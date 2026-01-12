Sina đưa tin mới đây các trang truyền thông đã liệt kê 4 sao nữ có khả năng "gánh phim" nhất giới giải trí. Đây là đánh giá cao khi ngành sản xuất phim đang ở trong giai đoạn khó khăn, 60% dự án không thể thực hiện, nhiều bộ phim phải hoãn khai máy vì không đủ kinh phí sản xuất. Chỉ có Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Bạch Lộc được đánh giá là những minh tinh khiến giới đầu tư sẵn sàng đổ tiền.

Những nữ hoàng phim truyền hình

Theo Sina , muốn được đánh giá là nữ diễn viên có khả năng gánh vác bộ phim, ngôi sao phải đạt được những yêu cầu khắt khe, trong đó, đa số những tác phẩm do họ đóng chính đều thành công, gây tiếng vang, có hiệu quả chiếu tốt. Bên cạnh đó, khả năng thu hút quảng cáo, thúc đẩy dự án khai máy của họ phải được chính giới đầu tư, nền tảng sản xuất phim công nhận. Đề tài phim của các diễn viên nữ cũng đa dạng thay vì chỉ quen thuộc với một dòng phim nhất định.

Trong đó, Dương Tử và Bạch Lộc được đánh giá là những sao nữ có tần suất đóng phim cao nhất hiện tại. Năm 2025 Bạch Lộc Phim ra mắt tới ba phim là Lâm Giang Tiên, Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Bắc Thượng , đề tài khá đa dạng từ phim ngôn tình tiên hiệp tới chính kịch hiện đại, đều mang lại thành tích tốt.

Bạch Lộc và Dương Tử là hai ngôi sao có sự nghiệp phát triển vững chắc nhất lứa 90.

Biên kịch Vu Chính, ông chủ của Bạch Lộc từng tiết lộ có thời điểm nữ diễn viên được gửi tới 80 kịch bản để lựa chọn. Bạch Lộc không phải diễn viên quá xuất sắc, nhưng phim của cô vẫn gây chú ý với khán giả, xét về thành tích như độ thảo luận, lượt xem, quảng cáo, phim của Bạch Lộc đem lại hiệu quả tốt. Vì vậy, các nhà sản xuất vẫn lựa chọn nữ diễn viên đóng chính trong dự án phim mới. Năm 2025, bộ phim Bắc Thượng đạt rating CVB lên tới 3,615%. Được DataWin chứng nhận là "hoa đán gánh phim của lứa 90 không ngại đề tài".

Tương tự, Dương Tử cũng là cái tên được nhà sản xuất săn đón. Trong 5 năm gần đây, Dương Tử là nữ diễn viên duy nhất có phim đạt trung bình trên 76 triệu/tập là Quốc sắc phương hoa . Nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận được lời mời tham gia dự án mới, chỉ trong một năm đã đóng ba bộ phim Gia nghiệ p (đổi tên thành Trinh Nương Truyện ), Cây sinh mệnh và Hoa ngọc lan nở , người lại tới. Sắp tới, cả ba tác phẩm đều được lên sóng trên Đài truyền Trung ương Trung Quốc CCTV.

Các bộ phim Dương Tử tham gia đều ăn khách, có thể giúp bạn diễn nổi danh. Do đó, cô không lo lắng nhiều về việc có phim để đóng.

Hai ngôi sao thuộc lứa sinh sau năm 1985 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chứng minh sức ảnh hưởng của mình khi luôn nằm trong top nghệ sĩ được nhà sản xuất tin tưởng nhất. Trong đó, Dương Mịch từng có không ít bộ phim ngôn tình thần tượng thành tích bùng nổ, nổi danh khắp châu Á.

Sau thời gian dài chững lại, năm 2025, cô đã tìm lại ánh hào quang khi bộ phim Sinh vạn vật đạt thành tích tốt cả về lượt xem lẫn tỷ suất khán giả, trong đó thời điểm cao nhất rating của phim chạm mốc 4,53%, cao nhất trên đài CCTV8 trong ba năm trở lại đây. Đáng nói, tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, đòi hỏi cao hơn về diễn xuất, khả năng nắm bắt tâm lý và xây dựng nhân vật.

Còn Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên hiếm hoi xuất phát từ phái thần tượng, những người chuyên đóng dòng phim ngôn tình, có diễn xuất vượt bậc, cô đã ba lần giành được giải Nữ chính xuất sắc trong hai giải thưởng truyền hình danh giá nhất là Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh luôn có phim đạt thành tích quán quân, á quân rating của đài truyền hình, trung bình lượt xem cao trên 50 triệu view/tập.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng bền bỉ suốt 10 năm qua.

Theo Sina, hiện tại các ngôi sao nhỏ rất dễ rơi vào cảnh thất nghiệp vì dự án mãi không khởi quay. Chỉ có những cái tên ăn khách mới được các nhà sản xuất giành giật.

Tại sao Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi vắng tên?

Khi truyền thông liệt kê Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Bạch Lộc là những ngôi sao có khả năng gánh vác thành công của dự án phim tốt nhất, nhiều khán giả đặt câu hỏi tại sao "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi và ngôi sao ăn khách hiện tại là Triệu Lộ Tư không được đề cập.

Thực tế, Triệu Lộ Tư từng được các nhà sản xuất đánh giá cao. Nền tảng Tencent Video liên tục đổ tiền lập dự án để Lộ Tư đảm nhận vai trò nữ chính. Cô từng được mệnh danh là "công chúa Tencent" vì vậy không thiếu phim đóng. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng sức khỏe của Triệu Lộ Tư không tốt, ngoài ra cô còn tranh cãi về hợp đồng với công ty quản lý cũ, do đó đã một năm rồi nữ diễn viên không gia nhập đoàn phim.

Vì lý do sức khỏe và tính cách khó hợp tác, hiện tại Triệu Lộ Tư trở thành cái tên đầy rủi ro. Cô có thể bỏ ngang dự án như cách đã làm với đoàn phim Tình nhân, khiến nhà đầu tư bị vạ lây.

Lưu Diệc Phi cũng là ngôi sao có thể đảm bảo sức hút với công chúng. Ba năm gần đây cô liên tục vào top 10 nghệ sĩ được quan tâm nhất theo nhiều bảng thống kê. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi khắt khe trong việc chọn kịch bản, hiệu suất làm việc kém, thần tiên tỷ tỷ có thể nghỉ xả hơi 1-2 năm sau khi hoàn thành một tác phẩm.

Lưu Diệc Phi một mình một phong cách trong giới giải trí Hoa ngữ.

Theo Sina , ngoài những ngôi sao kể trên, các nghệ sĩ trẻ không thể đảm bảo sự thành công của dự án mà dựa nhiều vào kịch bản. Ví dụ Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh khi gặp nhân vật phù hợp, kịch bản hay mới có chút danh tiếng. Nhiều ngôi sao bị đánh giá thiếu sót trong diễn xuất nhưng mãi không sửa, ngoại hình kém sắc khiến khán giả dần bỏ xem phim truyền hình truyền thống. Sự lên ngôi của dòng phim ngắn cũng là mối đe dọa với ngành công nghiệp phim truyền hình dài tập Trung Quốc.