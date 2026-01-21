Uống trà là một thói quen phổ biến của nhiều người trong suốt một ngày. Mọi người thường uống trà vào nhiều thời điểm khác nhau: sau khi ăn cơm, khi phải thức khuya làm việc hoặc chỉ đơn giản là uống để giải khát. Thế nhưng, không phải loại trà nào uống nhiều cũng tốt. Từ góc nhìn y học, có những loại trà nếu lạm dụng có thể tạo gánh nặng cho gan.

4 loại trà có thể gây hại cho gan nếu uống quá nhiều

Theo Toutiao, thực tế lâm sàng cho thấy gan hiếm khi “đổ bệnh” đột ngột vì một cốc trà. Nguy cơ nằm ở chỗ uống đều đặn mỗi ngày, liều lượng tăng dần, nồng độ ngày một đậm. Dưới đây là 4 loại trà mọi người nên kiểm soát lượng uống dù có yêu thích đến mấy.

1. Trà đặc

Thường xuyên uống trà đặc có thể gây hại cho gan (Ảnh minh họa).

Nhiều người cho rằng trà càng đặc càng tốt và uống loại trà này thay cả cho nước lọc. Nhưng thực tế, trà đặc chứa hàm lượng caffeine và theophylline cao, buộc gan phải hoạt động cường độ cao để chuyển hóa. Đặc biệt vào buổi tối, khi gan cần thời gian phục hồi, việc tiêu thụ quá mức các chất kích thích này có thể làm rối loạn nhịp sinh học, kéo dài tình trạng quá tải chuyển hóa.

2. Trà dưỡng sinh giải nhiệt

Trà dưỡng sinh giải nhiệt (Ảnh minh họa).

Trà dưỡng sinh giải nhiệt thường được xem là “cứu tinh” cho những ngày nóng. Tuy nhiên, một số loại có chứa dược liệu tính hàn như hoàng cầm, bản lam căn, kim ngân hoa. Theo y học cổ truyền, dùng lâu và nhiều các thành phần này dễ hao tổn dương khí. Với người có gan yếu, việc uống trà dưỡng sinh giải nhiệt hằng ngày có thể khiến chức năng gan suy giảm nhanh hơn thay vì được “thanh lọc”.

3. Trà giảm cân

Trà giảm cân (Ảnh minh họa).

Trà giảm cân không đơn thuần chỉ là trà mà có thể trộn nhiều các thành phần có tác dụng bài tiết. Khi uống quá nhiều các loại trà này, gan bị kích thích liên tục để xử lý trạng thái bài tiết quá mức. Đáng lo hơn, một số sản phẩm kém chất lượng có thể chứa chất cấm hoặc phụ gia không khai báo, làm tăng độc tính đối với tế bào gan khi dùng kéo dài.

4. Trà thảo mộc tự pha trộn

Trà thảo mộc (Ảnh minh họa).

Việc pha trộn tùy ý các loại thảo mộc để làm trà uống có thể gây phản tác dụng. Các thành phần như xô thơm, hương thảo, cúc La Mã nếu không được cân chỉnh khoa học, uống nhiều có thể ảnh hưởng đến hoạt tính enzym gan. Một số hợp chất tinh dầu thực vật trong quá trình chuyển hóa có thể tạo ra chất trung gian không có lợi cho tế bào gan.

Nhiều người thích “bỏ tất cả vào ấm”: kỷ tử, táo đỏ, hoa hồng, hoàng kỳ, đương quy… thậm chí thêm rượu. Từng vị riêng lẻ có thể dùng được, nhưng khi cộng dồn, gánh nặng chuyển hóa lên gan tăng theo cấp số cộng. Sự kết hợp giữa cồn và thảo dược khiến gan phải xử lý song song hai nhóm chất hoạt tính, dễ biểu hiện bằng men gan tăng.

Uống trà thế nào cho hợp lý?

Hãy uống trà một cách hợp lý (Ảnh minh họa).

Nhiều người cho rằng trà có nguồn gốc thảo mộc nên an toàn tuyệt đối, uống nhiều cũng giống như uống nước lọc, không gây ảnh hưởng gì đến gan. Thực tế, gan là “trạm trung chuyển” của phần lớn chất đi vào cơ thể. Mỗi ngụm trà đều để lại dấu ấn chuyển hóa tại cơ quan này. Do đó, việc uống 1 -2 tách các loại trà nêu trên mỗi ngày có thể không gây ra vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc uống 5 - 6 tách, hoặc uống thay nước lọc các loại trà đó mỗi ngày, chính là cách làm hao mòn sức khỏe một cách âm thầm. Đặc biệt, những người có gan nhiễm mỡ, mang virus viêm gan, men gan bất thường càng cần thận trọng.

Ngoài ra, khi uống trà, mọi người cần lưu ý những điều sau đây:

Không uống trà ngay sau bữa ăn vì có thể cản trở hấp thu sắt.

Tránh uống trà khi bụng đói do caffeine dễ gây kích thích mạnh đường tiêu hóa.

Không dùng trà ngâm quá lâu hoặc để qua đêm.

Chọn trà có nguồn gốc rõ ràng để hạn chế nguy cơ tồn dư hóa chất.

Hạn chế pha trà quá đặc, nhất là vào buổi tối.