4 loại hoa quả "chân ái" mà hè nào gia đình bạn cũng ăn nhưng cách chọn an toàn, ngon miệng liệu bạn đã biết?

1. Cách chọn dưa hấu: 16.000 đồng/kg

Việc lựa chọn quả dưa hấu ngon không phải quá khó nếu bạn biết được cách đơn giản sau. Thứ nhất, bạn đưa quả dưa hấu cách xa tai của bạn, khoảng 5cm và vỗ.

Nếu phát hiện tiếng kêu bộp bộp vang lên thì đó là quả dưa hấu ngon.

Một quả dưa hấu ngon thì vỏ quả nó trơn bóng, hoa văn trên vỏ rõ ràng, đường vân sắc nét, đáy quả có ngả sang màu vàng.

Ngược lại, quả dưa hấu đã bị tiêm hóa chất sẽ bị ép chín nhanh nên không có lớp lông nhung mềm bên ngoài, vỏ bị sẫm màu, hoa văn mờ vì chưa kịp chín.

2. Cách chọn đu đủ: 15.000 - 25.000 đồng/kg

Cách chọn mua đu đủ cũng khá đơn giản. Bạn nên chọn quả mà núm của nó đã chuyển sang màu vàng, điều này chứng tỏ đây là quả đu đủ được chín tự nhiên.

Ngoài ra, quả đu đủ cần có trọng lượng nặng, đủ dài, cầm chắc tay, cuống còn nhựa dính. Những đặc điểm này quyết định độ ngọt của quả, không những thế còn thơm ngon, ít hạt, cùi thịt dày.

Với những quả đu đủ có màu sắc không đều, độ chín của quả cũng không đều, thường xuất hiện một lớp nấm màu trắng bên trên, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài chấm đen hoặc vết lõm nhỏ trên bề mặt đó là những quả đu đủ chín tự nhiên.

Chú ý: Không nên mua những quả đu đủ có màu sáng bóng, sờ vào thấy cứng mặc dù lớp vỏ bên ngoài đã chuyển sang màu vàng.

Quả đu đủ cần có trọng lượng nặng, đủ dài, cầm chắc tay, cuống còn nhựa dính.

Không nên mua những quả đu đủ có màu sáng bóng, sờ vào thấy cứng.

3. Cách chọn xoài: 20 - 60.000 đồng/kg

Khi chọn xoài, bạn nên chọn quả tươi ngon, không bị xây xát. Bạn có thể kiểm tra bằng cách cấu vào cuống của quả xoài và dùng mũi ngửi. Nếu cuống ra nhựa có mùi thơm, tinh dầu tiết ra thì đó là quả tươi, không sử dụng chất bảo quản. Nên chọn lọa có vỏ đẹp, không bị sần sùi, bầm tím.

Riêng với xoài, bạn không nên chú ý quá nhiều vào màu sắc khi chọn vì tùy theo loại xoài mà màu xanh, màu vàng chín khác nhau. Màu sắc không thể hiện chính xác được độ chín và chất lượng của xoài nhiều.

Bạn không nên chú ý quá nhiều vào màu sắc khi chọn vì tùy theo loại xoài mà màu xanh, màu vàng chín khác nhau. Màu sắc không thể hiện chính xác được độ chín và chất lượng của xoài nhiều.

Tốt nhất là hãy chọn quả có vỏ căng bóng, đều màu, phần ngay ở chân cuống phải lún xuống. Xoài chín ngon sẽ có phần cuống căng cứng chứ không phải mềm. Lưu ý là phần bụng xoài ở gần chót đuôi sẽ có một mắt nhỏ, mắt càng nhỏ thì hạt sẽ càng nhỏ.

Phần bụng xoài ở gần chót đuôi sẽ có một mắt nhỏ, mắt càng nhỏ thì hạt sẽ càng nhỏ.

4. Cách chọn táo: 40 - 100.000 đồng/kg

Khi chọn mua táo, bạn nên chọn những quả có màu sắc tươi sáng, vỏ táo phải bóng, khi sờ tay không cảm giác thấy bị nhám.

Nếu sở thích của gia đình bạn là mua những loại táo nhỏ, ngọt thì nên chọn quả có màu thẫm, trên vỏ có các hạt màu trắng nho nhỏ. Tránh mua những quả bị xỉn màu, thâm, dập nát hay bị sâu hại.

Đừng nên ham mua những quả táo to, bạn nên chọn quả táo có kích thước vừa phải, kích thước chỉ lớn hơn quả bóng tennis một chút. Không nên chọn quả quá nhỏ hay quá to. Bởi lẽ, quả táo quá to có thể bị phun thuốc kích thích tăng trưởng, táo quá nhỏ thường chua hoặc bị chín ép.

Táo mới thu hoạch là những quả có phần cuống mới, tươi, gắn chặt vào quả. Không chọn những quả táo bị rụng cuống hoặc cuống bị khô. Quả táo ngon và mọng nước sẽ tròn, cứng và cầm nặng tay. Bạn dùng tay ấn vào quả táo thấy cứng, mọng thì đó là quả táo ngon. Thử dùng ngón cái và trỏ búng vào quả táo, âm thanh vang lên to và rõ thì đó là quả giòn và ngọt, nên mua.

Quả táo chín tự nhiên có mùi thơm. Còn ngược lại, quả táo chưa chín hẳn sẽ ít thơm hơn, thường có vị chua và hơi chát. Nếu có điều kiện, hãy chọn mua ở vườn hoặc nông trại sẽ đảm bảo chất lượng táo.

Mẹo:

Có một mẹo nhỏ khi kiểm tra táo có bị ướp chất bảo quản là bạn thử đổ nước nóng lên quả táo. Nếu vỏ táo xuất hiện một lớp màng trắng, rất có thể đã bị người bán phủ sáp lên để bảo quản. Những loại sáp rẻ tiền thường chứa chất diệt nấm, chất bảo quản sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.