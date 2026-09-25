Rằm Trung thu không chỉ là ngày Tết đoàn viên, đem lại niềm vui cho các em nhỏ, mà có những con giáp cũng sẽ đón nhận bước ngoặt tài lộc, bứt phá mạnh mẽ ngay từ dịp Rằm Trung thu (tức ngày 15/8 âm lịch, thứ Sáu 26/9).

Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp bứt phá, mở kho cát khánh thu vàng

Trăng rằm tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu tỏa sáng cũng là lúc người tuổi Sửu đón nhận bước chuyển mình ngoạn mộc về mặt tài chính khi cục diện Tam Hợp tỵ - Dậu - Sửu bắt đầu phát huy cát khí tối đa. Con giáp này không còn phải loay hoay với những nút thắt ngân sách trước đây bởi dòng tiền đang chủ động chảy ngược về tài khoản của bạn thông qua các dự án đầu tư ngắn hạn.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính sẽ tìm thấy những phân khúc thị trường ngách vô cùng béo bở để dốc vốn sinh lời nhanh chóng. Khách hàng và đối tác tầm cỡ tự động tìm đến cửa mang theo những bản hợp đồng có giá trị kinh tế lớn giúp bạn không kịp trở tay.

Với người làm công ăn lương, sự kiên trì bấy lâu được đền đáp bằng một vị trí mới đi kèm mức lương thưởng xứng đáng với năng lực. Con giáp này cũng có duyên may nhận được những khoản lộc lá bất ngờ từ việc trúng thưởng hoặc được người thân hỗ trợ vốn làm ăn. Tư duy quản lý tài chính thực tế giúp tuổi Sửu biến những đồng vốn nhỏ ban đầu thành một khối tài sản tích lũy vô cùng an toàn.

Ví tiền dày lên nhanh chóng giúp con giáp tuổi Sửu tự tin thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn cho gia đình mà không cần đắt đo. Cánh cửa giàu sang đang mở rộng, bạn chỉ cần tự tin bước tới và nắm bắt trọn vẹn những đặc ân mà vũ trụ ban tặng từ mùa trăng này.

Con giáp tuổi Thìn: Lục Hợp đón đầu, khơi thông long mạch tiền tài

Đón nhận năng lượng cát tường từ mối quan hệ Lục Hợp, người tuổi Thìn sẽ trải qua một giai đoạn hậu Trung thu đầy ắp những bất ngờ ngọt ngào trên con đường làm giàu. Vận may của bạn bùng nổ mạnh mẽ giúp các kế hoạch kinh doanh bị đóng băng trước đó đột ngột hanh thông và vận hành mượt mà trở lại.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao xuất sắc kết hợp cùng trực giác nhạy bén giúp người tuổi Thìn chốt hạ thành công các thương vụ mua bán có tỷ lệ sinh lời cực cao chỉ trong chớp mắt. Nguồn thu nhập chính lẫn các công việc tay trái đồng loạt tăng tiến rõ rệt giúp giải tỏa hoàn toàn áp lực chi tiêu bấy lâu nay.

Bạn dễ dàng thu hồi được những khoản nợ cũ tưởng chừng như đã rơi vào trạng thái mất trắng từ đối tác cũ. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi nghiệp, dòng vốn trong thời điểm này sẽ được luân chuyển vô cùng thuận lợi và hanh thông.

Một vài người quen cũ có thể mang đến cho tuổi Thìn những thông tin mật vô cùng giá trị về mảng thị trường chứng khoán hoặc vàng. Việc phân bổ chi phí tái đầu tư hợp lý giúp bạn sở hữu một nền tảng tài chính vững chắc và lâu dài. Tinh thần thoải mái giúp còn giúp con giáp này đưa ra những quyết định tiền bạc sáng suốt, xua tan mọi nỗi lo về cơm áo gạo tiền từ đây.

Con giáp tuổi Tỵ: Kim cục tương sinh, độc chiếm đỉnh cao doanh thu

Người tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp bước vào đêm rằm trung thu với tâm thế đón nhận vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ nhờ sự nâng đỡ của cục diện bán hợp Kim cục. Bản tính thông minh, nhanh nhẹn thiên bẩm của bạn được đặt vào đúng quỹ đạo của cát tinh nên năng lực kiếm tiền được nhân lên gấp bội.

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Người làm kinh doanh tự do đón nhận lượng khách hàng mới tăng đột biến khiến hàng hóa lưu thông nhanh chóng đến mức cháy hàng. Bạn liên tục nảy ra những ý tưởng kiếm tiền độc đáo, đi trước thời đại và mang lại nguồn doanh thu độc quyền rất lớn.

Công việc hành chính tiến triển thuận lợi mang lại cho bạn mức hoa hồng hoặc thưởng doanh số cao ngất ngưỡng vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu. Các danh mục đầu tư mạo hiểm trước đây từng khiến bạn lo lắng thì nay bỗng quay đầu đảo chiều mang lại lợi nhuận bất ngờ.

Khách hàng vip chủ động ký kết các hợp đồng dài hạn giúp tuổi Tỵ đảm bảo được nguồn thu ổn định cho những tháng cuối năm. Con giáp này cũng may mắn có lộc ăn uống hoặc được tặng những món quà có giá trị vật chất cao từ những người yêu mến mình. Hãy tranh thủ thời điểm vượng khí dâng cao này để lập ra các mục tiêu dài hạn nhằm bảo toàn và nhân đôi khối tài sản hiện có.

Con giáp tuổi Tý: Cát tinh chiếu mệnh, quý nhân dắt lối giàu sang

Mùa trăng rằm tháng 8 âm lịch mang đến cho người tuổi Tý một chương mới đầy hứa hẹn khi vận trình tài lộc chuyển mình bứt phá vô cùng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của các cát tinh chủ về nhân duyên giúp con giáp này đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý và nhận được sự hậu thuẫn lớn.

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Vòng tròn bạn bè và đối tác xung quanh sẽ trở thành những vị quý nhân đắc lực trao tay cho bạn những cơ hội đầu tư mang tính chiến lược cao. Những dự án kinh doanh chung bắt đầu cho quả ngọt đều đặn, mang lại dòng tiền đổ về tài khoản liên tục từ giữa tháng.

Người làm công sở nhờ sự khéo léo nên dễ dàng có được sự đồng thuận của tập thể, từ đó hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu khó và nhận thưởng nóng. Bạn không còn phải thắt lưng buộc bụng khi nguồn thu phụ từ nghề tay trái bắt đầu mang lại nguồn thu nhập rất ổn định.

Sự tự tin giúp tuổi Tý nhạy bén hơn trong việc quản lý chi tiêu, cho phép bạn thoải mái mua sắm mà vẫn giữ được khoản tích lũy an toàn. Nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn, con giáp tuổi Tý nên tận dụng ngay thời điểm cát khí này để hiện thực hóa kế hoạch. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn vừa xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc vừa đón nhận cuộc sống sung túc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.