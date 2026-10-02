4 thói quen hại máy giặt bậc nhất

Máy giặt là một trong những thiết bị gần như tuần nào cũng phải hoạt động vài lần, thậm chí với gia đình đông người thì ngày nào máy cũng chạy. Dùng thường xuyên là vậy nhưng phần lớn chúng ta chỉ thực sự để ý đến chiếc máy khi nó bắt đầu kêu to, rung lắc bất thường, vắt không khô hoặc hiện mã lỗi trên màn hình. Còn hôm nay bấm nút máy vẫn chạy, một lúc sau vẫn lấy được quần áo sạch ra phơi thì mọi người thường mặc định rằng máy chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, máy giặt cũng giống nhiều thiết bị điện khác trong nhà, không phải cứ sử dụng chưa đúng một lần là lập tức hỏng. Có những thói quen nhìn qua chẳng đáng kể, máy vẫn chịu được hết lần này đến lần khác, nhưng nếu lặp lại trong thời gian dài lại khiến thiết bị thường xuyên phải làm việc trong điều kiện không lý tưởng.

Đáng nói, 4 thói quen dưới đây đều rất dễ gặp trong các gia đình.

1. Thường xuyên nhồi quần áo quá đầy máy giặt

Nhà có cả đống quần áo đang chờ giặt, trong khi lồng máy nhìn vẫn còn một khoảng trống nhỏ, thế là nhiều người tiện tay nhét thêm vài chiếc nữa với suy nghĩ: giặt luôn một mẻ cho xong. Một hai lần như vậy chưa chắc khiến chiếc máy xảy ra vấn đề ngay. Tuy nhiên, nếu mẻ nào cũng cố nhồi thật nhiều đồ thì lại là chuyện khác. Khối lượng giặt mà nhà sản xuất công bố không phải một con số để tham khảo cho có. Samsung và LG đều lưu ý người dùng không nên cho quá nhiều quần áo vào máy, bởi đồ giặt vẫn cần có không gian phù hợp để chuyển động trong lồng. Khi máy bị nhồi quá đầy, trước tiên quần áo có thể không được đảo và làm sạch như mong muốn. Quan trọng hơn, máy cũng phải xử lý một tải lớn hơn, đặc biệt ở giai đoạn quay và vắt. Nếu việc này cứ lặp lại qua rất nhiều mẻ giặt, rõ ràng đó không phải điều kiện làm việc lý tưởng cho thiết bị.

Mọi người càng nên chú ý khi giặt những món giữ nhiều nước như khăn tắm dày, chăn hoặc quần áo dày. Một chiếc chăn lúc khô bê lên không thấy quá nặng nhưng khi đã ngấm nước, tải thực tế mà máy phải xử lý có thể khác hẳn. Bởi vậy, nếu còn một đống quần áo nhưng máy đã đủ tải, chia thành hai mẻ vẫn hợp lý hơn cố nhét tất cả vào một lần. Với chăn, đồ cồng kềnh hoặc những món đặc biệt, tốt nhất nên kiểm tra thêm hướng dẫn của chính chiếc máy gia đình đang sử dụng.

2. Máy giặt rung lắc mạnh nhưng lần nào cũng mặc kệ vì vẫn giặt được

Đến chu trình vắt, máy giặt có chuyển động và rung nhất định là điều có thể xảy ra. Thế nhưng, có những chiếc máy rung đến mức phát ra tiếng va đập, lắc mạnh hoặc từ từ dịch khỏi vị trí ban đầu mà gia đình vẫn dùng suốt nhiều tháng. Lý do cũng rất dễ hiểu: cuối cùng máy vẫn giặt xong.

Nhưng đây lại là dấu hiệu không nên bỏ qua. Máy rung quá mức có thể xuất phát từ những nguyên nhân khá đơn giản như nền đặt máy không bằng phẳng, chân máy chưa được điều chỉnh phù hợp hoặc đồ bên trong bị dồn sang một phía. Samsung cũng hướng dẫn người dùng kiểm tra độ cân bằng của máy và phân bố lại đồ giặt khi thiết bị rung quá mức. Chẳng hạn, khi giặt một món lớn cùng vài món nhỏ, đồ có thể cuộn và dồn về một bên trong quá trình quay. Nếu nhận thấy tình trạng này, mọi người có thể xử lý theo hướng dẫn của máy, phân bố lại đồ rồi mới tiếp tục chu trình.

Còn nếu mẻ nào máy cũng rung mạnh, kể cả khi lượng quần áo không nhiều, lúc này đừng tiếp tục quy hết cho chuyện máy giặt vốn phải rung. Hãy kiểm tra mặt sàn, các chân máy và cách lắp đặt. Nếu tất cả đều ổn mà tiếng động hoặc rung lắc bất thường vẫn kéo dài, gia đình nên kiểm tra thiết bị thay vì để tình trạng đó trở thành chuyện quen thuộc. Nói cách khác, máy vẫn hoàn thành được mẻ giặt không đồng nghĩa mọi biểu hiện trong lúc máy chạy đều bình thường.

