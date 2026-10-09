4 phim Hoa ngữ vẫn hot dù đổi diễn viên: Có bộ nhờ thay đổi mà trở thành kinh điển

Một bộ phim muốn tạo được tiếng vang không chỉ cần kịch bản tốt hay đạo diễn có tay nghề, mà việc lựa chọn diễn viên cũng đóng vai trò rất quan trọng. Có những nhân vật sau khi lên màn ảnh khiến khán giả cảm thấy như được "đo ni đóng giày" cho diễn viên đảm nhận, nhưng ít ai biết rằng trước khi chính thức khởi quay, dàn cast đôi khi đã trải qua nhiều thay đổi. Đáng chú ý, một số nhân vật kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ từng có những cái tên khác được đồn đoán ở giai đoạn đầu, trước khi vai diễn thuộc về những ngôi sao mà khán giả quen thuộc.

Lan Hương Như Cố

Đàm Tùng Vận nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai Thẩm Gia Lan/Hứa Lan Hương trong Lan Hương Như Cố. Nhân vật trải qua hành trình từ tiểu thư xuất thân danh môn đến một cô gái sa cơ, phải đối mặt với nhiều biến cố. Nhưng khi chọn diễn viên cho vai này, người được đề cử đầu tiên lại là Ngô Cẩn Ngôn. Đáng tiếc là vì vừa kết hôn và còn đang mang thai nên vai Hứa Lan Hương mới chuyển sang Đàm Tùng Vận.

Ở tuyến nam chính, Đinh Vũ Hề cũng từng là ứng cử viên sáng giá trước khi vai diễn thuộc về Lưu Học Nghĩa. Dù chỉ là những lựa chọn thứ 2 cho Lan Hương Như Cố nhưng rõ ràng, diễn xuất và hiệu ứng mà Đàm Tùng Vận - Lưu Học Nghĩa mang lại đã vượt qua kỳ vọng ban đầu.

Thương Lan Quyết

Thương Lan Quyết trở thành một trong những bộ phim cổ trang nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ vào năm 2022. Cũng nhờ vai Tiểu Lan Hoa trong phim mà Ngu Thư Hân có được vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng trước khi dàn cast được xác định, Lý Nhất Đồng từng là một trong những ứng viên cho vai Tiểu Lan Hoa. Tuy nhiên, cô không trở thành nữ chính mà lại xuất hiện trong phim với vai Tư Mệnh Tinh Quân, sư phụ của Tiểu Lan Hoa.

Lý Nhất Đồng gây chú ý với tạo hình cổ trang thanh thoát và vai diễn dù không có thời lượng lớn như nữ chính nhưng vẫn để lại dấu ấn riêng. Cô từng chia sẻ về trải nghiệm tham gia Thương Lan Quyết và cho biết đây là lần đầu thử sức với thể loại tiên hiệp, đồng thời vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với vai diễn và hy vọng có thêm cơ hội tham gia những tác phẩm tương tự.

Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh lên sóng năm 2019, đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những cái tên được chú ý mạnh mẽ khi lần lượt đảm nhận vai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Sự tương tác giữa 2 nhân vật cùng diễn xuất của dàn cast giúp bộ phim chuyển thể từ Ma Đạo Tổ Sư tạo được tiếng vang lớn.

Chỉ có điều, trước khi Tiêu Chiến chính thức đảm nhận Ngụy Vô Tiện, vai diễn này từng xuất hiện nhiều thông tin khác nhau về quá trình tuyển chọn. Mã Thiên Vũ, Trương Bân Bân từng được nhắc đến như những cái tên có khả năng đảm nhận nhân vật hoặc từng tiếp xúc với dự án. Cuối cùng, vai diễn lại thuộc về Tiêu Chiến và trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Chân Hoàn Truyện

Chân Hoàn Truyện có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất khi câu chuyện tuyển chọn diễn viên liên quan trực tiếp đến chính nguồn cảm hứng đặt tên cho nhân vật. Tác giả Lưu Liễm Tử từng bày tỏ sự yêu thích với Thái Thiếu Phân và mong muốn cô đảm nhận vai Chân Hoàn. Đặc biệt hơn, tên nhân vật Chân Hoàn vốn có liên hệ với Chân Mật do Thái Thiếu Phân thủ vai trong Lạc Thần.

Nhưng rồi Chân Hoàn được giao cho Tôn Lệ, còn Thái Thiếu Phân đảm nhận Hoàng hậu Nghi Tu. Thái Thiếu Phân thể hiện Hoàng hậu với vẻ ngoài đoan trang, điềm đạm nhưng ẩn phía sau là sự thâm sâu và nhiều toan tính. Tôn Lệ khắc họa hành trình dài của Chân Hoàn, từ một thiếu nữ ngây thơ đến khi thất thế rời cung rồi từng bước trở lại và tiến vào trung tâm quyền lực. Cũng chính sự thay đổi vào phút chót này đã tạo thành một tác phẩm kinh điển suốt 14 năm qua.