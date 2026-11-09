4 giờ sáng của Jensen Huang

Jensen Huang là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia, công ty sản xuất chip đứng sau phần lớn các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện nay. Năm 2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD. Thế nhưng nếu hỏi điều gì gắn bó với ông lâu nhất, câu trả lời có lẽ là một khung giờ rất đỗi bình thường. 4 giờ sáng.

4 giờ sáng của cậu bé nhập cư

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Năm 9 tuổi, ông cùng anh trai được bố mẹ gửi sang Mỹ. Hai anh em được đưa tới một trường nội trú ở Oneida, bang Kentucky. Đây là vùng mỏ than, thị trấn chỉ vài trăm dân. Khi ấy cậu bé Jensen Huang chưa biết một chữ tiếng Anh nào.

Hai năm sau, bố mẹ ông bỏ lại mọi thứ để sang Mỹ đoàn tụ trong tình trạng gần như trắng tay. Bố ông là kỹ sư hóa học. Mẹ ông làm nhân viên tạp vụ ở một trường Công giáo. Mỗi ngày, bà gọi cậu con trai dậy lúc 4 giờ sáng để đi giao báo.

Jensen Huang từng đi giao báo lúc 4 giờ sáng khi mới sang Mỹ (Ảnh: Nvidia)

Lớn hơn một chút, ông được anh trai giới thiệu vào rửa bát ở chuỗi nhà hàng Denny's. Kể lại chuyện này trong lễ tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon tháng 5/2026, ông đùa rằng thời đó mình coi công việc rửa bát như một lần thăng tiến lớn trong sự nghiệp.

Chính trong buổi lễ ấy, đứng dưới mưa trước hơn 5.800 tân cử nhân, Jensen Huang không nói nhiều về AI. Ông chọn kể chuyện giao báo, chuyện rửa bát, chuyện những ngày đầu ở Mỹ không có gì trong tay.

4 giờ sáng của vị CEO nghìn tỷ USD

Hơn nửa thế kỷ sau, Jensen Huang vẫn thức dậy vào khung giờ đó. Chỉ có điều, việc đầu tiên trong ngày của ông không còn là những xấp báo.

Tháng 12/2025, khi xuất hiện trên podcast nổi tiếng The Joe Rogan Experience, ông cho biết mình dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. Ông dành vài tiếng đầu tiên để đọc hàng nghìn email và suy nghĩ, sau đó mới bắt đầu các cuộc họp. Ông làm việc cả 7 ngày trong tuần. Kể cả Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh, ông cũng không nghỉ.

Ở tuổi 63, Jensen Huang vẫn dậy lúc 4 giờ sáng để đọc hàng nghìn email mỗi ngày (Ảnh: VCG)

Chưa bao giờ ngừng học

Thói quen dậy sớm chỉ là phần dễ thấy nhất. Điều làm nên Jensen Huang là cách ông học suốt đời.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đi làm kỹ sư chip ở Thung lũng Silicon. Xung quanh toàn những đồng nghiệp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, ông quyết định vừa đi làm vừa theo học thạc sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Stanford. Những năm đầu thành lập Nvidia, khi cả công ty nhận ra mình đi sai hướng công nghệ mà không ai biết đáp án đúng, ông ra cửa hàng điện tử mua ba cuốn giáo trình về cho kỹ sư cùng học lại từ đầu.

Đến nay, ở vị trí CEO, ông vẫn học mỗi ngày. Jensen Huang cho biết mình dùng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini hay Perplexity làm "gia sư" hằng ngày. Với những lĩnh vực còn mới, ông thường yêu cầu AI giải thích như đang nói với một đứa trẻ 12 tuổi, rồi nâng dần lên mức tiến sĩ. Ông cũng khuyên mọi học sinh nên dùng AI như một người gia sư riêng.

Với công việc, nguyên tắc của ông khá đơn giản. Dù là rửa bát, dọn nhà vệ sinh hay điều hành một tập đoàn, ông đều làm hết sức mình. Theo ông, công việc là gì không quan trọng bằng kết quả mình làm ra.

Dù vậy, Jensen Huang chưa bao giờ coi nhịp sống ấy là hình mẫu thoải mái. Ông thừa nhận suốt 33 năm điều hành Nvidia, mình luôn mang tâm thế công ty chỉ còn 30 ngày nữa là phá sản. Có lần ông phải bay sang Nhật Bản xin lỗi CEO của Sega vì sản phẩm làm hỏng, đồng thời xin đối tác đừng rút khoản tiền 5 triệu USD cuối cùng. Đến nay, cảm giác bất an ấy vẫn chưa rời đi. Ông nói nỗi sợ thất bại thôi thúc mình mạnh hơn cả khát khao thành công, và nhịp sống này thực sự rất mệt.

Từ cậu bé giao báo ở một thị trấn mỏ than đến người đứng đầu công ty chip lớn nhất thế giới, 4 giờ sáng với Jensen Huang chưa bao giờ là chuyện dậy sớm cho đẹp. Thứ thực sự đi cùng ông suốt hơn nửa thế kỷ là thói quen học không ngừng và làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn.