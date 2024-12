4 từ ám ảnh cuối cùng của tiếp viên hàng không trước khi máy bay chở 67 người rơi xuống đất vỡ vụn

Lời cuối cùng của một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Azerbaijan Airlines trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc vào ngày Giáng sinh đã được tiết lộ.

Hokuma Aliyeva, 33 tuổi, là một trong 38 người tử nạn trên chuyến bay 8243 của hãng hàng không Azerbaijan bị rơi gần thành phố Aktau, Kazakhstan vào ngày 25/12 vừa qua.

Chiếc máy bay đang bay từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến Grozny ở Chechnya, Nga đã phải đổi hướng do sương mù. Nhưng nó đã bị rơi trong khi hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Aktau ở phía tây. 29 người đã sống sót và 38 người thiệt mạng sau vụ tai nạn. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến máy bay bị rơi và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Một đoạn video do một hành khách trên máy bay quay lại đã được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy tiếp viên hàng không Aliyeva đang cố gắng hết sức để an ủi những hành khách trong những giây phút cuối cùng của họ.

Giọng nói của nữ tiếp viên vào lúc nguy kịch

Cô bắt đầu bằng câu nói: "Hãy thắt dây an toàn. Kính thưa các hành khách, xin hãy làm theo hướng dẫn. Hãy làm theo đúng quy định, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngồi xuống và thắt dây an toàn. Đừng đứng ở lối đi, rất nguy hiểm."

Lời cuối cùng của cô lúc đó là: "Mọi chuyện sẽ ổn".

Tiếp viên hàng không Hokuma Aliyeva, 33 tuổi, đã cố gắng hết sức để an ủi hành khách trong những giây phút cuối cùng của họ và của chính mình.

Người sống sót và là tiếp viên hàng không Zulfugar Asadov đã kể lại những gì anh chứng kiến trên chuyến bay. Anh nói: "Chúng tôi khởi hành đến Grozny lúc 8:00 sáng. Khi chúng tôi chuẩn bị hạ cánh, chúng tôi thấy sân bay bị bao phủ bởi sương mù rất dày. Cơ trưởng bắt đầu hạ độ cao nhưng phải hủy bỏ việc hạ cánh và bay vòng lại do tầm nhìn kém, hy vọng sương mù sẽ tan. Tuy nhiên, nỗ lực hạ cánh lần thứ hai và thứ ba cũng thất bại."

Sau khi phi công quyết định hướng đến sân bay gần nhất, Asadov nói thêm: "Nhưng ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài máy bay. Tôi lập tức vào cabin cùng đồng nghiệp Aydan Ragimli. Chúng tôi thấy sự hoảng loạn lan rộng trong số các hành khách. Chúng tôi trấn an họ, nói với họ rằng không cần phải lo lắng, mọi thứ đều ổn, yêu cầu họ ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Vào lúc đó, tôi bị cắt vào cánh tay do một cú va chạm xảy ra bên ngoài máy bay."

38 người trên chuyến bay 8243 của hãng hàng không Azerbaijan đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Anh tiếp tục: "Chúng tôi trấn an hành khách, nói với họ rằng không cần phải lo lắng, mọi thứ đều ổn, yêu cầu họ ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Vào lúc đó, tôi bị cắt vào cánh tay do một cú va chạm xảy ra bên ngoài máy bay.

Nếu máy bay hạ cánh bằng cả bánh trước và bánh sau cùng một lúc, sẽ không ai sống sót. Khi bánh trước chạm đất, máy bay vỡ thành hai mảnh, và buồng lái phía trước bị xé toạc. Tôi vẫn tỉnh táo mặc dù chảy rất nhiều máu, nhưng rất khó thở. Aydan Ragimli và tôi nằm gần cửa, và tôi cố gắng mở cửa. Khi không khí tràn vào cabin, việc thở trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi bắt đầu giúp đỡ hành khách và sơ tán cùng họ. Một đội cứu hộ đang đợi bên ngoài. Tôi gọi họ vì vết thương ở tay tôi rất nghiêm trọng và tôi không còn sức lực nữa. Tôi đã yêu cầu họ giúp sơ tán những hành khách còn sống sót. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của họ."

Nguồn: Ladbible