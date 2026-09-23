4 máy hút bụi cầm tay đáng cân nhắc năm nay: Một mẫu chuyên nệm, một mẫu gần như không phải tự đổ bụi

Nếu robot hút bụi phù hợp với việc làm sạch sàn tự động mỗi ngày thì máy hút bụi cầm tay lại xử lý tốt những khu vực mà robot khó tiếp cận: cầu thang, sofa, khe tủ, rèm cửa, ô tô hay chính chiếc giường chúng ta nằm hàng đêm. Một chiếc máy đủ nhẹ, lực hút tốt và có đúng bộ đầu hút cần thiết đôi khi còn được sử dụng thường xuyên hơn những thiết bị đắt tiền nhưng mất công chuẩn bị.

1. Dreame D20 Aura: Đáng chú ý nếu ưu tiên làm sạch giường nệm

Khác với ba sản phẩm còn lại trong danh sách, Dreame D20 Aura tập trung gần như hoàn toàn vào giường, nệm, sofa và các bề mặt vải.

Theo thông tin từ Dreame Việt Nam, máy có công suất định mức 520W, lực hút 16.000Pa và hệ thống rung tới 48.000 nhịp/phút. Máy còn được trang bị đèn UV, cảm biến bụi, hộp bụi kép, màn hình LED và chế độ sấy khí nóng 70°C. Điểm khác biệt đáng kể là trạm tự động đổ bụi, giúp giảm thao tác phải mở hộp bụi sau mỗi lần vệ sinh.

Với những gia đình thường xuyên vệ sinh đệm, nhà có trẻ nhỏ, thú cưng hoặc nhiều bề mặt vải, kiểu máy chuyên dụng như D20 Aura có lợi thế rõ hơn so với việc dùng đầu hút nhỏ của máy hút bụi sàn thông thường.

Tất nhiên, đây không phải sản phẩm thay thế một chiếc máy hút bụi không dây dùng cho toàn nhà. Nếu mục đích chính là hút sàn phòng khách, phòng ngủ hay cầu thang, nên nhìn sang ba lựa chọn phía dưới.

2. Dreame Air Station: Dành cho người thích máy nhẹ nhưng ngại nhất khâu đổ bụi

Nếu điểm khiến nhiều người lười dùng máy hút bụi là sau khi hút xong lại phải tháo hộp chứa, đổ bụi và vệ sinh thì Dreame Air Station giải quyết đúng công đoạn này.

Sản phẩm đi kèm trạm sạc có khả năng thu gom bụi tự động. Theo Dreame Việt Nam, Air Station sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, đầu hút có khả năng xoay điều hướng linh hoạt 360 độ; phiên bản Air Series cũng sử dụng động cơ tốc độ cao, trong khi Air Station được bổ sung trạm sạc và hệ thống xử lý bụi tự động.

Điểm đáng giá của kiểu thiết kế này không hẳn nằm ở việc “hút mạnh nhất”, mà ở trải nghiệm sử dụng hằng ngày: lấy máy ra nhanh, hút một vòng rồi đặt lại trạm. Với gia đình có thói quen hút sàn vài lần mỗi tuần, sự tiện lợi này có thể quan trọng hơn việc chạy theo những con số lực hút thật lớn.

Air Station cũng phù hợp với nhà nhiều đồ nội thất nhờ khả năng điều hướng linh hoạt, đặc biệt ở khu vực chân bàn, ghế và những khoảng hẹp.

Điểm cần cân nhắc là giá khá cao so với máy hút bụi cầm tay phổ thông. Đây là mẫu thiên về trải nghiệm “nhàn tay” và thiết kế trạm sạc hơn là lựa chọn tiết kiệm.

3. Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite: Dễ tiếp cận, đủ tính năng cho nhu cầu hút bụi hằng ngày

Ở nhóm giá mềm hơn, Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite là lựa chọn khá cân bằng.

Máy có lực hút tối đa 18.000Pa, pin dung lượng danh định 2.200mAh và thời gian sử dụng tối đa khoảng 45 phút khi dùng đầu hút 2 trong 1 ở chế độ tiêu chuẩn. Khi lắp thanh chổi điện, thời lượng được Xiaomi công bố tối đa khoảng 40 phút.

Một chi tiết hữu ích là đèn LED phía trước đầu hút, giúp nhìn rõ bụi ở gầm giường, gầm sofa hoặc những khu vực thiếu sáng. Hệ thống lọc 5 bước được nhà sản xuất công bố có khả năng lọc 99,9% hạt bụi kích thước từ 0,3–10μm. Máy có hộp bụi khoảng 0,55 lít và trọng lượng tịnh 2,4kg.

Bộ phụ kiện gồm thanh nối dài, thanh chổi điện và đầu hút có chổi 2 trong 1, đủ để xử lý phần lớn nhu cầu thông thường như sàn cứng, thảm lông ngắn, sofa, góc nhà hay rèm cửa.

Nếu không cần trạm tự gom bụi hay các tính năng cao cấp, đây là kiểu máy dễ mua và dễ sử dụng hơn cho căn hộ nhỏ đến vừa.

4. Electrolux EFP31315: Ưu tiên sự gọn nhẹ và linh hoạt trong nhà

Lựa chọn cuối cùng phù hợp với nhóm người không quá quan tâm đến hàng loạt công nghệ nhưng muốn một chiếc máy gọn, dễ lấy ra dùng mỗi ngày.

Electrolux EFP31315 là máy hút bụi cầm tay không dây có thiết kế thân gọn và hướng tới khả năng di chuyển linh hoạt. Electrolux công bố sản phẩm có thể hút sạch tới 99% bụi trên sàn cứng trong điều kiện thử nghiệm nội bộ theo tiêu chuẩn của hãng.

Ưu thế dễ thấy nhất nằm ở tính đơn giản. Với nhà có nhiều phòng nhỏ, cầu thang hoặc thường xuyên cần hút vụn thức ăn, tóc và bụi ở từng khu vực, một máy nhẹ và dễ thao tác thường đem lại giá trị sử dụng thực tế cao.

Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào robot hút bụi. Robot có thể chạy mỗi ngày, còn máy cầm tay đảm nhiệm các vị trí cần xử lý nhanh như ghế sofa, góc tường hay những khu vực vừa làm rơi vụn thức ăn.





Chọn máy nào phụ thuộc vào đúng thứ bạn muốn hút

Không có một máy hút bụi cầm tay phù hợp tuyệt đối với mọi gia đình.

Nếu vấn đề lớn nhất là bụi, tóc và chất bẩn tích tụ trên nệm, Dreame D20 Aura là sản phẩm chuyên biệt hơn. Nếu muốn một chiếc máy dùng thường xuyên cho cả nhà nhưng càng ít phải động tay vào hộp bụi càng tốt, Dreame Air Station nổi bật nhờ trạm tự gom bụi.

Trong khi đó, Xiaomi G20 Lite hợp với nhu cầu phổ thông, mức đầu tư vừa phải và cần đủ phụ kiện để hút nhiều bề mặt. Electrolux EFP31315 lại phù hợp với người coi trọng sự gọn nhẹ, đơn giản và dễ thao tác.

Điều đáng quan tâm nhất khi mua máy hút bụi cầm tay vì thế không chỉ là lực hút. Trọng lượng, thời lượng pin, loại đầu hút, cách đổ bụi và nơi bạn thực sự muốn làm sạch mới là những yếu tố quyết định chiếc máy có được lấy ra sử dụng hằng ngày hay lại nằm yên trong góc tủ.