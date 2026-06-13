Cây lưỡi hổ là một trong những cây cảnh quen thuộc trong không gian sống. Với dáng lá vươn thẳng, cứng cáp, cây thường được gắn với ý nghĩa bảo vệ gia chủ, xua năng lượng xấu và thu hút tài lộc. Ngoài yếu tố phong thủy, cây lưỡi hổ còn được nhiều người lựa chọn vì có khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong nhà, góp phần tạo cảm giác dễ chịu hơn cho nơi ở và đặc biệt rất dễ trồng.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ chỉ phát huy ý nghĩa tốt khi được đặt đúng vị trí. Nếu đặt tùy tiện, cây không chỉ làm không gian thiếu hài hòa mà còn có thể gây bất tiện trong sinh hoạt. Dưới đây là một số vị trí nên cân nhắc tránh khi đặt cây lưỡi hổ trong nhà.

1. Chính diện cửa ra vào

Cây lưỡi hổ đặt 2 bên cửa nhà.

Cửa chính là nơi đón khí vào nhà, cũng là vị trí tạo ấn tượng đầu tiên khi bước vào không gian sống. Theo một số quan niệm phong thủy, không nên đặt cây lưỡi hổ chắn ngay chính diện cửa ra vào.

Lý do là cây có dáng lá cứng, nhọn, nếu đặt chắn lối có thể tạo cảm giác nặng nề, cản trở sự thông thoáng của khu vực cửa. Nếu muốn dùng cây lưỡi hổ ở khu vực cửa, gia chủ có thể đặt lệch sang hai bên, chọn chậu kích thước vừa phải để tạo cảm giác gọn gàng và vẫn giữ được độ thoáng cho lối vào.

2. Phòng tắm, nhà vệ sinh

Phòng tắm và nhà vệ sinh là vị trí thường được khuyên nên tránh khi đặt cây lưỡi hổ. Đây là khu vực ẩm, thiếu sáng, dễ khiến cây sinh trưởng kém, thối rễ hoặc phát sinh nấm mốc nếu không được chăm sóc phù hợp.

Xét theo phong thủy, phòng tắm cũng thường được xem là nơi có nhiều uế khí, không phải vị trí lý tưởng để đặt những cây mang ý nghĩa tài lộc, bảo vệ và thu hút năng lượng tích cực như lưỡi hổ.

3. Sát đầu giường hoặc quá gần nơi nghỉ ngơi

Cây lưỡi hổ đặt trong phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ có thể được nhắc đến như một loại cây phù hợp với phòng ngủ vì dáng gọn và có khả năng tạo cảm giác xanh mát. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nên đặt cây ở bất kỳ vị trí nào trong phòng ngủ.

Với dáng lá nhọn, thẳng và cứng, cây lưỡi hổ nếu đặt quá gần đầu giường hoặc sát khu vực nghỉ ngơi có thể tạo cảm giác sắc cạnh, thiếu mềm mại. Theo phong thủy, phòng ngủ là nơi cần sự thư giãn, yên tĩnh, vì vậy các cây có hình dáng quá mạnh nên được bố trí tiết chế.

Nếu vẫn muốn đặt lưỡi hổ trong phòng ngủ, nên chọn chậu nhỏ, đặt cách xa giường, ưu tiên góc phòng thoáng hoặc gần cửa sổ, tránh để cây tạo cảm giác áp sát người nằm.

4. Góc quá tối, bí và ít được chăm sóc

Lưỡi hổ là cây dễ sống, nhưng không có nghĩa cây có thể xanh tốt trong mọi điều kiện. Những góc quá tối, ẩm thấp, bí khí hoặc bị bỏ quên lâu ngày đều không phải vị trí lý tưởng.

Cây lưỡi hổ nên được đặt ở nơi có ánh sáng gián tiếp, đất thoát nước tốt và chỉ tưới khi đất đã khô. Nếu cây bị úa vàng, thối rễ hoặc héo rũ, không gian sống cũng dễ mất đi cảm giác tươi mới.

*Thông tin mang tính tham khảo.

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