Công dụng của nước ép dứa

Quả dứa là trái cây nhiệt đới, có thể ăn trực tiếp, ép nước hoặc dùng làm các loại bánh. Dứa rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin B1, vitamin B6, kali, magiê, canxi, bromelain. Uống nước ép dứa đúng cách, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời dưới đây.

Uống nước ép dứa để bổ sung các vitamin thiết yếu (Ảnh:Sohu)

Hỗ trợ phục hồi cơ bắp

Uống nước ép dứa sau khi vận động có thể giúp phục hồi cơ bắp, rút ngắn thời gian đau nhức, và enzyme bromelain trong dứa cũng có thể có tác dụng hỗ trợ đốt cháy mỡ.

Chống hình thành huyết khối

Bromelain trong dứa có thể phá vỡ fibrin dư thừa, từ đó giúp chống đông máu và giảm tắc mạch máu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong dứa có vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bạn có thể ăn dứa trực tiếp hoặc làm nước ép dứa, pha trà dứa để tiêu thụ loại quả bổ dưỡng này. Ngoài các công dụng trên, dứa còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, tốt cho làn da, hỗ trợ phòng tránh ung thư.

Kháng viêm

Bromelain trong dứa tác dụng chống viêm hiệu quả. Từ năm 2020, nhiều nghiên cứu chứng minh rằng Bromelain có thể cải thiện chứng viêm khớp. Loại enzyme này ức chế phản ứng viêm như viêm khớp, viêm vết thương.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Dứa là nguồn cung cấp flavonoid, axit phenolic và vitamin C. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp chống lại stress oxy hóa.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Dứa chứa bromelain - hỗn hợp các enzyme tốt cho quá trình tiêu hóa. Các nghiên cứu hiện đại phát hiện ra những tác dụng của bromelain với sức khỏe con người.

Nó có thể giúp phân hủy protein, làm giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Bromelain cũng có thể làm giảm tác dụng của vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy. Hàm lượng chất xơ trong dứa còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên.

Ai không nên uống nước ép dứa?

Người bị loét dạ dày

Những người đang trong giai đoạn loét cấp tính nên tránh ăn dứa khi đói bụng, đặc biệt là dứa quá chua, để không gây kích thích hoặc khó chịu cho dạ dày.

Những người đang đói

Khi bụng đói không nên ăn dứa hoặc uống nước dứa ép. Nguyên nhân, các acid hữu cơ của dứa và bromelin tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Người bị bệnh thận

Trong dứa chứa kali nên người bị bệnh thận mạn tính cần lưu ý. Uống quá nhiều nước ép dứa có thể dẫn đến lượng kali nạp vào cơ thể quá mức, khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liều lượng phù hợp với tình trạng bệnh của mình.

Người dị ứng với dứa

Một số rất ít người có thể dị ứng với enzyme trong dứa, sau khi ăn sẽ gặp các triệu chứng như: chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa đỏ da… Vì vậy, những người cũng nên thận trọng khi uống nước ép dứa.