Con giáp tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần nằm trong số những con giáp dẫn đầu vận may tài lộc trong tháng 10 âm - còn gọi là tháng Kỷ Hợi. Được lục hợp soi rọi, người tuổi Dần dù làm gì cũng dễ được như ý.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt, người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều lộc lá nhất. Với trí thông minh đáng nể, sự sắc sảo, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, đây là thời điểm vàng để bản mệnh mở rộng quy mô buôn bán hoặc mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Có thể nói, tháng 10 âm, được quý nhân trợ giúp nên công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài dư dả, cuộc sống giàu sang.

Con giáp tuổi Mão

Tháng 10 âm được Tam hợp hỗ trợ, tuổi Mão cũng sẽ nằm trong số những con giáp có cuộc sống hanh thông, viên mãn, vẹn tròn về mọi mặt. Công việc hanh thông kéo theo nguồn thu nhập chính tăng tiến đều đặn, giúp tài khoản liên tục nảy số. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp bạn tiếp cận được những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị.

(Ảnh minh họa)

Việc buôn bán kinh doanh diễn ra suôn sẻ, hàng hóa lưu thông nhanh chóng và thu về lợi nhuận cao. Có thể nói, nếu biết tính toán, tuổi Mão hoàn toàn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Chỉ cần con giáp này dám bứt phá khỏi vùng an toàn, chủ động nắm bắt cơ hội, tiền bạc sẽ tự động gõ cửa.

Có thể nói, những khó khăn, vất vả của giai đoạn trước đã chính thức kết thúc. Công việc thuận lợi, con giáp tuổi Mão chỉ cần chăm chỉ nỗ lực thì tháng 10 âm sẽ luôn dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang.

Con giáp tuổi Thìn

Con giáp tiếp theo có chỉ số may mắn cao trong tháng 10 âm này chính là tuổi Thìn. Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 10 âm - tháng Kỷ Hợi sẽ là giai đoạn mà tuổi Thìn sẽ đón nhiều tin vui, càng biết nắm bắt sẽ càng được tận hưởng nhiều thành quả.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi, Thìn được gọi là "Thủy khố" (kho chứa nước của vạn vật), còn Hợi là nguồn nước dồi dào. Chính vì thế, nếu biết cách tiết chế cái tôi và phân chia vai trò rõ ràng, Thìn định hướng quản lý, Hợi linh hoạt thực thi, thì sự kết hợp này lại tạo nên thế "Kho đầy nước chảy" , rất tốt cho việc tích lũy tài sản và làm ăn lâu dài.

Tóm lại, tử vi học có nói, tháng 10 âm, dù làm công việc gì thì con giáp tuổi Thìn cũng dễ công thành danh toại, thu nhập tăng đáng kể, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả. Đặc biệt, những người làm kinh doanh sẽ còn gặt hái nhiều lộc lá hơn nữa.

Con giáp tuổi Tuất

Con giáp cuối cùng được xếp vào danh sách những con giáp giàu có trong tháng 10 âm này chính là tuổi Tuất.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi, Tuất thuộc hành Thổ (đất khô, núi đá, tường thành), còn Hợi thuộc hành Thủy (nước lớn). Khi Thổ gặp Thủy, người tuổi Tuất ở thế chế ngự và kiểm soát. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Tuất thường đóng vai trò định hướng, giữ khuôn khổ, còn tuổi Hợi linh hoạt triển khai. Nếu biết nhường nhịn, sự kết hợp này giống như con đê vững chắc ngăn dòng nước lũ, giúp giữ chặt tiền bạc và kiểm soát rủi ro cực tốt.

Khi người tuổi Tuất bước vào tháng Hợi (như tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi), họ vừa thoát khỏi "tháng tuổi" (tháng 9 Mậu Tuất) đầy áp lực và tự hình. Do đó, tháng Hợi giống như khoảng thời gian "trút bỏ gánh nặng", giúp con giáp tuổi Tuất lấy lại sự cân bằng, dần trở lại quỹ đạo bình thường của mình, dòng tiền cũng bắt đầu khơi thông trở lại, chỉ cần biết nắm lấy cơ hội thì sẽ không lo thiếu tiền tiêu.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm là tháng may mắn nhất từ nay đến cuối năm của tuổi Tuất, cũng là cơ hội cuối cùng trong năm Bính Ngọ để con giáp này nắm giữ và làm giàu. Được quý nhân là bạn bè hỗ trợ, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội làm ăn béo bở và gặt hái những thành công rực rỡ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm