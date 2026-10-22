4 món đồ quảng cáo tâng bốc tận mây xanh, mua về hụt hẫng như rơi thẳng xuống đất: Nhất là món cuối cùng

Mua đồ gia dụng trên mạng có một cái rất dễ khiến người ta mất tiền: món nào nhìn qua cũng có vẻ cực kỳ cần thiết. Video vài chục giây quay cảnh sử dụng trơn tru, bên dưới lại thêm hàng nghìn lượt mua cùng vô số lời giới thiệu nghe rất xuôi tai, thế là từ chỗ "xem cho biết", nhiều người chỉ mất vài phút để đi đến bước chốt đơn. Nhưng đồ dùng trong nhà có một đặc điểm khá phũ: hay hay không phải nhìn lúc mới bóc hộp mà biết được. Có những món vài lần đầu dùng khá thích, đến khi phải vệ sinh, bảo quản hoặc sử dụng đủ lâu mới bắt đầu lộ ra những điểm bất tiện. Cũng có món chẳng hẳn vô dụng, chỉ là công dụng thực tế khi mang về nhà không long lanh như những gì người mua đã hình dung trước đó.

4 món dưới đây là những trường hợp như vậy. Từng có thời điểm xuất hiện dày đặc trên mạng, món nào cũng đánh trúng một nhu cầu rất thật của người dùng. Thế nhưng trước khi bỏ tiền mua, có vài điều đáng để biết hơn những lời quảng cáo.

1. Thảm đá siêu thấm hút

Thời gian đầu xuất hiện, thảm đá hút nước đúng là một món rất dễ gây ấn tượng. Chân còn ướt bước lên, vệt nước nhanh chóng mờ đi; bề mặt phẳng, nhìn gọn gàng và không có cảm giác sũng nước như một số loại thảm vải. Chỉ riêng màn thể hiện này trong các video quảng cáo cũng đủ khiến nhiều người nghĩ đây là phiên bản "nâng cấp" đáng tiền cho phòng tắm. Nhưng dùng trong nhà thì câu chuyện không chỉ dừng ở vài giây hút nước. Loại thảm cứng thường nặng hơn thảm vải, không thể tiện tay cho vào máy giặt, trong khi bề mặt sau một thời gian sử dụng vẫn cần được vệ sinh đúng cách. Khi bụi bẩn và cặn bám trên các lỗ nhỏ của vật liệu, khả năng hút nước cũng có thể giảm, một số sản phẩm còn hướng dẫn người dùng chà hoặc xử lý lại bề mặt. Bởi vậy, nếu chỉ mê cảnh nước biến mất nhanh trong quảng cáo mà không nghĩ đến chuyện vệ sinh sau đó, món đồ này rất dễ từ "chân ái phòng tắm" thành thứ khiến bạn thấy phiền.

Thay bằng gì? Không cần tìm thứ gì quá cao siêu. Với gia đình thích đồ dễ chăm, một chiếc thảm vải thấm hút tốt, nhanh khô và có thể giặt thường xuyên đôi khi lại nhàn hơn. Nên chú ý thêm khả năng chống trượt ở mặt dưới bởi với thảm phòng tắm, hút nước nhanh chưa phải tiêu chí duy nhất.

2. Nồi cơm điện tách đường

Nếu thảm đá hấp dẫn bằng màn hút nước nhìn thấy ngay bằng mắt thì nồi cơm điện tách đường lại đánh trúng một tâm lý khác: vẫn ăn cơm nhưng bớt được nỗi lo về đường và tinh bột. Chỉ cần nghe đến những cụm như "tách đường", "giảm tinh bột", món đồ này đã rất dễ lọt vào tầm ngắm của người ăn kiêng hoặc gia đình có người cần kiểm soát đường huyết. Thực tế, người mua cần đặc biệt cẩn thận với cách hiểu này. Một số loại nồi sử dụng cách nấu để tách bớt phần nước có chứa tinh bột, nhưng điều đó không đồng nghĩa bát cơm sau khi nấu bỗng trở thành món ăn "không đường" hay có thể thoải mái ăn mà không cần quan tâm đến khẩu phần. Mức độ thay đổi còn phụ thuộc vào thiết bị, loại gạo và phương pháp nấu; quan trọng hơn, kiểm soát đường huyết là câu chuyện của cả khẩu phần và chế độ ăn chứ không thể giao hết cho một chiếc nồi.

Thay bằng gì? Nếu một chiếc nồi cơm điện bình thường vẫn đang hoạt động tốt, không nhất thiết phải thay chỉ vì hai chữ "tách đường". Với người cần kiểm soát lượng carbohydrate, việc điều chỉnh khẩu phần, kết hợp thực phẩm giàu chất xơ và lựa chọn chế độ ăn phù hợp có ý nghĩa thực tế hơn. Riêng người mắc tiểu đường vẫn nên tuân theo hướng dẫn dinh dưỡng và điều trị của nhân viên y tế thay vì xem một thiết bị nhà bếp như giải pháp kiểm soát bệnh.

