Nhiều người khi hoàn thiện nhà thường dành phần lớn ngân sách cho nội thất, vật liệu hay đồ trang trí mà quên rằng chính những chi tiết thiết kế nhỏ mới là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống hằng ngày. Có những giải pháp tưởng đơn giản nhưng lại giúp tiết kiệm thời gian, giảm bất tiện và khiến ngôi nhà trở nên tiện nghi hơn rất nhiều.

Nếu đang xây nhà hoặc cải tạo không gian sống, đây là 4 thiết kế đáng để tham khảo.

1. Kệ giày chừa khoảng hở phía dưới

Trong nhiều gia đình, khu vực cửa ra vào thường là nơi dễ bừa bộn nhất vì giày dép sử dụng hằng ngày được để la liệt trước tủ hoặc trên sàn. Một thiết kế đang được nhiều người yêu thích là kệ giày có khoảng hở ở tầng dưới cùng. Phần không gian này dùng để đặt những đôi dép, giày thường xuyên sử dụng mà không cần mở tủ mỗi lần lấy hoặc cất. Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng sự khác biệt rất rõ ràng trong sinh hoạt hằng ngày. Nhà cửa trông gọn gàng hơn, việc thay giày dép cũng nhanh chóng hơn. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, thiết kế này giúp việc ra vào thuận tiện hơn đáng kể. Nếu có thêm một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, khu vực cửa ra vào sẽ trở nên tiện nghi không kém các căn hộ hiện đại.

2. Phòng tắm tách riêng khu khô và khu ướt

Đây là một trong những thiết kế được đánh giá cao nhất về tính thực tế. Ở những phòng tắm truyền thống, khu vực tắm và khu vực lavabo thường nằm chung trong một không gian. Sau khi tắm, nước dễ bắn ra khắp sàn khiến phòng tắm luôn ẩm ướt, dễ trơn trượt và mất thời gian vệ sinh. Giải pháp phổ biến hiện nay là sử dụng vách kính để phân chia khu vực tắm riêng biệt. Một số gia đình thậm chí còn đưa khu lavabo ra phía ngoài, chỉ giữ lại khu vệ sinh và khu tắm bên trong. Cách bố trí này giúp sàn nhà khô ráo hơn, hạn chế nấm mốc và tạo cảm giác sạch sẽ. Ngoài ra, khi nhiều thành viên cùng sinh hoạt, việc tách khu vực cũng giúp mọi người sử dụng phòng tắm thuận tiện hơn mà không phải chờ đợi quá lâu.

3. Đảo bếp, vừa đẹp vừa đa năng

Trước đây, đảo bếp thường xuất hiện trong những căn nhà có diện tích lớn. Tuy nhiên hiện nay, nhiều căn hộ hiện đại cũng bắt đầu ứng dụng thiết kế này nhờ những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Đảo bếp có thể trở thành nơi sơ chế thực phẩm, khu vực chuẩn bị đồ ăn hoặc bàn ăn nhanh cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, đây cũng là không gian lưu trữ bổ sung vô cùng hữu ích cho những căn bếp có nhiều đồ dùng. Không chỉ tăng công năng sử dụng, đảo bếp còn giúp kết nối các thành viên trong gia đình. Về mặt thẩm mỹ, đảo bếp cũng là điểm nhấn giúp không gian bếp trông hiện đại và sang trọng hơn đáng kể.

4. Đèn cảm biến ở cầu thang hoặc tủ quần áo

Đây là thiết kế thường chỉ được chú ý sau khi đã sử dụng. Đối với khu vực cầu thang, đèn cảm biến sẽ tự động bật khi có người di chuyển và tự tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó, việc đi lại vào buổi tối trở nên an toàn hơn mà không cần mò tìm công tắc trong bóng tối. Trong tủ quần áo, hệ thống đèn cảm biến cũng mang lại nhiều tiện ích. Chỉ cần mở cánh tủ, đèn sẽ tự động sáng giúp dễ dàng tìm kiếm đồ đạc, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc những ngày thời tiết thiếu ánh sáng. Bên cạnh yếu tố tiện lợi, ánh sáng cảm biến còn giúp không gian trông hiện đại hơn, tạo cảm giác giống những khách sạn hoặc căn hộ cao cấp.