4 dấu hiệu của ngôi nhà vượng khí, phúc lộc trổ bông, tiền tài "không cầu mà tự đắc"

Ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và sự hạnh phúc của mỗi gia đình. Theo kinh nghiệm thực tế của nhiều người đã từng xây dựng và cải tạo nhà ở, một ngôi nhà càng ở càng vượng khí thường hội tụ đủ bốn đặc điểm sau.

1. Màu sắc phối hợp hài hòa và khoa học

Màu sắc trong nhà có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của con người. Nếu phối màu hợp lý, không gian sống không chỉ đẹp mắt hơn mà còn cải thiện tâm trạng một cách tự nhiên.

- Tông ấm như vàng nhạt, be, kem rất thích hợp cho phòng khách và phòng ăn. Chúng giúp tăng sự ấm cúng, khuyến khích giao tiếp và gắn kết giữa các thành viên.

- Tông lạnh như xanh dương nhạt, xanh lá mát dịu hợp với phòng ngủ vì có tác dụng thư giãn, dễ ngủ, giảm căng thẳng và ổn định nhịp tim.

- Tông trung tính như xám hoặc trắng ngà phù hợp cho phòng làm việc, thư viện tại gia. Những gam màu này giúp tập trung, hạn chế xao nhãng và nâng cao hiệu suất công việc.

Khi phối màu, nên áp dụng quy tắc 70 - 25 - 5, tức là 70% màu chủ đạo, 25% màu bổ trợ và 5% màu nhấn. Nhà diện tích nhỏ nên ưu tiên tông sáng để tạo cảm giác rộng rãi.

2. Nội thất lựa chọn và bố trí hợp lý

Nội thất không chỉ để sử dụng mà còn quyết định sự tiện nghi và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

- Nên chọn ghế, giường, sofa có thiết kế chuẩn công thái học để giảm đau lưng, đau cổ, đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi hoặc làm việc nhiều giờ.

- Kích thước nội thất phải cân đối với diện tích phòng. Đồ quá to gây chật chội, cản trở lưu thông không khí và di chuyển; đồ quá nhỏ lại khiến không gian trống trải, khó sử dụng.

- Nội thất bo tròn góc cạnh an toàn hơn, đặc biệt cho gia đình có trẻ nhỏ.

Trước khi mua sắm, nên đo kỹ kích thước phòng để tránh lãng phí. Ưu tiên vật liệu bền, dễ lau chùi và có thể tận dụng đa năng. Khi sắp xếp, cần chừa khoảng trống cho lối đi, giúp ngôi nhà thoáng đãng và tiện lợi hơn.

3. Hệ thống chiếu sáng hợp lý

Ánh sáng trong nhà không chỉ để nhìn rõ mà còn tác động đến thị lực, giấc ngủ và tâm trạng. Một thiết kế ánh sáng hợp lý sẽ làm ngôi nhà sống động và dễ chịu hơn.

- Cần kết hợp đủ ba loại ánh sáng: chiếu sáng tổng thể, chiếu sáng tập trung và chiếu sáng trang trí.

- Mỗi khu vực nên có màu ánh sáng phù hợp. Góc làm việc cần ánh sáng trắng lạnh trên 5000K để tỉnh táo; phòng ngủ, phòng khách thư giãn nên dùng ánh sáng vàng ấm từ 2700 đến 3000K.

- Có thể lắp hệ thống điều chỉnh độ sáng để thích ứng với các tình huống khác nhau, vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ mắt.

Khi lắp đèn, nên bố trí ít nhất ba nguồn sáng trong một phòng. Tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt và đừng bỏ qua sự cân bằng giữa ánh sáng tự nhiên với ánh sáng nhân tạo.

4. Môi trường sống và tiện ích xung quanh đầy đủ

Một ngôi nhà dù đẹp đến đâu cũng khó giữ được giá trị nếu thiếu cộng đồng và tiện ích bên ngoài.

- Khu vực có đầy đủ siêu thị, trường học, bệnh viện sẽ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Hàng xóm thân thiện cũng là yếu tố quan trọng. Quan hệ láng giềng tốt không chỉ đem lại sự gắn kết mà còn giúp đỡ nhau trong lúc cần thiết.

- Môi trường xanh với nhiều cây cối, công viên, hồ nước mang lại không khí trong lành, giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Khi chọn mua hoặc xây nhà, ngoài việc cân nhắc thiết kế nội thất, nên chú trọng đến vị trí, giao thông, tiện ích và không gian sống xung quanh. Một cộng đồng văn minh, đầy đủ tiện ích sẽ giúp ngôi nhà ngày càng có giá trị, còn gia chủ thì sống an nhàn, hạnh phúc lâu dài.

Theo Toutiao