Nhiều người thường nhìn vào kết quả của một người thành đạt và cho rằng họ có "số hưởng" hoặc gặp thời. Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học hành vi, những người "làm nên chuyện" thường bộc lộ những dấu hiệu đặc trưng từ rất sớm, ngay cả khi họ chưa có gì trong tay.

Theo nghiên cứu về sự kiên trì (Grit) của nhà tâm lý học Angela Duckworth, tài năng thiên bẩm chỉ đóng góp một phần nhỏ, chính sự bền bỉ và thái độ đối đầu với thử thách mới là thước đo chính xác nhất cho thành công tương lai. Nếu bạn thấy mình hoặc ai đó có 4 biểu hiện dưới đây, hãy tin rằng ngày họ chạm tay vào vinh quang chỉ là vấn đề thời gian.

Khả năng "trì hoãn sự thỏa mãn" để hướng tới mục tiêu lớn

Dấu hiệu quan trọng nhất của người làm nên nghiệp lớn là khả năng kiểm soát ham muốn tức thời. Trong khi bạn bè đồng lứa đang mải mê với những thú vui ngắn hạn như lướt mạng xã hội, tiệc tùng hay mua sắm xa xỉ, họ lại âm thầm dành thời gian để rèn luyện kỹ năng hoặc tích lũy nguồn lực.

Tâm lý học gọi đây là sự trì hoãn thỏa mãn (Delayed Gratification), nổi tiếng qua "Thí nghiệm kẹo dẻo" của Đại học Stanford. Kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ biết chờ đợi để có phần thưởng lớn hơn sau này thường có xu hướng thành đạt, khỏe mạnh và ít gặp rắc rối về tài chính hơn khi trưởng thành. Người có tố chất thành công hiểu rằng: Để có được thứ người khác không có, họ phải dám làm những việc người khác không làm, và kiên nhẫn là cái giá bắt buộc phải trả.

Tư duy "Lỗi tại tôi" và khả năng tự chịu trách nhiệm 100%

Một người sớm muộn cũng làm nên chuyện không bao giờ có tư duy nạn nhân. Khi gặp thất bại, thay vì đổ lỗi cho nền kinh tế, cho sếp, hay cho sự thiếu may mắn, họ luôn nhìn lại bản thân đầu tiên. Họ sở hữu cái gọi là điểm kiểm soát nội tại (Internal Locus of Control) - niềm tin rằng chính mình là người cầm lái con tàu cuộc đời chứ không phải hoàn cảnh.

Thay vì tốn thời gian than vãn "Tại sao việc này lại xảy ra với mình?", họ đặt câu hỏi: "Mình có thể học được gì từ việc này?" và "Làm thế nào để lần sau tốt hơn?". Khả năng tự nhìn nhận khuyết điểm và sửa đổi giúp họ tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Trong môi trường làm việc, đây chính là kiểu nhân sự mà bất kỳ người sếp nào cũng muốn tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao.

Sự tò mò trí tuệ và tinh thần "Học tập suốt đời"

Người thành công không bao giờ nghĩ mình đã đủ giỏi. Dấu hiệu của người làm nên chuyện là họ luôn giữ một tâm thế "ly nước rỗng". Họ tò mò về mọi thứ xung quanh, từ cách vận hành của một bộ máy đến tâm lý của một khách hàng khó tính. Họ không học vì điểm số hay bằng cấp, mà học vì khao khát muốn hiểu rõ bản chất của thế giới.

Tư duy này gắn liền với khái niệm tư duy phát triển (Growth Mindset) của Giáo sư Carol Dweck. Họ coi thử thách là cơ hội để nâng cấp bản thân chứ không phải là rào cản. Những người này thường dành thời gian rảnh để đọc sách, tham gia khóa học hoặc tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những người giỏi hơn. Sự tích lũy về tri thức của họ theo quy luật lãi kép, đến một thời điểm nhất định sẽ tạo ra sự bùng nổ về vị thế và tiền bạc.

Khả năng "tĩnh lặng" giữa đám đông và sự kiên định với mục tiêu

Người làm nên nghiệp lớn thường không quá phô trương hay nói nhiều về những dự định của mình. họ sở hữu một sự điềm tĩnh và khả năng tập trung sâu (Deep Work) đáng nể. Trong khi đám đông dễ dàng bị cuốn theo những xu hướng nhất thời hay những lời bàn tán ra vào, họ vẫn kiên định với lộ trình mình đã chọn.

Sự "tĩnh lặng" này không phải là nhút nhát, mà là sự tập trung tối đa nguồn lực vào những việc thực sự quan trọng. Họ hiểu rằng hành động có sức mạnh hơn lời nói gấp vạn lần. Khả năng chịu được sự cô đơn trên hành trình tiến tới mục tiêu chính là bằng chứng thép của một nội lực mạnh mẽ. Khi mọi người bắt đầu nhận ra sự hiện diện của họ, đó thường là lúc họ đã đứng trên đỉnh cao của thành công.

Thành công là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút. Nếu bạn nhận thấy mình đang sở hữu 4 dấu hiệu trên, hãy kiên trì và tin tưởng vào hành trình của mình. Mọi sự nỗ lực trong bóng tối của bạn sớm muộn cũng sẽ được đền đáp bằng những thành quả rạng rỡ dưới ánh mặt trời.