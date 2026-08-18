Gần đây, một cuộc bình chọn 4 mỹ nam đẹp nhất Trung Quốc trên Douban đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với 5.173 người tham gia. Mỗi người có thể lựa chọn tối đa bốn diễn viên. Kết quả cuối cùng gọi tên Tống Uy Long, Dương Dương, Cung Tuấn và Trương Lăng Hách. Tuy nhiên, danh sách này cũng nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận, bởi bảng xếp hạng nhan sắc vốn là một chủ đề rất khó có tiêu chí hoàn toàn khách quan.

Nguồn: Douban

Theo kết quả bình chọn, Tống Uy Long đứng đầu với 1.917 phiếu, chiếm 37% tổng số người tham gia. Dương Dương xếp thứ hai với 1.705 phiếu, tương đương 33%. Cung Tuấn đứng thứ ba với 1.615 phiếu, chiếm 31%, còn Trương Lăng Hách đứng thứ tư với 1.040 phiếu, tương đương 20%.

Khoảng cách giữa ba vị trí đầu không quá lớn, cho thấy sức hút của cả Tống Uy Long, Dương Dương và Cung Tuấn đều khá mạnh trong cuộc bình chọn này. Sau Trương Lăng Hách, người đứng thứ năm nhận được 885 phiếu, tiếp đó là hai ứng viên lần lượt đạt 561 và 545 phiếu. Hứa Khải, Tỉnh Bách Nhiên, Trần Tinh Húc cùng một số nam diễn viên khác cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Tống Uy Long. (Ảnh: Sina)

Dù vậy, việc một diễn viên đứng đầu hay đứng thứ tư không đồng nghĩa với việc người đó “đẹp hơn” một cách tuyệt đối. Kết quả chủ yếu phản ánh lựa chọn của nhóm người tham gia cuộc bình chọn tại thời điểm đó.

Một trong những lý do khiến “Tứ soái” được chú ý là bốn nam diễn viên có phong cách ngoại hình khá khác nhau. Tống Uy Long thường được xếp vào nhóm có kiểu gương mặt có đường nét mạnh và sắc. Phần xương chân mày cao, đường nét vùng chữ T rõ ràng cùng cấu trúc khuôn mặt góc cạnh khiến anh có vẻ ngoài nổi bật và khá “sắc bén”. Đây là kiểu nhan sắc dễ tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong khi đó, Dương Dương lại mang vẻ đẹp được nhiều người xem là kiểu mỹ nam chính thống. Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, ngũ quan cân đối, tổng thể tạo cảm giác đoan chính, sạch sẽ và dễ gần. So với vẻ sắc nét của Tống Uy Long, ngoại hình của Dương Dương thiên về sự cân bằng và chuẩn mực.

Dương Dương. (Ảnh: Sina)

Cung Tuấn lại gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa đường nét khuôn mặt đậm và vóc dáng nổi bật. Anh cao khoảng 187 cm, có tỷ lệ cơ thể tốt, đầu nhỏ, vai rộng và ngũ quan khá sâu. Chính sự kết hợp giữa gương mặt nam tính với vóc dáng giống người mẫu giúp Cung Tuấn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc bàn luận về mỹ nam Cbiz. Vì từng nhiều lần đạt thứ hạng cao trong các bảng bình chọn tương tự, anh thậm chí còn có một biệt danh vui trong cộng đồng người hâm mộ là người có nhan sắc đến mức “nên ngồi ghế giám khảo” thay vì tiếp tục tham gia tranh tài.

Cung Tuấn. (Ảnh: Sina)

Cuối cùng là Trương Lăng Hách, người có hình tượng khác biệt hơn một chút. Với chiều cao khoảng 190 cm, gương mặt thanh tú và đôi mắt được nhận xét là có nét đào hoa, anh thường tạo cảm giác thư sinh, nho nhã và trí thức. Nếu Tống Uy Long gây ấn tượng bởi sự sắc sảo, Cung Tuấn nổi bật nhờ vẻ nam tính và vóc dáng, thì Trương Lăng Hách lại thiên về hình ảnh một mỹ nam trẻ trung, có khí chất “học bá”.

Trương Lăng Hách. (Ảnh: Sina)

Ngay sau khi kết quả được công bố, không phải cư dân mạng nào cũng đồng tình với danh sách “Tứ soái”. Trong số đó, tranh luận đáng chú ý nhất liên quan đến Cung Tuấn. Người hâm mộ cho rằng anh thường xuyên có thứ hạng rất cao trong những cuộc bình chọn về ngoại hình, vì vậy mới xuất hiện meme rằng Cung Tuấn “không nên thi đấu nữa mà nên ngồi ghế giám khảo”. Đây chủ yếu là cách nói vui để nhấn mạnh sức hút về ngoại hình của nam diễn viên.

Nhìn chung, cuộc bình chọn “Tứ soái Cbiz” lần này có thể xem như một cuộc khảo sát thú vị về thị hiếu ngoại hình của một bộ phận cư dân mạng Douban hơn là một bảng xếp hạng có tính chính thức. Tống Uy Long, Dương Dương, Cung Tuấn và Trương Lăng Hách đều sở hữu những đặc điểm ngoại hình riêng, đại diện cho những kiểu mỹ nam khác nhau. Chính sự khác biệt đó mới là điều khiến cuộc bình chọn trở nên sôi nổi và gây nhiều tranh luận.

Phản hồi của netizen:

- Tôi biết ai bỏ tiền rồi đấy. Không phải cứ sóng sánh với đại dương là người ta nghĩ mình là đại dương đâu.

- Là con trai, tôi thấy Dương Dương mới thực sự đẹp trai.

- Ngoài Dương Dương ra, tôi không công nhận ai hết. Đẹp trai là thật, nhưng nhất thì chưa chắc.

- Có mỗi Dương Dương là đẹp, còn lại bình thường.

- Fan ai đông thì người đó được lên top.

- Đối với mắt tôi thì Dương Dương phải hơn Cung Tuấn.

- Ông Trương Lăng Hách cười một cái là ngũ quan chạy tán loạn.

- Chỉ thấy mỗi Dương Dương là hợp lý.

- Không nha, có mỗi Dương Dương đẹp thôi, top 4 chê mạnh.

Ngọc Hà

Nguồn: Douban