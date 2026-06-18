Trong tử vi học phương Đông, tháng 5 âm lịch, còn gọi là tháng Giáp Ngọ mang đặc trưng của nguồn năng lượng Hỏa vô cùng mạnh mẽ và thuần khiết. Cục diện này tạo nên mối quan hệ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) và Lục Hợp (Ngọ - Mùi), giúp các con giáp này đón nhận cát khí và vận trình tài lộc bùng nổ.

Tuy nhiên, do Ngọ thuộc nhóm "Tự hình" (Ngọ - Ngọ hình nhau) nên tháng này cũng dễ kích hoạt tâm lý nóng nảy, tự phụ hoặc xung đột nội tại nếu không biết kiềm chế. Ngoài ra, sự xung khắc trực diện giữa Tý và Ngọ (Tý Ngọ tương xung) sẽ tạo ra nhiều biến động lớn, đòi hỏi những người xung tuổi phải hết sức cẩn trọng trong hành động.

Tử vi học có nói, tháng 5 âm lịch sẽ mang tới nguồn năng lượng bùng nổ, giúp 4 con giáp dưới đây đón nhận tài lộc dồi dào và nhiều cơ hội đổi vận bất ngờ. Hãy xem bạn có nằm trong số này không để biết cách tối ưu tài lộc cho bản thân và gia đình nhé.

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ và luôn biết nắm bắt những cơ hội khi người khác còn đang ngần ngại và tháng 5 âm này đúng là thời điểm cho con giáp này thể hiện bản lĩnh.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng Giáp Ngọ mang lại cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Dần đón nhận vận trình tài lộc hanh thông rực rỡ. Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi vượt bậc mang về nguồn doanh thu lớn ngoài mong đợi. Những khoản đầu tư bấy lâu nay bắt đầu sinh lời mạnh mẽ và giúp bạn khẳng định uy tín. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất hoặc hợp tác được với những đối tác lớn. Nguồn thu nhập tăng cao giúp tuổi Dần thoải mái chi tiêu và tích lũy được một khoản tiền lớn. Quyết định quyết đoán và nhạy bén với thời cuộc chính là chìa khóa vàng giúp bạn làm giàu.

Con giáp tuổi Mùi

Tinh tế trong ứng xử và giao tiếp, tuổi Mùi là con giáp sớm hay muộn cũng sẽ gặt hái thành công và tháng 5 âm này sẽ là lúc họ có một bước ngoặt lớn trong năm. Nhờ cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên con giáp này sẽ có một tháng kiếm tiền vô cùng dễ dàng.

(Ảnh minh họa)

Công việc làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương đều có những bước đột phá mang tính quyết định. Bản mệnh liên tục gặp may mắn và được quý nhân chỉ đường dẫn lối đến những cơ hội béo bở. Các dự án bị đình trệ trước đó nay bỗng nhiên hoạt động trơn tru và đem lại lợi nhuận cao. Khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp tuổi Mùi giữ vững phong độ và nhân đôi tài sản nhanh chóng. Con giáp tuổi Mùi nên tận dụng thời điểm vàng này để hiện thực hóa các kế hoạch làm giàu đã ấp ủ.

Con giáp tuổi Dậu

Tài trí, sắc sảo và quyết đoán, tuổi Dậu là con giáp luôn khiến những người ở bên cạnh họ yên tâm. Tháng 5 âm này, tuổi Dậu sẽ đón nhận cát khí lan tỏa và trở thành một trong những con giáp tài lộc vượng phát nhất.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh thể hiện được năng lực xuất chúng nên cơ hội tăng lương thưởng là điều chắc chắn xảy ra. Những ý tưởng sáng tạo độc đáo của bạn được cấp trên đánh giá cao và mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Tình hình tài chính khởi sắc giúp con giáp này có thể thoải mái mua sắm và chăm lo cho gia đình. Khách hàng và đối tác tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác giúp nguồn thu nhập phụ tăng tiến không ngừng. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dậu tích lũy tài sản và chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn.

Con giáp tuổi Tuất

Thông minh, chính trực và luôn hết mình trong công việc, tuổi Tuất là kiểu con giáp dễ tạo được thiện cảm với đối tác nhất.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, tháng 5 âm này, cục diện Tam Hợp thúc đẩy mạnh mẽ giúp đường tài lộc của tuổi Tuất chuyển biến hết sức tích cực. Bản mệnh liên tiếp nhận được những tin vui về tiền bạc từ các công việc tay trái của mình. Sự kiên trì và chăm chỉ trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp bằng phần thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh buôn bán tìm được nguồn hàng tốt và thu hút lượng khách hàng đông đảo. Tiền bạc đổ về túi dồi dào giúp con giáp này giải quyết triệt để các khoản nợ nần trước đây. Hãy tự tin đầu tư vào những lĩnh vực mới vì khả năng thành công của bạn rất cao.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.