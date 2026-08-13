Trong tháng 7 âm lịch (tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ), dòng chảy cát khí chuyển dịch mạnh mẽ tạo nên trục năng lượng Thủy vượng. Sự kết hợp giữa thiên can Bính Hỏa và địa chi Thân Kim mở ra cung tài lộc thăng hoa cho những bản mệnh biết nắm bắt thiên thời địa lợi.

Dưới đây là 4 con giáp được cho là có tài vận bùng nổ nhất trong tháng 7 âm này, bạn hãy xem có mình trong đó không nhé.

Con giáp tuổi Tý: Khổ tận cam lai – Tiền tài gõ cửa

Bước vào tháng Bính Thân, người tuổi Tý sẽ là con giáp lâm cục diện Tam Hợp hóa Thủy giúp khai thông long mạch tài lộc. Bản mệnh chính thức rũ bỏ mọi vận xui bám riết từ tháng trước để đón nhận cơn mưa tiền tài.

Sao cát tinh Thiên Đức cao chiếu giúp công việc của con giáp này trở nên hanh thông bất ngờ, làm đâu thắng đó, thành công có thể nói là vượt ngoài mong đợi. Người làm công ăn lương đón nhận cơ hội tăng lương, thưởng nóng dồn dập nhờ hiệu suất vượt bậc. Đường tài lộc của hộ kinh doanh kích hoạt mạnh mẽ, khách hàng tấp nập chốt đơn thu tiền mỏi tay.

Các khoản đầu tư tưởng chừng đóng băng bấy lâu nay bất ngờ sinh lời bùng nổ ào ạt. Ví tiền luôn trong trạng thái căng phồng giúp tuổi Tý giải tỏa hoàn toàn mọi áp lực chi tiêu. Con giáp này hãy nắm bắt thời cơ vàng trong tháng 7 âm để mở rộng quy mô, tích lũy để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong nửa sau năm Bính Ngọ nhé.

Con giáp tuổi Thìn: Vận hạn xua tan – Sang trang phú quý

Theo tử vi, người tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp hưởng trọn cát khí từ trục Tam Hợp Thân – Tý – Thìn đại cát đại lợi của tháng 7 âm.

Vận trình tài lộc của bản mệnh chuyển dịch từ thế bị động sang chủ động vươn lên giàu sang. Bạn dễ dàng tìm kiếm được những mối làm ăn béo bở nhờ sự dẫn đường của quý nhân. Việc hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ, các hợp đồng lớn được ký kết nhanh chóng.

Người làm chủ doanh nghiệp như cá gặp nước, doanh thu tăng trưởng đột biến vượt mức chỉ tiêu. Bản mệnh còn có vận may lớn ở các nguồn thu phụ như trúng thưởng, nhận lộc đất đai. Dòng tiền luân chuyển hanh thông giúp tuổi Thìn tất toán sòng phẳng các khoản nợ cũ trước đây. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này tái đầu tư một cách khôn ngoan giúp tiền đẻ ra tiền.

Con giáp tuổi Tỵ: Thiên thời địa lợi – Phú quý vinh hoa

Mối quan hệ Nhị Hợp giữa Thân và Tỵ giúp người tuổi Tỵ trở thành con giáp đón nhận vận trình tài lộc rực rỡ trong tháng cô hồn này.

Năng lượng Kim vượng của tháng sưởi ấm cho cung tài bạch, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Bản mệnh phát huy tối đa tư duy nhạy bén để đi trước đón đầu các cơ hội thị trường. Công việc kinh doanh buôn bán hanh thông, hàng hóa lưu thông nhanh chóng thu lợi nhuận cao.

Người làm việc tự do cũng sẽ liên tiếp nhận được các dự án lớn với mức thù lao hậu hĩnh. Tóm lại, tuổi Tỵ sẽ không còn phải lo lắng về các chi phí phát sinh khi nguồn tiền luôn rủng rỉnh. Mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giúp con giáp này dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn đầu tư lớn. Hãy tự tin triển khai các kế hoạch lớn vì thần tài đang đứng về phía bạn đấy.

Con giáp tuổi Thân: Thân cung đắc lộc – Vàng bạc đầy kho

Dù là tháng tuổi nhưng người tuổi Thân lại là con giáp sẽ đón nhận tài lộc bùng nổ nhờ thế "đồng thanh tương ứng" trong tháng 7 âm này.

Bản mệnh bước vào giai đoạn tự lực cánh sinh đầy mạnh mẽ, biến thách thức thành cơ hội vàng. Nguồn thu nhập chính duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng ổn định. Tư duy đột phá giúp bạn tìm ra lối đi riêng trong kinh doanh, vượt mặt đối thủ cạnh tranh.

Các khoản tích lũy nhàn rỗi bắt đầu sinh sôi nảy nở mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Khách hàng tự tìm đến cửa giúp doanh số bán hàng đạt mốc kỷ lục trong năm. Áp lực kinh tế hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho cuộc sống sung túc, an nhàn tự tại. Con giáp tuổi Thân hãy giữ vững sự tỉnh táo để quản lý dòng tiền thật chặt, tránh chi tiêu hoang phí để bảo toàn tài lộc nhé.

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