3. Cứ thấy quần áo bẩn là tăng thêm bột giặt, nước giặt

Thói quen này lại xuất phát từ một suy nghĩ rất dễ hiểu: quần áo càng nhiều hoặc càng bẩn thì phải cho thật nhiều nước giặt mới sạch. Thậm chí có người chẳng bao giờ đong mà chỉ áng chừng. Mẻ hôm nay nhiều đồ hơn hôm qua một chút thì đổ thêm một ít, thấy quần áo bẩn thì thêm tiếp. Cứ như vậy, lượng chất giặt tẩy thực tế có thể vượt khá xa mức cần thiết. Trong khi đó, nhiều bột giặt hoặc nước giặt hơn không đồng nghĩa quần áo sẽ sạch hơn. LG lưu ý việc sử dụng quá nhiều chất giặt tẩy có thể tạo quá nhiều bọt và ảnh hưởng đến quá trình giặt, xả. Với những dòng máy yêu cầu chất giặt tẩy phù hợp, việc sử dụng đúng loại và đúng lượng lại càng quan trọng.

Tất nhiên, cũng không có một con số duy nhất áp dụng cho mọi nhà. Lượng cần dùng còn phụ thuộc vào loại sản phẩm, lượng quần áo, mức độ bẩn, nguồn nước cũng như hướng dẫn của máy. Vì thế, thay vì mỗi lần thấy đồ bẩn lại tiện tay đổ thêm, mọi người nên xem hướng dẫn trên sản phẩm và của chiếc máy đang sử dụng. Nếu sau khi giặt thường xuyên thấy lượng bọt bất thường hoặc quần áo còn cặn chất giặt tẩy, cũng nên kiểm tra lại lượng đã cho vào trước khi nghĩ rằng máy đang gặp trục trặc.

4. Dùng máy giặt quanh năm nhưng gần như không bao giờ vệ sinh

Có một suy nghĩ nghe qua khá hợp lý: máy giặt ngày nào cũng có nước chảy qua, lại còn dùng cả bột giặt hoặc nước giặt thì bên trong chắc cũng tự sạch. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong quá trình sử dụng, xơ vải, cặn chất giặt tẩy và chất bẩn vẫn có thể tích tụ ở những vị trí khác nhau tùy cấu tạo của từng loại máy. Với máy cửa trước, chẳng hạn, phần gioăng cao su quanh cửa là một trong những khu vực mọi người nên để ý. Bộ lọc và những vị trí được nhà sản xuất yêu cầu vệ sinh định kỳ cũng không nên để đến khi quá bẩn mới xử lý. Sau khi lấy quần áo ra, mọi người cũng có thể để cửa máy mở theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bên trong có điều kiện khô thoáng hơn. Nếu máy có chương trình vệ sinh lồng giặt, hãy sử dụng với tần suất và cách thức được hướng dẫn cho chính model đó. Tuy nhiên, cũng đừng vì muốn vệ sinh thật kỹ mà tự tháo hết các bộ phận của máy. Mỗi dòng máy có cấu tạo khác nhau, những gì người dùng được phép tháo và vệ sinh cũng khác nhau. Phần nào nhà sản xuất không hướng dẫn tự xử lý thì tốt nhất không nên tùy tiện can thiệp.

Máy giặt có bền hay không còn nằm ở cách gia đình sử dụng mỗi ngày

Tất nhiên, không thể nói chỉ vì một hôm lỡ nhồi quá nhiều quần áo hay vài lần quên vệ sinh mà chiếc máy giặt sẽ nhanh chóng hỏng. Tuổi thọ của máy còn phụ thuộc vào chất lượng thiết bị, tần suất sử dụng, cách lắp đặt, nguồn điện, nguồn nước, việc bảo dưỡng và nhiều yếu tố khác. Điều đáng nói ở đây chính là sự lặp lại. Một thói quen tưởng rất nhỏ nhưng nếu xuất hiện trong hàng trăm mẻ giặt thì chiếc máy cũng phải làm việc trong điều kiện ấy hàng trăm lần.

Vì vậy, mọi người không cần phải chăm chiếc máy giặt một cách quá cầu kỳ. Chỉ cần đừng thường xuyên nhồi quá tải, xử lý khi máy rung bất thường, dùng chất giặt tẩy vừa đủ và nhớ vệ sinh thiết bị theo hướng dẫn. Những việc này không thể bảo đảm một chiếc máy sẽ dùng được chính xác bao nhiêu năm, nhưng ít nhất chúng giúp gia đình tránh được những thói quen có thể khiến máy xuống cấp sớm một cách không cần thiết.