thay vào đó, tôi tìm những trang phục phù hợp với bản thân.

Điều thú vị là khi tủ quần áo ít món chạy theo mốt hơn, việc lựa chọn trang phục mỗi sáng lại dễ dàng hơn rất nhiều.

4. Quần áo mua với suy nghĩ "để gầy đi rồi mặc"

Đây có lẽ là kiểu quần áo khiến tôi lãng phí tiền nhiều nhất mà trước đây không nhận ra.

Tôi từng mua một chiếc quần jeans nhỏ hơn số đo thực tế vì nghĩ rằng chỉ cần giảm 2-3kg là sẽ mặc vừa.

Tôi cũng có vài chiếc váy ôm mua từ nhiều năm trước, luôn tự nhủ rằng sẽ giữ lại để làm động lực giảm cân.

Nhưng cân nặng và vóc dáng ở tuổi 40 không phải lúc nào cũng thay đổi đúng như kế hoạch.

Những chiếc quần quá chật, váy không thoải mái cứ nằm trong tủ. Trong khi đó, tôi vẫn phải mua thêm trang phục vừa vặn để sử dụng hằng ngày.

Có lần tôi thống kê được gần 3 triệu đồng tiền quần áo mua sai kích cỡ hoặc không còn phù hợp với vóc dáng.

Từ đó, tôi quyết định chỉ mua quần áo phù hợp với cơ thể ở thời điểm hiện tại.

Tôi không dùng một chiếc váy quá chật để tạo áp lực giảm cân cho bản thân nữa. Nếu vóc dáng thay đổi trong tương lai, tôi sẽ cân nhắc mua sắm khi thực sự cần.

Với tôi, quần áo phải phục vụ cuộc sống, chứ không nên trở thành thứ khiến mình khó chịu hoặc tự ti.

Sau một năm, tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Để biết việc thay đổi thói quen có thực sự hiệu quả hay không, tôi lập bảng so sánh chi tiêu quần áo trước và sau khi áp dụng bốn nguyên tắc trên.

Đây là bảng tổng hợp từ sổ theo dõi chi tiêu cá nhân của tôi:

Khoản mua sắm Trước thay đổi (12 tháng) Sau thay đổi (12 tháng) Quần áo mua vì giảm giá 5.200.000đ 1.200.000đ Váy áo dự tiệc, sự kiện 6.000.000đ 1.800.000đ Quần áo theo xu hướng 7.000.000đ 2.000.000đ Quần áo mua sai kích cỡ, ít mặc 2.800.000đ 0đ Quần áo thiết yếu, thay thế đồ cũ 3.000.000đ 5.000.000đ Tổng cộng 24.000.000đ 10.000.000đ





Điều khiến tôi bất ngờ là dù giảm hơn một nửa ngân sách quần áo, tôi không cảm thấy mình thiếu đồ để mặc.

Ngược lại, tôi có nhiều bộ trang phục dễ phối hơn, ít phải suy nghĩ mỗi sáng và hầu như không còn tình trạng mua về rồi bỏ quên trong tủ.

Tôi dành phần lớn số tiền tiết kiệm được để bổ sung vào khoản dự phòng của gia đình. Một phần nhỏ được dùng để mua những món đồ chất lượng tốt, có thể sử dụng lâu dài.

Sau một năm, tôi nhận ra bài học lớn nhất không nằm ở việc mua ít quần áo hơn, mà là biết phân biệt giữa thứ mình thích trong khoảnh khắc và thứ thực sự mang lại giá trị lâu dài.

Ở tuổi 40, tôi không còn muốn chứng minh rằng mình có nhiều quần áo đẹp. Tôi chỉ muốn mỗi món đồ trong tủ đều đáng với số tiền đã bỏ ra.

Và đôi khi, cách tiết kiệm hiệu quả nhất không phải là tìm được một món đồ rẻ hơn, mà là nhận ra mình vốn không cần mua món đồ ấy.