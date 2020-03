Đã 4 tháng kể từ lúc Cao Dĩ Tường ra đi đột ngột, Bella - bán gái nam diễn viên vẫn luôn nhớ đến anh. Ngày 28/3 trên trang cá nhân, Bella đã tiết lộ một lượng lớn hình ảnh chụp chung đầy ngọt ngào của mình và bạn trai quá cố.

Bạn gái Cao Dĩ Tường thậm chí còn dùng mặt trăng và mặt trời để hình dung về nam diễn viên quá cố. Điều này cho thấy tình cảm của Bella vô cùng sâu sắc, trong lòng cô mãi mãi luôn có một vị trí đặc biệt dành cho chuyện tình cũ của mình.

Những hình ảnh mà Bella tiết lộ, có thể dùng góc nhìn "một cặp vợ chồng trẻ" để hình dung thời gian tốt đẹp trước đây của hai người họ. Cô còn chia sẻ Cao Dĩ Tường đã cùng cô trải qua một ngày tuyệt vời như thế nào…

Lúc đó Cao Dĩ Tường mặc chiếc áo xanh ngọc, cực kỳ đẹp trai đứng bên cạnh cô bạn gái Bella, mê người nhất vẫn là nụ cười đầy hạnh phúc của anh. Lúc hai người đứng chung, Cao Dĩ Tường thậm chí còn dành toàn bộ sự chú ý cho cô gái của mình. Về phần Bella, cô cũng luôn ngẩng đầu thâm tình nhìn đối phương. Mỗi một chi tiết trong ống kính đều tràn đầy lãng mạn và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy hồi xưa họ đã có một quãng thời gian ngọt ngào như thế nào.

Bây giờ tất cả chỉ còn là hồi ức, Bella còn dùng tiếng Anh giãi bày tâm sự: "I have late night conversations with the moon, he tells me about the sun and i tell him about you" (tạm dịch: Em có một cuộc nói chuyện suốt đêm với mặt trăng. Ông ấy kể cho em về mặt trời. Và em nói với ông ấy về anh).

