4 con giáp có lộc làm ăn mạnh nhất tháng 8 âm: Càng chủ động càng dễ gặp khách tốt, đơn lớn

Nếu tháng trước thiên về củng cố, sắp xếp lại công việc thì sang tháng 8 âm, một số con giáp có xu hướng bước vào nhịp tăng tốc. Người kinh doanh có thể gặp khách hàng phù hợp hơn, người làm nghề tự do dễ nhận thêm dự án, còn người làm công ăn lương cũng có khả năng mở ra nguồn thu phụ hoặc cơ hội hợp tác mới.

Dưới góc nhìn tử vi phương Đông, 4 con giáp dưới đây được đánh giá là có "lộc làm ăn" khá sáng trong tháng 8 âm. Tuy nhiên, vận may chỉ là yếu tố tham khảo; kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người quản lý tiền bạc, lựa chọn đối tác và nắm bắt cơ hội.

1. Tuổi Tỵ: Càng nhanh nhạy, càng dễ gặp đúng khách

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp có vận làm ăn nổi bật trong tháng 8 âm. Điểm sáng lớn nhất không hẳn nằm ở việc có khoản tiền bất ngờ, mà ở khả năng gặp đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Những người làm kinh doanh, bán hàng hoặc làm nghề tự do có thể nhận thấy lượng khách hỏi tăng lên, đặc biệt từ các mối quan hệ cũ, khách được giới thiệu hoặc những người từng tìm hiểu nhưng chưa quyết định mua.

Đây là lúc tuổi Tỵ nên chủ động hơn thay vì chờ khách tự tìm đến. Một cuộc gọi hỏi thăm, một tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ hoặc một lời đề nghị hợp tác tưởng nhỏ cũng có thể mở ra đơn hàng lớn hơn dự kiến.

Với người làm công sở, tháng này dễ xuất hiện cơ hội nhận thêm dự án, công việc ngoài giờ hoặc được giao nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành tiền đề cho việc tăng thu nhập trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng cần tránh tâm lý thấy cơ hội tốt là ôm quá nhiều việc cùng lúc. Lộc làm ăn tăng nhưng chi phí vận hành, hàng hóa hoặc thời gian cũng có thể tăng theo. Nếu không tính kỹ biên lợi nhuận, doanh thu cao chưa chắc đồng nghĩa với tiền thực sự còn lại nhiều.

Lời khuyên tháng 8 âm: Ưu tiên khách hàng có khả năng quay lại hoặc giới thiệu thêm khách mới. Đừng chạy theo số lượng đơn nếu lợi nhuận quá thấp.

2. Tuổi Dậu: Có duyên với khách cũ, đối tác cũ và những khoản tiền tưởng đã bỏ lỡ

Vận làm ăn của tuổi Dậu trong tháng 8 âm mang màu sắc khá đặc biệt: nhiều cơ hội có thể đến từ những mối quan hệ từng xuất hiện trước đó.

Một khách hàng cũ quay lại, đối tác từng ngừng trao đổi bất ngờ liên hệ hoặc một dự án tưởng đã không thành lại có cơ hội khởi động. Chính vì vậy, người tuổi Dậu không nên bỏ qua việc chăm sóc mạng lưới quan hệ sẵn có.

Với người kinh doanh nhỏ, tháng này khá phù hợp để rà soát danh sách khách cũ, chạy lại chương trình chăm sóc khách hàng hoặc giới thiệu sản phẩm mới tới nhóm từng mua hàng. Có những đơn hàng không cần tìm ở đâu xa mà nằm ngay trong tệp khách đã có.

Người làm nghề dịch vụ cũng dễ gặp kiểu "khách kéo khách". Chỉ cần một công việc được xử lý tốt, sự giới thiệu truyền miệng có thể mang tới thêm vài khách mới.

Tài chính của tuổi Dậu vì thế có xu hướng tăng dần, không nhất thiết bùng nổ ngay từ đầu tháng. Khoản thu có thể đến từng phần nhưng đều đặn hơn.

Điểm cần chú ý là tuổi Dậu dễ có tâm lý "thấy tiền về thì mạnh tay chi". Nếu tháng này doanh thu tốt, tốt nhất nên tách ngay một phần cho quỹ dự phòng hoặc vốn quay vòng thay vì nâng mức chi tiêu quá nhanh.

Lời khuyên tháng 8 âm: Muốn có thêm khách mới, trước tiên hãy chăm lại khách cũ. Đây có thể là nguồn tài lộc đáng giá nhất trong tháng.

3. Tuổi Ngọ: Dễ gặp đơn lớn nếu dám bước ra khỏi vùng quen thuộc

Tháng 8 âm đem đến cho tuổi Ngọ một lợi thế rõ rệt: cơ hội càng lớn khi phạm vi hoạt động càng rộng.

