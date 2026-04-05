Theo QQ , đầu năm 2026 giới giải trí Hoa ngữ không yên bình khi liên tục có những scandal gây tranh cãi. Trong đó, có những nghệ sĩ đạo đức bại hoại như Tống Ninh Phong, "Tiểu Vương Phi" Thiện Y Thuần bị tố ăn cắp bản quyền bài hát của đàn anh. Diêu Thần bị khán giả quay lưng vì ồn ào đời tư và Trương Lăng Hách gặp vận rủi lớn vì vai diễn.

Tống Ninh Phong ngoại tình

Sự việc nam diễn viên Tống Ninh Phong ngoại tình với một người phụ nữ tên Q đang gây chấn động truyền thông Trung Quốc những ngày qua. Nam diễn viên sau đó đã lên tiếng xin lỗi cả vợ là Trương Uyển Đình và tình nhân. Đồng thời xin rút khỏi giới giải trí một thời gian để kiểm điểm bản thân.

Khán giả khó chấp nhận một nghệ sĩ đạo đức bại hoại, ảnh hưởng tới cả con gái như Tống Ninh Phong.

Tuy nhiên, dù Tống Ninh Phong xin lỗi nhưng khán giả vẫn khó có thể chấp nhận vì cảm thấy "giới hạn đạo đức của giới giải trí đã bị hạ thấp". Bởi lẽ, trong vụ ngoại tình của nam diễn viên có tình tiết Tống Ninh Phong đã đưa con gái đến gặp tình nhân. Con gái trở thành bình phong và thậm chí còn nhìn thấy cảnh ngoại tình của cha mình.

Bên cạnh đó, cô Q đã lên tiếng vạch trần sự giả tạo hai mặt của vợ Tống Ninh Phong. Theo cô Q, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, Trương Uyển Đình đã nhiều lần nhắn tin quấy rối cô Q và người thân bạn bè, sau đó còn đe dọa sẽ tung ảnh khỏa thân của cô Q lên mạng xã hội. Cô Q khẳng định mình cũng là nạn nhân trong vụ việc, Tống Ninh Phong cho biết đang làm thủ tục ly hôn với vợ cũ và nhiệt tình theo đuổi cô Q. Dù đã giải thích, Trương Uyển Đình vẫn không buông tha, khi thì nhục mạ cô Q, lúc lại xin lỗi cô.

Hiện tại, danh tiếng của vợ chồng diễn viên Tống Ninh Phong và Trương Uyển Đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả khó chấp nhận việc nam diễn viên lừa dối vợ, lại đưa con tới gặp nhân tình.

Trương Lăng Hách "chết danh tướng quân kem nền"

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 từng là ngôi sao được các nhà sản xuất o bế. Dù mới vào nghề, anh hiếm khi phải đóng vai nam phụ, thường xuyên nhận vai chính dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Dự án cổ trang Trục ngọc được "đo ni đóng giày" cho Trương Lăng Hách. Thậm chí, để ủng hộ anh, nền tảng phát hành phim còn làm giả số liệu, tạo thành tích ảo.

Tuy nhiên, nhân vật Tạ Chinh do anh thể hiện bị đánh giá quá sạch sẽ, chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề quá mức. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị chê là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền".

Trương Lăng Hách bị chỉ trích nặng nề vì quan trọng vẻ đẹp hơn diễn xuất.

Nhân vật tướng quân của Trương Lăng Hách bị cho là đã bôi nhọ hình ảnh người lính. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, cơ quan quân sự cũng đã lên tiếng chỉ trích thẩm mỹ méo mó, đẹp là trên hết của Trương Lăng Hách và đoàn phim. Không chỉ bị lên án tại quê nhà Trung Quốc, hình ảnh "tướng quân kem nền" còn bị truyền thông nước ngoài đưa tin như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... Có thể nói, sự việc khiến khán giả quốc tế có cái nhìn xấu với nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì vậy, Trương Lăng Hách bị khán giả quay lưng. Thậm chí, ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải mở buổi tọa đàm yêu cầu dẹp bỏ tư tưởng tôn sùng ngoại hình, thẩm mỹ méo mó khi sản xuất phim. Trương Lăng Hách bị mang danh "tướng quân kem nền" bị cả MXH chê cười.