3. Ghế lười mềm nhũn

Nhìn ảnh thì khó trách ai mê ghế lười. Một chiếc ghế mềm ụ, đặt cạnh cửa sổ hoặc góc phòng, thêm cái chăn và quyển sách là đủ tạo ra khung cảnh khiến người ta tưởng tượng đến những buổi nằm dài chẳng muốn đứng dậy. Giá lại trải từ khá rẻ đến vài triệu đồng nên đây cũng là món rất dễ được thêm vào nhà chỉ vì "trông có vẻ thích". Đến lúc sử dụng thường xuyên mới thấy mềm chưa chắc đồng nghĩa với ngồi lâu sẽ dễ chịu. Với những mẫu không có kết cấu nâng đỡ rõ ràng, cơ thể có thể chìm sâu và người ngồi phải tự điều chỉnh tư thế liên tục. Dùng để ngả lưng một lúc có thể rất thoải mái, nhưng nếu biến nó thành chỗ đọc sách, xem phim hay ngồi hàng giờ mỗi ngày thì trải nghiệm chưa chắc giống tưởng tượng ban đầu. Một số loại sử dụng hạt xốp hoặc vật liệu rời bên trong còn có thêm câu chuyện vệ sinh, xẹp ruột và xử lý nếu lớp vỏ bị rách.

Thay bằng gì? Ghế lười không phải món cần tránh tuyệt đối. Nếu mua để thư giãn trong thời gian ngắn và nhà còn đủ diện tích, nó vẫn có chỗ dùng. Còn nếu cần một chiếc ghế ngồi thường xuyên, hãy ưu tiên khả năng nâng đỡ cơ thể, kích thước phù hợp và tư thế ngồi trước vẻ ngoài "chill" trên ảnh.

4. Hộp hút bụi đặt trong phòng

Đây mới là món nghe công dụng rất dễ khiến người ta phải dừng lại xem. Một chiếc hộp nhỏ, không cần cắm điện, cứ đặt trong nhà rồi được giới thiệu có thể thu hút bụi bẩn, thậm chí nhắm tới những gia đình nuôi chó mèo và luôn đau đầu với lông thú. Nếu đúng như cách nhiều quảng cáo mô tả thì quả thật quá nhàn: chẳng cần hút bụi mà bụi tự tìm đến hộp. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách hoạt động là đã thấy cần đặt dấu hỏi. Những hộp chứa chất hút ẩm như calcium chloride có khả năng hút hơi ẩm trong không khí và khiến nước tích tụ bên trong. Đó là nguyên lý của sản phẩm hút ẩm, hoàn toàn khác với một chiếc máy hút bụi có luồng khí đưa bụi, tóc và lông thú vào hệ thống thu gom. Một chiếc hộp nằm yên trong góc phòng không vì được gắn thêm vài chữ "công nghệ" mà tự nhiên có khả năng thay người dùng dọn sạch bụi trên sàn.

Thay bằng gì? Nếu nhà nhiều bụi hoặc có thú cưng rụng lông, vẫn phải quay về những cách ít thần kỳ nhưng đúng việc hơn: hút bụi, lau bề mặt, vệ sinh đồ vải và làm sạch những vị trí dễ tích bụi. Còn nếu nhà ẩm, hộp hút ẩm lại có thể hữu ích đúng với chức năng của nó. Mua đúng công dụng vẫn hơn bỏ tiền cho một lời quảng cáo khiến sản phẩm nghe như làm được mọi thứ.

Đừng mua công dụng trong quảng cáo, hãy mua thứ mình thực sự cần

Điểm đáng nói ở 4 món trên không phải cứ ai mua cũng sẽ thấy phí tiền. Có người vẫn thích thảm đá vì gọn, vẫn mê ghế lười vì chỉ cần một chỗ ngả lưng, và nhu cầu của mỗi gia đình vốn không giống nhau. Cái dễ khiến người mua hụt hẫng nằm ở chỗ kỳ vọng bị đẩy lên quá cao trước khi sản phẩm thực sự bước vào nhà. Bởi vậy, gặp một món đang được tung hô trên mạng, đừng vội hỏi nó có hot hay không. Hãy hỏi món đó giải quyết được việc gì trong nhà mình, mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần và công dụng được quảng cáo đến từ cơ chế nào. Nếu ba câu này vẫn chưa trả lời được, để món đồ nằm trong giỏ hàng thêm vài ngày có khi lại là quyết định tiết kiệm nhất.