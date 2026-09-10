4 máy hút bụi lau sàn đáng chú ý: Có mẫu dùng hơi nước 200°C, hút – lau một lượt, nhà nhiều tóc cũng đỡ cực

1. Dreame H16 Pro TriForce: Một máy nhưng có tới 3 cách xử lý vết bẩn

Nếu tiêu chí là tìm một mẫu thuộc nhóm cao cấp, nhiều công nghệ và đặc biệt phù hợp với nhà thường xuyên có những vết bẩn "khó chiều", Dreame H16 Pro TriForce là cái tên nổi bật.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ngay trong tên gọi TriForce: máy kết hợp hơi nước, nước nóng và bọt mịn trong cùng một thiết bị. Theo thông tin sản phẩm, máy có lực hút tối đa 30.000 Pa, chế độ nước nóng khoảng 90°C, đồng thời hỗ trợ làm sạch bằng hơi nước. Cuộn lăn có thể được giặt và sấy ở nhiệt độ 95°C sau khi sử dụng.

Cách kết hợp này đặc biệt hữu ích với khu vực bếp và bàn ăn, nơi thường xuất hiện dầu mỡ, nước sốt, thức ăn khô bám sàn. Thay vì tăng lực hút đơn thuần, người dùng có thêm lựa chọn dùng nhiệt hoặc bọt để làm mềm vết bẩn trước khi cuộn lăn đi qua.

H16 Pro TriForce cũng có thể ngả phẳng, thân máy khi nằm xuống cao khoảng 9,85 cm, giúp luồn sâu hơn vào gầm giường hoặc sofa. Máy dùng cảm biến đa phổ để nhận biết bụi bẩn, có TangleCut 2.0 hạn chế tóc quấn vào cuộn lăn và hỗ trợ kết nối ứng dụng Dreamehome. Thời gian sử dụng ở chế độ Eco được công bố khoảng 70 phút.

Hợp với: Nhà diện tích lớn, gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên nấu ăn; người muốn đầu tư một lần cho thiết bị nhiều công nghệ.

2. Dreame H16 Steam: Muốn lau hơi nước nhưng chưa cần lên bản cao nhất

Dreame H16 Steam có thể xem là lựa chọn dễ tiếp cận hơn nếu người dùng thích khả năng lau bằng hơi nước nhưng chưa nhất thiết cần đến hệ thống TriForce của phiên bản cao cấp.

Máy có lực hút tối đa 28.000 Pa và công nghệ SaunaClean sử dụng hơi nước nóng. Theo thông tin từ Dreame Việt Nam, hệ thống gia nhiệt tạo hơi nước để hỗ trợ xử lý dầu mỡ, nước sốt và những vết bẩn bám lâu trên sàn. Máy còn có hệ thống giặt cuộn lăn bằng nước nóng 90°C, sau đó sấy ở nhiệt độ 95°C; chế độ sấy nhanh được công bố có thể hoàn thành trong khoảng 5 phút.

Một chi tiết đáng giá khác là thiết kế ngả phẳng 180 độ. Đây không phải thông số "cho đẹp", bởi với máy lau sàn dạng đứng, gầm sofa và gầm giường thường là khu vực gây khó chịu nhất. Khi có thể hạ thân máy xuống sát sàn, phạm vi làm sạch thực tế rộng hơn đáng kể.

H16 Steam còn có TangleCut 2.0 chống rối tóc, cảm biến điều chỉnh lực hút và lượng nước theo độ bẩn, cùng bánh xe trợ lực GlideWheel AI. Pin 5.000 mAh cho thời gian hoạt động tối đa được công bố 72 phút ở chế độ yên tĩnh và khoảng 20 phút khi sử dụng chế độ hơi nước. Bình nước sạch 800 ml cũng khá thoải mái cho một lần dọn nhà.

Hợp với: Gia đình muốn ưu tiên khả năng làm sạch bằng nhiệt, nhà có nhiều sàn gạch, khu vực bếp dễ bám dầu mỡ.

3. Philips AquaTrio 9000 Series: Điểm mạnh nằm ở sự đa dụng

Philips AquaTrio 9000 Series đi theo một hướng hơi khác. Thay vì chỉ tập trung vào lau sàn cứng, bộ máy này có cả cấu hình hút bụi và lau, lẫn cấu hình chỉ hút bụi, đồng thời có thể chuyển thành máy hút bụi cầm tay.

Ở chế độ hút và lau, hệ thống AquaSpin sử dụng hai chổi quay tốc độ cao, vừa hút bụi vừa lau sàn trong một lượt. Nước sạch được chứa ở bình riêng và nước bẩn được thu lại bằng hệ thống Aqua Diffusion, giúp hạn chế tình trạng dùng chính phần nước đã bẩn để tiếp tục lau sàn. Philips cũng trang bị chu trình tự làm sạch cho máy và chổi sau khi sử dụng.

Điều khiến AquaTrio đáng chú ý là khi không cần lau, người dùng có thể chuyển sang đầu hút riêng để vệ sinh thảm, thảm trải sàn hoặc sàn khô, sau đó tháo phần cầm tay để hút sofa hay các vị trí nhỏ. Thời gian dùng pin được Philips công bố tối đa khoảng 45 phút, trong khi chế độ vừa hút vừa lau khoảng 25 phút.

Hợp với: Nhà có cả sàn cứng lẫn thảm, người không muốn mua riêng một máy lau sàn và một máy hút bụi không dây.

4. Kärcher FC 7 Cordless: Không chạy đua quá nhiều công nghệ nhưng mạnh ở khả năng lau sàn diện rộng

Kärcher FC 7 Cordless phù hợp với nhóm người dùng thích một thiết bị tập trung đúng vào việc vệ sinh sàn cứng.

Máy sử dụng hệ thống 4 con lăn và có thể xử lý cả bụi khô lẫn bụi ướt, nhờ đó trong điều kiện sử dụng thông thường, người dùng không nhất thiết phải hút bụi trước rồi mới lau. Kärcher công bố máy có thể hoạt động khoảng 45 phút mỗi lần sạc và xử lý diện tích khoảng 175 m². Bình nước sạch có dung tích 400 ml, bình nước bẩn 200 ml.

Một ưu điểm khác là trọng lượng máy khoảng 4,3 kg, nhẹ hơn đáng kể so với hai mẫu Dreame ở trên. Máy có chế độ tự làm sạch System!Clean, điều chỉnh được tốc độ con lăn và lượng nước; hãng cũng công bố thời gian sàn khô trở lại vào khoảng 2 phút trong điều kiện thử nghiệm.

Hợp với: Căn hộ hoặc nhà có phần lớn diện tích là sàn cứng, người muốn máy tương đối nhẹ và không quá phụ thuộc vào nhiều chế độ phức tạp.