"Tiểu Vương Phi" Thiện Y Thuần ăn cắp nhạc của Lý Vinh Hạo

Cuối tháng 3, nam ca sĩ nhạc sĩ Lý Vinh Hạo tố cáo đàn em là Thiện Y Thuần tự ý sử dụng bài hát Lý Bạch do anh sáng tác, dùng trong concert cá nhân mà không được phép. Lý Vinh Hạo có nhiều bài viết với thái độ cứng rắn yêu cầu phía Thiện Y Thuần ngừng ngay việc sử dụng tác phẩm của anh để trục lợi.

Sau đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin sự việc bắt nguồn từ khi Thiện Y Thuần hát ca khúc Lý Bạch nhưng có cách xử lý mới, bị khán giả chê là thể hiện kém, phá nát bản gốc. Thực tế, Thiện Y Thuần đã nhiều lần hát ca khúc này không xin phép Lý Vinh Hạo. Tuy nhiên, khán giả cho rằng đây là "bản cover thảm họa".

Hơn nữa, sau khi bị Lý Vinh Hạo cấm biểu diễn, phía Thiện Y Thuần còn muốn đăng ký bản quyền bản phối lại, điều này tương tự với việc cướp trắng trợn ca khúc của Lý Vinh Hạo.

Thiện Y Thuần đang rất được yêu thích, nhưng cô lại vi phạm vào điều tối kỵ trong giới âm nhạc.

Thiện Y Thuần sinh năm 2001, có giọng hát nổi bật được gọi là "tiểu Vương Phi", "thiên hậu 2000". Cô từng đoạt giải quán quân The Voice Trung Quốc 2020, scandal trên khiến hình tượng của Thiện Y Thuần sụp đổ.

Vụ ly hôn ồn ào của Diêu Thần

Trang 163 đưa tin ngày 17/3, nữ diễn viên Diêu Thần thông báo đã ly hôn với nhà quay phim Tào Úc. Diêu Thần chia sẻ cả hai đã chấm dứt được vài năm nhưng do nhiều lý do hiện tại mới chính thức chia sẻ thông tin với công chúng.

Diêu Thần đời tư nhiều bê bối khiến khán giả thất vọng.

Tuy nhiên, cuộc ly hôn bỗng trở nên ồn ào vì quá khứ tình ái của Diêu Thần được nhắc lại.

Diêu Thần từng có cuộc hôn nhân với nam diễn viên Lăng Tiêu Túc. Tuy nhiên sau đó, Lăng Tiêu Túc bị tố là kẻ phản bội, ngoại tình với nữ diễn viên Đường Nhất Phi. Lăng Tiêu Túc khi đó là diễn viên nổi tiếng với tác phẩm Hoa hồng có gai, tuy nhiên vì ồn ào tình ái mà sự nghiệp của anh sụp đổ.

Diêu Thần cũng trở thành một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ đứng lên sau tổn thương tình cảm với những bài viết sâu sắc trên mạng xã hội. Có thời gian, cô từng được gọi là "Nữ thần Weibo" với hơn 84 triệu người theo dõi.

Thế nhưng sau này Diêu Thần bị lộ ra đã ngoại tình 4 lần trong thời gian chung sống với Lăng Tiêu Túc bao gồm sao nam Quả Tịnh Lâm, Chu Tiểu Cương (em trai bạn diễn) và Tôn Hồng Lôi.

Hiện tại, sau khi tuyên bố ly hôn, cô vướng nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên trẻ kém 11 tuổi Hầu Văn Nguyên sau khi hợp tác. Đáng nói, trước đó Hầu Văn Nguyên là bạn trai của Chung Sở Hy, cả hai từng công khai nhưng chưa tuyên bố đường ai nấy đi. Vì vậy, Diêu Thần một lần nữa vướng nghi vấn chen chân vào tình cảm của người khác, cướp bạn trai của đàn em.