Những người vốn chỉ bán hàng cho nhóm khách quen có thể thử mở thêm kênh bán mới. Người làm nghề tự do có thể tiếp cận khách hàng ở phân khúc cao hơn. Người đang kinh doanh cũng có thể gặp cơ hội hợp tác với đối tác mới hoặc nhận đơn hàng có giá trị lớn hơn mức thông thường.

Đây là tháng tuổi Ngọ không nên quá dè dặt. Nếu đã có một kế hoạch được chuẩn bị từ lâu nhưng còn chần chừ, giai đoạn này có thể thích hợp để thử nghiệm ở quy mô nhỏ.

Ví dụ, thay vì nhập lượng hàng lớn ngay lập tức, có thể thử một nhóm sản phẩm mới. Thay vì đầu tư mạnh vào quảng cáo, có thể chạy thử ngân sách nhỏ để đo phản ứng thị trường. Cách làm này vừa tận dụng được vận cơ hội, vừa tránh rủi ro tài chính.

Người tuổi Ngọ cũng dễ gặp quý nhân trong công việc, nhưng "quý nhân" ở đây nhiều khi rất thực tế: một người giới thiệu khách, một cộng sự có kinh nghiệm hoặc một đối tác cung cấp thông tin đúng lúc.

Điều quan trọng là phải biết biến mối quan hệ thành giá trị bằng uy tín và khả năng thực hiện công việc. Nếu chỉ dựa vào may mắn mà thiếu chuẩn bị, cơ hội lớn cũng có thể trôi qua rất nhanh.

Lời khuyên tháng 8 âm: Đừng ngại mở rộng thị trường, nhưng mọi khoản đầu tư mới nên bắt đầu bằng thử nghiệm nhỏ và có giới hạn ngân sách.

4. Tuổi Hợi: Lộc đến từ sự ổn định, càng làm chắc càng dễ có tiền đều

So với tuổi Tỵ hay tuổi Ngọ, tài lộc của tuổi Hợi trong tháng 8 âm không nhất thiết quá ồn ào. Điểm mạnh lại nằm ở sự ổn định.

Người kinh doanh tuổi Hợi có thể thấy khách hàng quay lại đều hơn, tỷ lệ chốt đơn tốt hơn hoặc một số nguồn thu vốn thất thường bắt đầu đi vào nhịp ổn định.

Đây là giai đoạn khá thuận lợi để củng cố nền tảng kinh doanh: chuẩn hóa giá bán, kiểm soát hàng tồn, phân loại khách hàng và loại bỏ những khoản chi không tạo ra doanh thu.

Nếu làm được những việc này, tuổi Hợi có thể không cần tăng doanh số quá mạnh nhưng lợi nhuận thực tế vẫn cải thiện.

Người làm công ăn lương cũng có thể có thêm khoản thu từ việc nhận thêm trách nhiệm, làm ngoài giờ hoặc tận dụng kỹ năng cá nhân để kiếm thêm.

Tháng này đặc biệt phù hợp với phương châm "kiếm được tiền nhưng cũng phải giữ được tiền". Khi nguồn thu tốt lên, tuổi Hợi nên ưu tiên tăng quỹ dự phòng hoặc giảm nợ trước khi nghĩ tới những khoản chi lớn.

Lời khuyên tháng 8 âm: Đừng chỉ nhìn doanh thu. Hãy chú ý tiền thực nhận, lợi nhuận và dòng tiền còn lại sau mọi chi phí.

Điểm chung của 4 con giáp: Lộc tháng 8 âm nghiêng về người chủ động

Điểm đáng chú ý của vận tài chính tháng 8 âm là cơ hội không hoàn toàn mang tính bất ngờ. Phần lớn lợi thế đều xuất hiện khi mỗi người chủ động hành động: liên hệ lại khách cũ, tìm thêm khách mới, thử một kênh bán hàng khác hoặc mạnh dạn đề xuất hợp tác.

Vì thế, ngay cả khi thuộc nhóm con giáp được đánh giá có vận làm ăn thuận lợi, việc quản lý tài chính vẫn cần đặt lên hàng đầu.

Một tháng doanh thu tốt chưa chắc tạo ra tích lũy nếu chi phí cũng tăng tương ứng. Ngược lại, chỉ cần biết giữ biên lợi nhuận, kiểm soát chi tiêu và dành lại một phần tiền cho quỹ dự phòng, thành quả của một tháng thuận lợi có thể kéo dài sang những tháng sau.

Tử vi chỉ nên được xem như một góc tham khảo. Trong kinh doanh và tài chính cá nhân, "lộc" bền nhất vẫn là năng lực, uy tín, khách hàng tin tưởng và khả năng giữ được tiền sau mỗi lần kiếm được tiền.

Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm