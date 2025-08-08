4 năm qua điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công thay đổi thế nào?

Dưới đây là điểm chuẩn trường Sĩ quan Đặc công 4 năm gần đây:

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công 4 năm gần nhất.

Theo đề án tuyển sinh trường Sĩ quan Đặc công, năm nay, trường tuyển sinh 59 chỉ tiêu (35 chỉ tiêu phía Bắc, 24 chỉ tiêu phía Nam) cho ngành Chỉ huy tham mưu đặc công. Đồng thời, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025.

- Phương thức 3 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đối tượng tuyển sinh của trường gồm Hạ sĩ binh, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ 12 tháng trở lên tính đến tháng 4 năm tuyển sinh (quân nhân nhập ngũ năm 2024 trở về trước), quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội từ đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

Tuyển nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.

Năm nay, điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội năm nay dao động 14,5 - 23 điểm. Trong đó, trường Sĩ quan Đặc công lấy 18 điểm.