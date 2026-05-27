Trong số những loại cây cảnh có thể trồng trước hiên nhà, cây dành dành là cái tên khá quen thuộc. Loài cây này còn được gọi là thủy hoàng chi, chi tử, có lá xanh quanh năm, hoa màu trắng, hương thơm nhẹ và thường được trồng làm cảnh trong sân vườn, ban công hoặc trước cửa nhà.

Không quá rực rỡ, cũng không cần chăm sóc cầu kỳ như nhiều loài hoa khác, cây dành dành tạo cảm giác nền nã, sạch sẽ và gần gũi. Đặc biệt, loài cây này còn được nhắc đến với nhiều giá trị khác nhau, từ phong thủy, trang trí nhà cửa cho tới dược liệu và tạo màu thực phẩm.

Dưới đây là 4 lý do vì sao bạn nên trồng một cây dành dành trước cửa nhà.

1. Mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp

Hoa của cây dành dành.

Theo quan niệm phong thủy, cây dành dành là biểu tượng của sự thuần khiết, bền bỉ và những điều may mắn. Hoa dành dành có màu trắng, thường được liên tưởng đến sự trong trẻo, chân thành và tình cảm tốt đẹp.

Một điểm khiến nhiều người thích trồng dành dành trước cửa nhà là cây có tán lá xanh tốt, ít rụng lá và giữ được vẻ tươi tắn trong thời gian dài. Chính đặc điểm này khiến cây được xem là hình ảnh của sự kiên trì, ổn định và sức sống bền bỉ.

Đặt một cây dành dành trước nhà không chỉ giúp không gian thêm mềm mại mà còn tạo cảm giác thư thái ngay từ lối vào. Hương hoa nhẹ, dễ chịu cũng khiến khu vực hiên nhà trở nên thanh thoát hơn.

2. Làm thuốc khi cần

Nhiều bộ phận của cây dành dành được dùng làm thuốc.

Cây dành dành từ lâu đã được biết đến là một loại dược liệu trong y học cổ truyền. Nhiều bộ phận của cây như quả, lá, rễ, hoa có thể được sử dụng trong các bài thuốc dân gian.

Theo Đông y, dành dành có vị đắng, tính hàn, thường được nhắc đến với các tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm. Quả dành dành cũng xuất hiện trong một số bài thuốc hỗ trợ xử lý các vấn đề như nóng trong, bí tiểu, đau họng, bong gân hoặc chảy máu cam.

Tuy nhiên, đây là cây thuốc nên không nên dùng tùy tiện. Khi muốn sử dụng dành dành để hỗ trợ điều trị bệnh, đặc biệt với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người đang dùng thuốc, cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc có chuyên môn.

3. Trang trí nhà cửa

Bụi dành dành trước cửa nhà.

Xét về thẩm mỹ, cây dành dành rất phù hợp để trồng trước cửa nhà. Cây thường cao khoảng 1-2m, dáng bụi gọn, lá xanh bóng, hoa trắng nổi bật trên nền lá đậm màu.

Không giống những loài cây chỉ đẹp vào một mùa ngắn, dành dành có ưu điểm là giữ được màu xanh quanh năm. Khi vào mùa hoa, những bông hoa trắng nở ở đầu cành, tỏa mùi thơm nhẹ, giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn.

Gia chủ có thể trồng dành dành trong chậu lớn đặt trước hiên, hai bên lối vào hoặc ở góc sân có nắng. Cây ưa sáng, cần nơi thoáng khí và đất thoát nước tốt. Nếu chăm đúng cách, đây sẽ là điểm nhấn vừa thanh lịch vừa gần gũi cho ngôi nhà.

4. Làm màu thực phẩm an toàn

Quả của cây dành dành.

Một công dụng thú vị khác của cây dành dành nằm ở phần quả. Quả dành dành khi chín già, phơi hoặc sấy khô có thể dùng để tạo màu vàng tự nhiên cho thực phẩm.

So với bột nghệ, màu từ quả dành dành cho sắc vàng tươi, đẹp mắt và ít gây mùi hăng. Người dùng thường đập dập quả dành dành khô, đun với nước sôi rồi lọc lấy phần nước màu. Nước này có thể dùng để trộn với bột làm bánh hoặc gạo nếp để nấu xôi.

Sau khi hấp chín, màu vàng từ quả dành dành vẫn giữ được độ tươi, giúp món ăn trông hấp dẫn hơn. Dù vậy, khi dùng cũng nên gia giảm vừa phải vì hạt dành dành có vị hơi đắng nếu cho quá nhiều.

Tổng hợp